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В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке
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В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке

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В столице Литвы снесли памятник советскому писателю Пятрасу Цвирке. Памятник автору в Вильнюсе было решено снести за лояльное отношение к советской власти. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает Общественная служба новостей.

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Отмечается, что решение о сносе монумента было принято горсоветом единогласно.

«Мы отделяем литературные заслуги Цвирки от его политической деятельности. В данном случае сказано однозначно: памятник был установлен не за творчество, а как знак политической номенклатуры, — заявил вице-мэр города Валдас Бенкунскас.

Пятрас Цвирка родился в 1909 году в Литве, умер в 1947 году там же. В 1940 году вступил в КПСС. Активно пропагандировал экономические и культурные достижения Советского Союза. В 1940–1941 годах возглавлял организационный комитет Союза писателей Литовской ССР.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении советского воинского памятника, установленного на территории латвийской столицы.

Неизвестные демонтировали с мемориального камня таблички на русском и латышском языках, которые напоминали, что с того места советские войска 12 октября 1944 года начали освобождение столицы Латвийской ССР.

В августе неизвестные вандалы осквернили Православное кладбище, расположенное в Нитаурской волости Цесисского края Латвии. Злоумышленники вырвали из земли кресты, скамейки, а также разбросали цветы.

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