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В Латвии вандалы осквернили православное кладбище

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Православное кладбище, расположенное в Нитаурской волости Цесисского края Латвии, осквернено неизвестными вандалами. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Jauns.lv со ссылкой государственную полицию республики.

«В период с 8 по 13 августа на кладбище из земли были вырваны кресты, скамейки, разбросаны цветы», — отмечается в сообщении.

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В настоящий момент госполиция выясняет обстоятельства происшествия и оценивает причиненный ущерб. Пресс-секретарь полиции Иева Плориня указала, что на данный момент пока не возбудили уголовное дело в связи с осквернением кладбища.

Ранее, 24 февраля, в Латвии вандалы разрушили мемориал советским воинам в Крустпилском парке в городе Екабпилс. С его постамента пропала пушка, возложенные к мемориалу цветы были разбросаны, вблизи виднелись следы трактора.

В ноябре 2020 года, стало известно, что неизвестные облили краской находящиеся на братском кладбище в литовском городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики. В связи с этим Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

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