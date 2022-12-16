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В Литве намерены вдвое уменьшить изучение русского языка в школах

Министр образования Литвы Шюгждинене заявила о планах вдвое уменьшить изучение русского языка в школах
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Фото: РИА Новости
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Министерство образования Литвы планирует в течение ближайших пяти лет вдвое уменьшить выбор школьниками русского языка как иностранного. Об этом 16 декабря заявила глава ведомства Юргита Шюгждинене.

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«В течение ближайших пяти лет мы хотим перевернуть пирамиду выбора русского языка как второго иностранного с 70%, которые фиксируются сейчас, до 30%», — приводит ее слова издание LRT.

Для этого, по словам министра, необходимо предоставлять учащимся выбор из нескольких языков, которыми могут стать польский, латышский или испанский. Она также подчеркнула необходимость подготовки учителей, которые могли бы преподавать новые предметы.

8 декабря Шюгждинене назвала ненормальным желание 70% школьников республики изучать русский язык в качестве второго иностранного. Она призвала родителей активнее вести работу с детьми, чтобы исправить тенденцию.

Обсуждая причины такого явления, журналист портала lrytas.lt Нериюс Повилайтис пояснил, что чаще всего русский язык выбирается из-за того, что родители детей его уже знают и так им проще помогать с домашними заданиями.

Еще в конце августа Шюгждинене призывала отказаться от изучения русского языка в школах. По ее словам, изменения в первую очередь могут коснуться государственных школ, где преподают на литовском и польском языках, а русский не входит в обязательную программу и преподается как второй иностранный.

В конце ноября председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила отдать школам вопрос изучения русского языка. Она отметила, что вместо запрета обучения русскому языку следует обновить учебные материалы по нему, чтобы они отражали современные реалии.

Власти Литвы продолжают «отказ» от России из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Так, 13 сентября стало известно, что власти страны приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в Литве профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр.

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