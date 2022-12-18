Диктатура слова: для чего на Украине приняли закон о медиа

Верховная рада Украины одобрила закон о медиа, который позволяет закрывать СМИ без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России. Против закона выступали украинские журналисты и европейские наблюдатели, но их протесты не помогли. «Известия» разбирались в том, что изменится в работе киевских СМИ.

Закон усиливает цензуру

Верховная рада Украины в окончательном чтении одобрила закон о СМИ, нормативный акт поддержали 299 депутатов . На заседании критики законопроекта не прозвучало, наоборот, автор документа Никита Потураев удостоился комплиментов. «Никита, я реально твой фанат», — заявила глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. «Никита правда сделал очень много», — отметил представитель «Европейской солидарности» Николай Княжицкий.

Закон усугубляет цензуру украинского медиапространства. В первую очередь запрещено публиковать объективную информацию о России . На языке украинских чиновников это называется «позитивное освещение деятельности органов власти государства-агрессора с целью их популяризации».

Видимо, СМИ с еще большим усердием будут погружать украинцев в реальность, в которой россияне «завидуют европейской Украине» и мечтают о стиральных машинах и унитазах. В информационных и информационно-аналитических программах Россию обязательно будут называть государством-агрессором, без такого упоминания передача не выйдет в эфир.

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Закон также запрещает публиковать независимую информацию о ходе боевых действий и вводит персональные санкции — блокировке подвергнутся программы и материалы, в которых фигурируют люди из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности. При этом изменится способ формирования перечня. Раньше для внесения в этот список требовалось обращение СНБО или СБУ, теперь достаточно решения нацсовета по телевидению и радиовещанию. Перед последним чтением в закон добавили запрет на дискриминацию «лиц нетрадиционной ориентации» — очевидный реверанс в сторону западных наблюдателей .

Контролировать исполнение закона будет нацсовет по телевидению и радиовещанию. Этот орган полностью подконтролен президенту Зеленскому: из восьми членов совета четверых назначает лично президент, еще четверых выбирает подконтрольная главе государства Верховная рада.

Нацсовет сможет без разрешения суда блокировать работу тех СМИ, которые не зарегистрированы официально. По решению суда — и тех, которые имеют регистрацию. «Если это будет идеология РФ, такие медиа будут просто закрываться», — предупреждает один из авторов закона Александр Бурмагин.

Нацсовет также будет штрафовать СМИ, отправлять предписания, без санкции суда блокировать работу интернет-изданий сроком на 14 дней, требовать от YouTube и Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) удалять любой контент, а от компании Google — удалять информацию из поиска . По сути, президент Зеленский получает неограниченный инструментарий контроля за медиапространством.

Зеленский давно вмешивается в работу СМИ

Украинские власти давно пытались усилить контроль за СМИ. Первый вариант закона депутат Никита Потураев представил зимой 2020 года. Тогда инициатива парламентария вызвала шквал критики. Более 100 журналистов и медиаменеджеров направили Зеленскому открытое письмо с просьбой пересмотреть проект, их поддержали международные организации, в том числе «Репортеры без границ».

С критикой идеи выступил Союз журналистов Украины (СЖУ). «Проблема власти в том, что у нее нет своего медиаресурса. Создавать собственные СМИ дорого, долго и власть не умеет. Поэтому о фис президента и «слуги народа» пошли более легким путем. Они решили принять особый уголовный кодекс для медиа, и, используя страх наказания, заставить СМИ говорить о Зеленском или хорошо, или никак », — говорил секретарь СЖУ Сергей Лямец.

После бурной реакции украинские власти от инициативы отказались. К тому же выяснилось, что расправляться с неугодными СМИ можно и без соответствующих законов. Так, зимой 2021 года Зеленский ввел санкции против крупнейших оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» . Украинское законодательство не предполагало такого механизма введения санкций, но президента страны это не смутило, все три телеканала прекратили вещание.

Диктатура слова 2 Фото: соцсети

После начала российской военной операции украинское медиапространство подверглось еще большей регуляции. Освещать боевые действия разрешается только на основании официальных сводок министерства обороны, телеканалы вынуждены крутить единый телемарафон о победах Украины над Россией. Видимо, команде Зеленского и этого показалось недостаточно, для закрепления успехов власть продавила принятие позабытого закона.

При этом протестные голоса звучали и в этот раз . Так, в Интернет-ассоциации Украины заявили об угрозе тоталитаризма в медийной сфере. Юристы Верховной рады отметили, что положения проекта противоречат Конституции страны, не учитывают практику Европейского суда по правам человека.

Международные организации также критиковали закон. Так, Европейская федерация журналистов назвала документ достойным худших авторитарных режимов. Интересно, что авторы закона говорят, что подготовили документ в соответствии с директивами ЕС. При этом аналитики подсчитали, что только 10% положений касаются предписаний Евросоюза, остальное — свободное творчество законодателей.

Украинские СМИ почти не изменятся

Эксперты считают, что новый закон не изменит ситуацию в украинских СМИ.

— Возможно, закон приняли для удобства управления или решили угодить западным наблюдателям. Еще вариант — украинским законодателям просто нечем заняться. В любом случае содержательно украинские СМИ не изменятся, они и сейчас активно цензурируются и самоцензурируются , — говорит «Известиям» политолог Богдан Безпалько.

Диктатура слова 3 Фото: РИА Новости