Подрыв в отношениях: почему Украина до сих пор не вышла из СНГ

Украина юридически всё еще находится в составе Содружества Независимых Государств, официальных документов о выходе Киев не направлял. Об этом «Известиям» рассказал председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. К декабрю 2022 года украинские власти денонсировали около 20% соглашений в рамках организации, однако многие договоры всё еще остаются действующими для Киева. Эксперты считают, что такое положение дел весьма выгодно Украине. При публичном отказе от сотрудничества с СНГ у Киева все-таки сохраняется возможность развивать отношения с государствами — членами организации, отметили эксперты.

Не хлопая дверью

Власти Украины вот уже несколько лет проводят политику, направленную на разрыв связей с Содружеством Независимых Государств. Всё началось в 2014 году, когда Совет национальной безопасности и обороны страны принял решение остановить председательство Украины в СНГ, а в 2018-м на тот момент украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Киева в уставных органах содружества. Несмотря на это, Украина до сих пор не подала официальное заявление о выходе из организации.

— Украина — участник и учредитель СНГ с 8 декабря 1991 года и по настоящее время. Да, действительно, мы не раз слышали заявления некоторых украинских политиков о намерениях выйти из состава содружества, но никаких официальных документов о выходе Исполнительный комитет СНГ не получал, — подчеркнул «Известиям» председатель Исполкома организации Сергей Лебедев.

Впрочем, в последние годы Киев практически не участвует в деятельности содружества, хотя юридически Украина по-прежнему находится в его составе, добавил он. К тому же с 2014 года украинские власти на платят взносы в единый бюджет организации, так как «временно не участвуют в деятельности органов СНГ».

Помимо этого, Киев давно взял курс на выход из договоров в рамках содружества. Последними документами, из которых вышла Украина, стали соглашения «О гарантиях прав человека государств — участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения» от 1992 года, «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах» от 1994-го, а также «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне» от 2011 года.

— В рамках СНГ Украиной заключен 301 международный договор. По состоянию на декабрь 2022 года она вышла приблизительно из 20% таких договоров. Вышла из ряда международных соглашений в области экономики, образования, космической, военно-политической деятельности, — рассказал председатель Исполнительного комитета содружества.

Стоит отметить, что у Украины в СНГ изначально был особый статус. Дело в том, что страна наряду с Россией и Белоруссией стала государством — основателем организации в 1991 году, когда подписала Беловежские соглашения о создании содружества. Однако устав СНГ Киев в итоге не ратифицировал и даже не подписал. Тем не менее статус страны-учредителя позволяет считать Украину частью СНГ, помимо которой в организацию входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, РФ, Таджикистан, Туркменистан (с 2005 года находится в статусе ассоциированного члена-наблюдателя) и Узбекистан.

Еще в прошлом году председатель Исполкома СНГ заявил, что официально Украина может выйти из организации, только если сама этого захочет, в организации же не планируют ставить вопрос об исключении Киева.

Остаточные связи

Крест на отношениях с содружеством и отдельными странами-участницами Киев до сих пор окончательно не поставил.

— Достаточно большое количество договоров и соглашений пока еще остаются действующими для Украины. Она продолжает взаимодействовать со странами СНГ, но преимущественно в двустороннем порядке и в существенно сократившихся объемах, — объяснил «Известиям» Сергей Лебедев.

Как предположил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, Украина до сих официально не вышла из организации, так как этот шаг не пойдет на пользу Киеву.

— Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине: не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает, а для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ, — рассказал он «Известиям». — Так было, например, с Грузией, которая в свое время покинула СНГ (страна официально вышла из состава организации 18 августа 2009 года, решение было принято после конфликта в Южной Осетии в 2008 году — «Известия»). Сделав это, она публично громко хлопнула дверью, но очень тихим шепотом попросила сохранить ее в составе целого ряда многосторонних соглашений, которые ей выгодны.

Таким образом, оставаться членом СНГ выгодно нынешним украинским властям, уверен парламентарий. Вместе с тем Киев уже успел убедить всех, что не имеет к содружеству никакого отношения. Если же вдруг появится заявление об официальном выходе Украины, тот факт, что это происходит только теперь, станет «большим катарсисом», подчеркнул Константин Затулин.

— Она попала в ситуацию, когда неприлично начинать эту процедуру, потому что уже всех убедили, что давно покинули СНГ. Так что она предпочитает не замечать того, что не выполняет никаких процедур. При этом ничего существенно революционного с выходом не произойдет, просто возникнут новые сложности у самой Украины, когда дело будет касаться практических вещей, — сказал депутат.

Аналогичного мнения касательно мотивации Киева придерживается и заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, власти страны ведут себя «достаточно нагло, но рационально», поскольку часть соглашений в рамках содружества им выгодна. Прежде всего это касается взаимной торговли с участниками организации, за исключением РФ и Белоруссии.

— Быстро создать двухсторонние договоренности Украина вряд ли сможет, поэтому она формально остается в рамках ряда договоров, но политически свой флаг из СНГ убирает, — сказал он «Известиям».

В перспективе Киев может попытаться заменить все соглашения, действующие в рамках организации, на двухсторонние с дружественными, как она считает, странами СНГ или же создать некую альтернативу содружеству под контролем Запада, предположил эксперт.

В качестве возможной площадки он назвал «Восточное партнерство» — совместную инициативу Евросоюза и Азербайджана, Армении, Белоруссии (приостановила участие в июне 2021 года из-за санкций), Грузии, Молдавии и Украины, направленную на развитие политико-экономической интеграции постсоветских стран с ЕС. Еще одним вариантом может выступить появившееся в прошлом году «Ассоциированное трио» — формат усиленного сотрудничества Киева, Кишинева и Тбилиси в вопросах евроинтеграции. Впрочем, может быть создан и еще какой-то новый международный проект, заключил сотрудник Института стран СНГ.