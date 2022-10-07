Конфликт противовесов: Путин указал на противоречия между странами СНГ

Для разрешения конфликтов на пространстве СНГ необходимо разработать новые меры урегулирования. Об этом Владимир Путин заявил 7 октября на неформальной встрече глав государств содружества. Помимо трагических событий на Украине, на постсоветском пространстве возникают и другие противостояния, отметил он. Кроме совместного решения проблем безопасности президент призвал членов СНГ подумать и о дальнейшем экономическом сближении . Переход на нацвалюты между странами организации, по его мнению, позволит укрепить финансовый суверенитет государств и еще больше развить внутренние рынки капитала.

Юбилейная встреча

В свой 70-й день рождения президент встретился с коллегами по СНГ в Петербург е. Главы государств приехали, подготовившись. Так, лидер Белоруссии Александр Лукашенко подарил на юбилей сертификат на трактор BELARUS . В разговоре с журналистами он признался, что и сам работает на таком. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез в подарок пирамиды из арбузов и дынь .

Конфликт противовесов Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на неформальный саммит глав государств СНГ Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Накануне некоторые СМИ сомневались, что на неформальную встречу приедет глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Недавно Москва и Астана поспорили из-за того, что казахстанские власти не выдворили из страны посла Украины Петра Врублевского, который ранее в одном из интервью выступил с призывом «убивать русских». После критики от российского дипведомства МИД Казахстана вызвал нашего посла Алексея Бородавкина. По данным СМИ, разговор был «довольно жесткий». Однако всё это не помешало Касым-Жомарту Токаеву посетить Константиновский дворец в Петербурге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Подарок президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Несмотря на то что встреча была неформальной, президенты были в галстуках и собрались за большим круглым столом. Рядом сидели представители недавно воевавших стран — премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев . Днем ранее они встречались в Праге. Там стороны заявили, что признают территориальную целостность друг друга. Как заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов, результаты пражской встречи лучше прошлых договоренностей, однако до полной нормализации ситуации в Карабахе еще далеко.

Новые меры

В открытой части выступил только Владимир Путин. Прежде всего он обратил внимание на проблемы безопасности в регионе . Помимо трагических событий на Украине, на постсоветском пространстве периодически вспыхивают и другие конфликты. Страны СНГ должны выработать меры для урегулирования таких ситуаций, отметил глава РФ.

— В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве содружества. Ведь, помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению , — обратился президент России к коллегам по СНГ.

Конфликт противовесов Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц Содружества Независимых Государств Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Кроме обострений в Карабахе, очень неспокойно бывает и на киргизско-таджикской границе , заметил Дмитрий Фетисов. В последний раз сообщения о перестрелках были около месяца назад. Для урегулирования постсоветских конфликтов, по мнению политолога, возможно, потребуется создание новой организации. Уже существующая Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этой ситуации не подходит. Объединение может предоставить военную помощь, только если на это согласны все страны-участницы , напомнил он.

Перспективы содружества

От военных конфликтов президент перешел к обсуждению интеграционных вопросов . 12–14 октября в столице Казахстана, который в 2022 году председательствует в содружестве, пройдут саммиты СНГ, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседание глав государств в формате «Россия – Центральная Азия». Президент России рассказал об основных вопросах предстоящих мероприятий.

— Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета , — рассказал Владимир Путин.

Конфликт противовесов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Экономическое сотрудничество между государствами содружества последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% (до $96 млрд), а в первые шесть месяцев 2022-го вырос еще на 7%, сообщил Владимир Путин. Помочь обеспечить финансовый суверенитет стран, по его словам, поможет переход во взаиморасчетах на национальные валюты. Также именно это будет способствовать развитию внутренних рынков капитала , уверен он.