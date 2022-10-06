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МИД Казахстана сообщил о серьезном разговоре с российским послом

В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Разговор с послом РФ Алексеем Бородавкиным, состоявшийся в МИД Казахстана, был жестким и серьезным. Об этом в четверг, 6 октября, заявили в казахстанском МИДе.

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«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — сказали в министерстве «РИА Новости».

О том, что российский посол вызван в МИД Казахстана стало известно днем ранее. Этому предшествовали заявления Захаровой из-за возвращения в Астану украинского посла Петра Врублевского, который публично призывал «убивать как можно больше русских».

4 октября Захарова заявила, что Москва рассчитывает, что Казахстан примет меры «к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста». Она добавила, что в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости возвращения Врублевского в Астану.

В августе Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров. В нем он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя это заявление, Захарова подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима. В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву дипломата.

На следующий день в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.

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