МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана 

Москва рассчитывает, что Астана примет меры для окончательной высылки украинского посла Петра Врублевского из Казахстана. Об этом во вторник, 4 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», — приводит слова дипломата Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что российская сторона потребовала высылки «дипломата» после его публичных призывов убивать как можно больше русских. В ответ было обещано, Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернётся» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии», — указала представитель российского МИДа.

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