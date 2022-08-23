Ассамблея народа Казахстана осудила слова посла Украины о русских

Высказывания посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского о необходимости убивать больше русских недопустимы. Об этом говорится в опубликованном 23 августа обращении Совета Ассамблеи народа Казахстана — совещательного органа при президенте республики.

«Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров», — говорится в тексте.

Отмечается, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

«Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа», — указано в обращении.

Ассамблея призвала всех казахстанцев не поддаваться на провокации.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем дипломат заявил, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению. По словам Захаровой, такое может говорить только посол террористического режима.

В тот же день на высказывания посла Украины в Казахстане обратили внимание в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать им юридическую оценку.