СКР оценит заявления посла Украины о желании «убить как можно больше русских»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник, 22 августа, поручил дать юридическую оценку призыву посла Украины в Казахстане Петра Врублевского «убить как можно больше русских». Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета России поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских», — говорится в заявлении.

СК инициирует комплекс мер для установления всех участников видео и проверит на предмет причастности к уже совершенным преступлениям в отношении военных Вооруженных сил России.

Видеозапись с заявлением о необходимости «убивать как можно больше русских» появилась ранее в этот же день в Telegram-канале официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Она указала на то, что подобные высказывания может себе позволить исключительно посол террористического режима. Также посыл означает то, что на протяжении восьми лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, однако теперь стали открыто говорить о своих намерениях.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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