Реклама
Прямой эфир
Мир
Liberation заявила об угрожающем Франции дефиците картошки, меда и молока
Экономика
Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе
Общество
Книжный сервис Storytel уходит из России с 1 октября
Общество
В Рязанской области пожарные попали в огненную ловушку
Мир
Лавров выступил за решение косовского вопроса с учетом интересов сербов
Общество
Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно
Общество
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве
Мир
Украина начала работать со странами Европы в новом формате
Мир
В США заявили о нежелании закрывать границу для всех россиян
Мир
В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной
Мир
Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия»
Мир
В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением

СКР оценит заявления посла Украины о желании «убить как можно больше русских»

0
Фото: Пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник, 22 августа, поручил дать юридическую оценку призыву посла Украины в Казахстане Петра Врублевского «убить как можно больше русских». Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

«Председатель Следственного комитета России поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских», — говорится в заявлении.

СК инициирует комплекс мер для установления всех участников видео и проверит на предмет причастности к уже совершенным преступлениям в отношении военных Вооруженных сил России.

Видеозапись с заявлением о необходимости «убивать как можно больше русских» появилась ранее в этот же день в Telegram-канале официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Она указала на то, что подобные высказывания может себе позволить исключительно посол террористического режима. Также посыл означает то, что на протяжении восьми лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, однако теперь стали открыто говорить о своих намерениях.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022