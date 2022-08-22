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Украинский посол в Казахстане рассказал о цели «убивать больше русских»

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Фото: Власть/Кира Прейс
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Украинский посол в Казахстане заявил, что целью Украины является убийство как можно большего числа русских. Видео с высказыванием опубликовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале 22 августа.

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«Такое может говорить только посол террористического режима», — прокомментировала его слова Захарова.

Она отметила, что на протяжении восьми лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, однако теперь стали открыто говорить о своих намерениях.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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