Лавров предупредил о долгосрочной ситуации с русофобией Запада

Ситуация беспрецедентной русофобии Запада задержится в мире надолго, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну, и уже не скрывают этого. Об этом завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 мая, выступая на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ.

«В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим славословиям», — указал глава российского МИД.

Как напомнил Лавров, в Европе ситуация с русофобией дошла до абсурда, когда при так называемой отмене культуры начали запрещать даже русских классиков — Чайковского, Достоевского, Пушкина и Толстого.

«Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру. Во многих странах Запада беспрецедентный характер приняла бытовая русофобия, которая, к огромному нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами», — отметил министр.

Лавров сообщил, что США и их сателлиты «удваивают, утраивают, учетверяют усилия» по сдерживанию России, используя для этого массу инструментов — от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве.

Накануне, 26 мая, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев также заявил, что Запад в условиях новой реальности все больше начинает понимать невозможность игнорировать и тем более «отменить» Россию. В качестве примера политик привел мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на конференции в Давосе о важности достижения некоторых компромиссов между Соединенными Штатами и Россией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о «культуре отмены», которую всё активнее пытаются включать в повестку западные политики. Лидер государства указывал на прогрессирующую дискриминацию всего, что связано с РФ. Так, в ряде стран «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей. Помимо этого, там наблюдаются русофобские настроения даже на бытовом уровне.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя русофобные настроения в мире, заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно за свою национальность. По словам представителя Кремля, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он. Он уточнил, что такие вопросы пока не поднимаются в ходе международных переговоров, однако рост русофобской кампании может вынудить Москву принять соответствующие меры.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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