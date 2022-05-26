Косачев указал на рост понимания на Западе невозможности «отменить» РФ

Запад в условиях новой реальности всё больше начинает понимать невозможность игнорировать и тем более «отменить» Россию. Такое заявление в четверг, 26 мая, сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«До перелома еще очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более «отменять», вызвала чуть ли не панику в Киеве», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В качестве примера политик привел мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на конференции в Давосе о важности достижения некоторых компромиссов между Штатами и Россией.

«Но натоцентричный мир исчерпал себя, потому что он не умеет ничего, кроме собственного расширения. Раз за разом провоцируя за своими пределами новые войны и конфликты», — подытожил Косачев.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о «культуре отмены», которую всё активнее пытаются включать в повестку западные политики. Лидер государства указывал на прогрессирующую дискриминацию всего, что связано с РФ. Так, в ряде стран «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей. Помимо этого, там наблюдаются русофобские настроения даже на бытовом уровне.

В Москве призывали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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