Путин призвал жестко реагировать на проявления руcофобии и фальсификацию истории

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» 15 апреля призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма.

Он также призвал не фальсифицировать историю Второй мировой войны и подчеркнул огромную для общества роль проведения в рамках форума «Армия-2022» международного антифашистского конгресса.

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — заявил российский лидер.

4 августа сообщалось, что бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел русофобские «визы» для граждан из РФ. Желающие посетить заведение россияне должны заполнить анкету, в которой их обязывают согласиться с такими утверждениями, как «Крым — это Украина, как и другие спорные территории», «Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия», а также осудить спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 29 июля, стало известно, что в Финляндии местный житель выгнал из кафе русскоязычную пожилую женщину и угрожал ей расправой. В попытках решить ситуацию она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора — он начал распускать руки.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.