Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД страны, где ему был выражен протест. Это произошло после высказывания дипломата о русских, сообщило ведомство 23 августа.
«В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову», — говорится в сообщении.
В МИДе подчеркнули, что подобные заявления несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.
«Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами», — заключили в ведомстве.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем дипломат заявил, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению. По словам Захаровой, такое может говорить только посол террористического режима.
В тот же день на высказывания посла Украины в Казахстане обратили внимание в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать им юридическую оценку.
Ассамблея народа Казахстана также осудила слова посла Украины о русских. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды. Ассамблея призвала всех казахстанцев не поддаваться на провокации.