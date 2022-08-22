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Захарова прокомментировала слова посла Украины о желании «убить как можно больше русских»

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Украинские власти начали в открытую обсуждать планы «национальной чистки» в отношении россиян. Об этом в понедельник, 22 августа, у себя в Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

Она прокомментировала недавнее заявление посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что Киев старается «убить как можно больше русских».

«Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала дипломат.

20 августа в МИД Австрии вызвали постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказывания по Украине. В своем аккаунте в Twitter тот прокомментировал поставки западного оружия Киеву и назвал это «отсутствием всякой пощады» по отношению к украинцам.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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