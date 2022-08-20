МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине

В МИД Австрии вызвали постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказывания по Украине. Об этом 20 августа сообщила на своем сайте газета Krone.

«Мы выступаем за свободу слова. Но мы также вправе принимать решительные меры против таких подстрекательских заявлений», — сказал глава австрийской дипломатии Александер Шалленберг.

Причиной вызова Ульянова в МИД Австрии стал пост российского представителя в Twitter, в котором дипломат, комментируя поток западного оружия на Украину, счел это отсутствием всякой пощады по отношению к украинцем.

При этом западные СМИ и украинская пропаганда, ухватившись за слова «нет пощады», постарались интерпретировать их как угрозу.

«Если вы почитаете то, что я пишу в Twitter последние несколько лет, вы не найдете ничего пренебрежительного в адрес украинского народа», — сказал российский дипломат в беседе со СМИ.

Он пояснил, что поставки западных вооружений ведут к увеличению жертв среди украинцев, это и имелось в виду. Ульянов допустил, что, возможно, ему следовало поставить вопросительный знак вместо восклицательного.

«Но я эмоционально отреагировал на сообщение Зеленского — опять только оружие, никакой дипломатии», — подчеркнул Ульянов.

Он заключил, что никакого жестокого посыла в его словах не содержалось, это было оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.

Кроме того, российская сторона неоднократно отмечала, что беспрерывное накачивание киевского режима оружием только затягивает конфликт и приводит к жертвам среди украинского населения. Особенно с учетом того, что националисты и украинские военные регулярно размещают технику в жилых кварталах, домах, больницах и образовательных учреждениях, прикрываясь мирными жителями.

Однако это уже не первый случай попытки исказить слова российских представителей. 14 августа Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в перевирании его слов о возможном визите главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он подчеркнул, что газета приписала ему слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле Ульянов заявил, что Гросси мог бы предложить такой график. Российский дипломат счел искажение его слов намеренным.

12 августа в разговоре с «Известиями» Ульянов на вопрос о том, когда Гросси может посетить ЗАЭС, высказал мнение, что директор МАГАТЭ сам обозначит какой-то ориентир «в самом конце августа — начале сентября». После этого Financial Times опубликовала статью с заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию», что не соответствовало действительности.