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Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в конце августа

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Россия рассчитывает на скорый визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, он может состояться уже в конце августа. Об этом в интервью «Известиям» заявил в пятницу, 12 августа, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Однако, уточнил он, Россия и Украина в настоящий момент не ведут переговоры по безопасности на атомных станциях.

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«В отношении сроков ясности нет. Из моих контактов с гендиректором Гросси и из его публичных заявлений следует, что он хотел бы провести такую миссию как можно скорее. Особенно в свете бомбардировок, артиллерийских обстрелов. Когда это можно сделать? На этот вопрос точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси. Думаю, он обозначит какой-то ориентир. Может быть, в самом конце августа-начале сентября», — пояснил дипломат.

Постпред добавил, что РФ готовила визит миссии агентства еще в мае-июне, но в последний момент поездку не одобрил департамент безопасности секретариата ООН. Он имеет право санкционировать или блокировать поездки в неспокойные районы.

Запорожская АЭС 28 февраля перешла под контроль российских военных, однако на станции продолжают работать специалисты украинского «Энергоатома». Ситуация вокруг станции обострилась 5-6 августа. Украина и РФ обвинили друг друга в обстрелах АЭС. «Энергоатом» утверждает, что российская сторона заминировала Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Украина также предложила создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону, Госдеп США поддержал эту инициативу.

Спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что ЗАЭС «оказалась под украинским огнем 5-6 августа» и «только благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС, а также российских сил, обеспечивающих всестороннюю защиту данного объекта, не случилось большой беды».

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