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Постпред России обвинил FT в искажении его слов о визите МАГАТЭ

Постпред РФ в Вене Ульянов обвинил Financial Times в искажении слов о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
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Фото: TASS/CHRISTIAN BRUNA
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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении его слов о возможном визите главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 13 августа.

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«The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение», — написал он.

Дело в том, что 12 августа в разговоре с «Известиями» Ульянов на вопрос о том, когда Гросси может посетить ЗАЭС, высказал мнение, что директор МАГАТЭ сам обозначит какой-то ориентир «в самом конце августа — начале сентября».

После этого интервью Financial Times опубликовала статью с заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию», написав, что визит Гросси на ЗАЭС якобы невозможен раньше этого срока.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях. Запорожская АЭС была взята под охрану российской стороны по той причине, что объект относится к категории гражданской инфраструктуры и на постоянной основе подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Он также указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима, и предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

В день заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации на ЗАЭС, 11 августа, украинские националисты дважды обстреляли атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию. До этого, 7 августа, в результате обстрела объекта из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Украины были повреждены административные постройки в районе сухого хранилища. Атаки радикалов, как правило, ведутся с применением тяжелой артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

При этом на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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