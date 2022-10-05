МИД Казахстана вызовет российского посла 5 октября

МИД Казахстана вызовет российского посла в стране 5 октября для разговора. Об этом сообщил представитель казахстанского министерства.

Этому предшествовали заявления официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой из-за возвращения в Астану украинского посла Петра Врублевского, который ранее публично призывал «убивать как можно больше русских».

Тем временем кандидатура нового украинского посла Украины в Астане находится на рассмотрении в МИДе Казахстана, сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — подчеркнул он.

Как днем ранее заявила Захарова, Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана. Она напомнила, что Россия потребовала высылки дипломата после его публичных призывов убивать как можно больше русских. В ответ было обещано, Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.

Дипломат добавила, что 4 октября ввиду вышеуказанных обстоятельств в министерство был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации

.22 августа Захарова обнародовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима. В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву дипломата.

Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

На следующий день в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.

Волна русофобии наблюдается в разных странах мира на фоне специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля. РФ пошла на этот шаг из-за обострившейся обстановки в ЛДНР после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.