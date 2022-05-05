В ближний свет: страны СНГ впервые вошли в топ отдыха на майские праздники

Казахстан, Армения и другие страны СНГ впервые вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха на майские праздники, сообщили «Известиям» крупные туроператоры. Сказывается их транспортная доступность и относительная дешевизна. Но на первых двух местах — Турция и регионы России. От турецких курортов россияне не отказались, даже несмотря на резкое подорожание туров: средний чек за неделю отдыха у некоторых операторов подскочил до 180 тыс. рублей даже при благоприятном курсе евро.

Дорогая Турция

Регионы России и Турция — самые популярные направления у отечественных туристов на майские праздники, сообщили «Известиям» крупные туроператоры. Так, в путешествия по России отправились 34% всех клиентов «Интуриста», а туры в Турцию приобрели 31%. У FUN&SUN и Anex Tour Турция и вовсе вышла на первое место по популярности с долей 40 и 90% от всех продаж соответственно.

— Рост интереса россиян к Турции в первую очередь связан с расширением полетной программы. Прямые регулярные рейсы в Анталью из Москвы сейчас выполняют четыре авиакомпании, есть также полеты из восьми регионов , — рассказали «Известиям» в FUN&SUN.

в ближний свет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, благодаря укреплению рубля цены на туры в Турцию в рублевом эквиваленте начали понемногу снижаться, добавили в «Интуристе».

Тем не менее средний чек на отдых в этой стране нельзя назвать низким — в зависимости от оператора он колеблется от €1900 до €2555 на двоих за неделю в отеле четыре звезды и выше. Даже при благоприятном курсе евро, который сложился к 5 апреля, это 130–180 тыс. рублей. Но многие клиенты покупали туры заранее по менее щадящему курсу. Такая высокая стоимость связана как с отсутствием чартерных перевозок, так и с тем, что на майские праздники россияне стремятся забронировать в Турции дорогие качественные отели, пояснили в «Интуристе».

Отсутствие чартеров и усложнение маршрутов привели к тому, что стоимость перелета в Турцию выросла примерно в четыре раза — до 40 тыс. рублей.

В России отдых на майские праздники обходится туристам дешевле — в среднем от 38 до 53 тыс. рублей на двоих вместе с перелетом. Благодаря запуску чартеров в такие регионы, как Тюмень и Казань, стоимость путешествий туда даже снизилась, а экскурсионные туры теснят пляжный отдых, рассказали в FUN&SUN.

в ближний свет1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Тем не менее Сочи среди внутрироссийских направлений по-прежнему вне конкуренции, именно туда отправилось подавляющее число майских путешественников , сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Активно едут россияне и в близкую к Сочи Абхазию. А вот Крым из-за закрытия аэропорта Симферополя потерял около 40% гостей.

В гости к соседям

В число самых популярных направлений для поездок россиян на майские праздники впервые вошли и страны СНГ — Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан и Киргизия , рассказал Алексан Мкртчян. Об этом же «Известиям» сообщили все опрошенные туроператоры — «Интурист», FUN&SUN и Anex Tour.

— Мы видим, как с дальнего зарубежья туристы разворачиваются на СНГ. Это легко объяснить: в ту же Белоруссию и Армению летает много рейсов из разных городов России, в Минск ходит поезд, в обе страны легко добраться на машине. В большинство стран СНГ даже не нужен загранпаспорт, которым обладают всего 15% россиян. Работают банковские карты «Мир» , — сказал вице-президент АТА.

Белоруссия в какой-то мере заменяет российским путешественникам Европу: в западной части страны архитектура похожа на польскую и чешскую, многим туристам это интересно , продолжил он.

в ближний свет2 Вид на Минск в Белоруссии Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В свою очередь, Казахстан привлекает российских гостей отдыхом на Каспийском побережье.

— В этой стране мы пока предлагаем только один пятизвездочный отель. Он работает по системе «всё включено», и отдых там очень приближен к турецкому. Средний чек для двоих туристов за неделю на эти майские праздники составил €2 тыс. (140 тыс. рублей), — рассказали в Anex Tour.

Если говорить об отдыхе в менее роскошных гостиницах, то в целом поездки в СНГ обходятся дешевле, чем в страны дальнего зарубежья, а в некоторых случаях — дешевле, чем по России, заметил Алексан Мкртчян.

— Львиная доля стоимости тура в страны СНГ сейчас приходится на перелет — 50 тыс. за рейс туда-обратно за двоих. Вместе с отелем за неделю выходит около 78 тыс. Но, во-первых, в эти страны можно добраться по земле намного дешевле, а во-вторых, расходы на питание в том же Минске и Ереване вдвое ниже, чем в Сочи или Москве , — рассказал он.

в ближний свет3 Вид на Каспийское море в Актау в Казахстане Фото: РИА Новости/Ольга Головко

Не все россияне отказались от отдыха в дальнем зарубежье на майские праздники: наравне со странами СНГ были востребованы поездки в Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Шри-Ланку, сообщили туроператоры.

Средний чек по всем майским направлениям вырос на 10–16% по сравнению с прошлым годом, добавили в Anex Tour. При этом в целом турпоток снизился из-за множественных ограничений на полеты.