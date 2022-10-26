Содружество познается в беде: Путин призвал СНГ вместе бороться с угрозами

В мире возникают новые угрозы безопасности и не прекращаются попытки «цветных революций», а тактика шантажа, давления и запугивания уже давно применяется в отношении стран СНГ . Способы защитить граждан этих стран от подобных рисков Владимир Путин обсудил 26 октября с руководителями органов безопасности и спецслужб стран содружества. Президент призвал к более тесному сотрудничеству в сфере антитеррора, а также к укреплению стабильности на всем пространстве СНГ . В парламенте «Известиям» сказали, что Запад сейчас очень активно борется с Россией, пытаясь подрывать и контакты со странами содружества.

Противостоять угрозам

Рабочий день главы государства начался с наблюдения за тренировкой наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. Во время нее были продемонстрированы практические пуски баллистических и крылатых ракет, за которыми Владимир Путин следил из ситуационного центра . О результатах по видеосвязи главнокомандующему Вооруженными силами доложил министр обороны Сергей Шойгу. Для СМИ учения были секретными и не транслировались. Однако, как сообщили позднее в Кремле, военнослужащие выполнили задачи в полном объеме, а все запущенные ракеты достигли своих целей .

Позже тему важности безопасности и защиты границ Владимир Путин продолжил на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ , которое прошло в режиме видеоконференции. Глава РФ заметил, что за прошедшие годы совет зарекомендовал себя как весьма востребованная площадка для обсуждения широкого круга профессиональных вопросов, а также выработки стратегических решений, связанных с защитой всего содружества от внутренних и внешних угроз.

Содружество познается в беде Участники заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ Фото: Официальный сайт президента РФ

— Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности , — обратился к собравшимся глава РФ.

Он подчеркнул: причина происходящего — резкое обострение глобального геополитического противостояния.

— Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию , — пояснил президент, добавив, что они «не гнушаются даже прямыми диверсиями».

При этом в качестве примера Владимир Путин привел недавние взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока».

— Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве содружества. Так, не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций» , активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ, — заявил он.

Содружество познается в беде Президент РФ Владимир Путин Фото: Официальный сайт президента РФ

По его мнению, Украина, по сути, стала инструментом американской внешней политики. При этом соседняя страна, уверен глава РФ, фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России , ОДКБ, СНГ, а также Союзного государства, объединяющего РФ и Республику Беларусь.

— Говоря об угрозах на пространстве содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, «Аль-Каида» (движения признаны террористическими и запрещены в РФ. — «Известия»), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион , — сообщил Владимир Путин.

Укреплять сотрудничество

Президент РФ убежден, что общая задача содружества сегодня заключается в том, чтобы максимально защитить от этих угроз население и укрепить стабильность . Глава государства напомнил о диверсиях на Крымском мосту и на Курской АЭС. Именно такие объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть сегодня максимально защищены, считает Владимир Путин.

По мнению главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, сегодня для любого специалиста по СНГ очевидно, что ситуация на границах стран очень опасна.

Содружество познается в беде Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Происходит это в связи с тем, что Запад активно борется с Россией, пытаясь подрывать сотрудничество со странами СНГ. Это мы видим и в Киргизии, и в Казахстане, и в Армении, и в Азербайджане , — отметил политик в беседе с «Известиями».

Кроме того, на заседании совета Владимир Путин призвал страны СНГ продолжить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений.

— Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора . В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков , в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу, — призвал представителей спецслужб глава РФ.