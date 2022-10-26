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Содружество познается в беде: Путин призвал СНГ вместе бороться с угрозами

О каких новых вызовах для коллективной безопасности президент РФ рассказал своим коллегам
Фото: Официальный сайт президента РФ
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В мире возникают новые угрозы безопасности и не прекращаются попытки «цветных революций», а тактика шантажа, давления и запугивания уже давно применяется в отношении стран СНГ. Способы защитить граждан этих стран от подобных рисков Владимир Путин обсудил 26 октября с руководителями органов безопасности и спецслужб стран содружества. Президент призвал к более тесному сотрудничеству в сфере антитеррора, а также к укреплению стабильности на всем пространстве СНГ. В парламенте «Известиям» сказали, что Запад сейчас очень активно борется с Россией, пытаясь подрывать и контакты со странами содружества.

Противостоять угрозам

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Рабочий день главы государства начался с наблюдения за тренировкой наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. Во время нее были продемонстрированы практические пуски баллистических и крылатых ракет, за которыми Владимир Путин следил из ситуационного центра. О результатах по видеосвязи главнокомандующему Вооруженными силами доложил министр обороны Сергей Шойгу. Для СМИ учения были секретными и не транслировались. Однако, как сообщили позднее в Кремле, военнослужащие выполнили задачи в полном объеме, а все запущенные ракеты достигли своих целей.

Позже тему важности безопасности и защиты границ Владимир Путин продолжил на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции. Глава РФ заметил, что за прошедшие годы совет зарекомендовал себя как весьма востребованная площадка для обсуждения широкого круга профессиональных вопросов, а также выработки стратегических решений, связанных с защитой всего содружества от внутренних и внешних угроз.

Содружество познается в беде
Участники

Участники заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ

Фото: Официальный сайт президента РФ

— Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, — обратился к собравшимся глава РФ.

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Он подчеркнул: причина происходящего — резкое обострение глобального геополитического противостояния.

— Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, — пояснил президент, добавив, что они «не гнушаются даже прямыми диверсиями».

При этом в качестве примера Владимир Путин привел недавние взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока».

Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве содружества. Так, не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ, — заявил он.

Содружество познается в беде
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Официальный сайт президента РФ

По его мнению, Украина, по сути, стала инструментом американской внешней политики. При этом соседняя страна, уверен глава РФ, фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, ОДКБ, СНГ, а также Союзного государства, объединяющего РФ и Республику Беларусь.

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Говоря об угрозах на пространстве содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, «Аль-Каида» (движения признаны террористическими и запрещены в РФ. — «Известия»), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион, — сообщил Владимир Путин.

Укреплять сотрудничество

Президент РФ убежден, что общая задача содружества сегодня заключается в том, чтобы максимально защитить от этих угроз население и укрепить стабильность. Глава государства напомнил о диверсиях на Крымском мосту и на Курской АЭС. Именно такие объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть сегодня максимально защищены, считает Владимир Путин.

По мнению главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, сегодня для любого специалиста по СНГ очевидно, что ситуация на границах стран очень опасна.

Содружество познается в беде
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Происходит это в связи с тем, что Запад активно борется с Россией, пытаясь подрывать сотрудничество со странами СНГ. Это мы видим и в Киргизии, и в Казахстане, и в Армении, и в Азербайджане, — отметил политик в беседе с «Известиями».

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Кроме того, на заседании совета Владимир Путин призвал страны СНГ продолжить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений.

Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу, — призвал представителей спецслужб глава РФ.

В этот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Его главной темой стало совершенствование деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Об этом президенту доложил глава российского Минюста Константин Чуйченко. Основная часть этой встречи прошла в закрытом режиме.

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