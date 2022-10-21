Проверка главного: что увидел президент РФ на полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин 20 октября проверил процесс подготовки мобилизованных на военном полигоне в Рязанской области. В сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу он проинспектировал боевое слаживание подразделений, осмотрел обмундирование и опробовал снайперскую винтовку СВД. В этот же день украинские формирования бежали с поля боя в Херсонской области после контратаки российских танковых подразделений. Эксперты отмечают, что контрудар — лучшее доказательство того, что Херсон сдавать не собираются, а эвакуация нужна, только чтобы обезопасить мирное население на время боев.

Мобилизация под контролем

На следующий день после издания указов о военном положении в четырех новых регионах президент России лично проверил условия подготовки мобилизованных. Владимир Путин в компании министра обороны посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области. Там военнослужащие продемонстрировали верховному главнокомандующему свои навыки по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке: преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, отработку методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою и с применением тяжелой бронетехники, а также ведение боя в городских условиях.

Президенту отдельно представили полное обмундирование солдат, а также вещи, которые находятся в рюкзаке у каждого бойца: комплект нательного белья, спальник, коврик и прочее. В том числе президенту показали обувь солдат на зимний и летний период.

Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области

Как заверил Владимира Путина один из солдат, переживать не за что, потому что состав экипируют полностью: броня, наколенники, шлем, бронежилет. Инструктор военнослужащих, в свою очередь, подчеркнул: занятия рассчитаны на месяц подготовки, но стрельба проходит ежедневно. По расписанию — завтрак, обед, ужин, свободное время, просмотр телепередач и общение с родственниками, подчеркнул он.

После знакомства с амуницией глава государства направился в саму зону подготовки бойцов — многофункциональный стрелковый комплекс. В ходе инспекции он также перекинулся словами с одним из мобилизованных, который проходит подготовку с 7 октября. А после Владимир Путин и сам опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова, сделав несколько выстрелов.

Танковый удар

В Херсонской области ВФУ попытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр. Для этого на узком участке фронта было задействовано до трех батальонов, в том числе один танковый , сообщили 20 октября в Минобороны РФ.

— В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали , — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

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Всего же на николаево-криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих , 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

— В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен, — резюмировал Игорь Конашенков.

Несмотря на сложную ситуацию, оставлять Херсон нет военных причин, и контрудар — доказательство того, что город будут оборонять , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы попытаемся сберечь и плотину Каховского водохранилища, чтобы не допустить затопления обширных территорий, — отметил он. — Наша ПВО активно там работает, и пока украинская сторона с сооружением ничего не смогла сделать. Эвакуация жителей с правобережных территорий Херсонской области необходима, чтобы сберечь жизни простых людей . Не стоит забывать, что войскам будет легче обороняться, зная, что в населенных пунктах нет мирных жителей.

Он отметил, что сейчас ВС РФ ведут активную оборону, которая предполагает использование засад и своевременных контратак.

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— В 1941 году под Москвой генерал Катуков танковыми контратаками выбил треть ударной группы Гудериана, — напомнил он. — Сейчас, находясь в обороне, мы выбиваем технику и боеспособные украинские резервы. Выводы из боев под Изюмом и Красным Лиманом были сделаны. Скорее всего, октябрь мы проведем в обороне, потом на фронт подтянутся наши новые соединения, подмерзнет земля, и ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально поменяется.

Режим ограничений

Вооруженные силы России 20 октября продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

— Все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушная тревога в этот день объявлялась на всей территории Украины.

В Киеве заявили, что за предыдущие дни около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей страны были серьезно повреждены. С четверга украинские власти объявили ограничения поставок электроэнергии в центральных областях Украины. Население призвали экономить электричество.

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Позднее крупнейшая энергетическая компания страны уточнила порядок отключений. Они не будут одновременными, а пройдут в веерном режиме на период до четырех часов.

В Минобороны России отчитались об отражении атак на краснолиманском направлении. Там сосредоточенным огнем авиации и артиллерии сорваны попытки противника форсировать реку Жеребец. Подразделения ВФУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 40 боевиков , две бронемашины и три пикапа.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВФУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. Кроме того, разбиты пять пунктов временной дислокации ВФУ в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Кировск ДНР, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в ДНР, Харьковской, Запорожской областях. В районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники.

В районе Берховки в ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США . В районе Никаноровки ДНР — РЛС обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

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В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее РСЗО «Ольха» в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Средствами ПВО в районе населенного пункта Терны в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины , сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены 18 украинских БПЛА. В районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР перехвачены три снаряда РСЗО «Ольха».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 162 вертолета, 2296 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5926 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3511 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6665 единиц специальной автомотехники, — перечислил Игорь Конашенков.

Вовремя сменить позиции

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

При получении боеприпасов колонна под командованием старшего прапорщика Андрея Ханыкова попала под массированный артиллерийский обстрел. Быстро оценив обстановку, Андрей отдал команду «По машинам!» и лично возглавил колонну. Маневрируя и используя складки местности, он вывел ее из-под обстрела, сохранив боеприпасы и жизни бойцов.

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Удачные действия Андрея Ханыкова позволили отразить начавшееся после артиллерийского налета наступление противника, отметили в Минобороны РФ.

Гвардии прапорщик Халид Расулов охранял стартовые позиции реактивного дивизиона. Один из его подчиненных обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, о чем незамедлительно доложил Халиду Расулову. Оценив обстановку, гвардии прапорщик принял решение задержать противника, пока дивизион меняет позиции. Завязав бой с диверсантами, он не позволил им передать точные координаты российских РСЗО. Дивизион тем временем переместился в запасной район.

— Решительные действия Халида Расулова позволили дивизиону выполнить боевые задачи без потерь, — отметили в российском военном ведомстве.

Ефрейтор Иван Шведов обнаружил нарушение радиосети из-за повреждения ретранслятора, который обеспечивал связью дивизию, ведущую маневренные бои. Несмотря на массированный минометный огонь, Иван восстановил связь. После чего вступил в бой, лично уничтожив четырех боевиков, и оказал медпомощь трем раненым товарищам.

— Личное мужество и самоотверженность Ивана позволили избежать потерь и выполнить поставленную задачу, — отметили в Минобороны РФ.

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