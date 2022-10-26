Обещай оружие: Израиль может начать военные поставки Украине

Израиль с февраля 2022 года отказывается от поставок вооружений Киеву, несмотря на давление со стороны США и неоднократные обращения руководства Украины . Однако накануне выборов в кнессет 1 ноября израильские политики заявили, что могут пересмотреть свою оружейную политику . Опрошенные «Известиями» эксперты , однако, полагают, что Израиль всё же не будет менять свою балансирующую между Москвой и Киевом позицию, поскольку это будет означать разрыв сотрудничества с РФ в Сирии .

Израиль и оружие

«Я не знаю, что случилось с Израилем, честно говоря, я в шоке, потому что не могу понять, почему они не могут дать нам ПВО», — так в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Израиля передать Киеву систему «Железный купол».

Однако перед выборами в кнессет, запланированными на 1 ноября, в Израиле всё активнее звучат призывы начать поставки оружия Киеву . Так, 16 октября министр диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что пришло время «твердо занять сторону Украины и начать поставлять ей оружие, как делают США и страны НАТО» . На следующий день глава минобороны еврейского государства Бени Ганц уточнил: страна не намерена поставлять Киеву вооружения «по оперативным соображениям».

Однако на деле Израиль уже меняет свою позицию , утверждает New York Times. По данным издания, еврейское государство предоставляет Киеву разведданные для борьбы с иранскими беспилотниками, которые Тегеран якобы направляет России. Именно на фоне сообщений об этих дронах Украина стала активнее призывать Израиль поставить ей системы ПВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и представитель МИДа Мария Захарова неоднократно отрицали поставки иранских БПЛА. По словам спикера Кремля, РФ использует для СВО на Украине российскую технику. В МИД Ирана также опровергли поставки БПЛА России, подчеркивая, что Тегеран не занимает сторону той или иной страны в этом конфликте.

По словам источников NYT, соображения, по которым Израиль не решается отправить оружие Украине, связаны с военным присутствием РФ в Сирии , размещением в САР российских систем ПВО С-400, а также наличием военно-воздушной базы Хмеймим и военно-морской базы Тартус в западной части республики. Израиль не хочет лишиться каналов связи между российскими и израильскими военнослужащими. При этом прямая телефонная линия связи Хмеймима с командным центром израильских ВВС в Тель-Авиве была установлена еще в 2017 году.

Обещай оружие Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Еще одна причина, утверждают авторы издания, это опасения за судьбу российского еврейства . В ближайшие дни должен состояться суд по делу агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Израиль от «безрассудных» попыток поставить оружие Киеву. По его словам, «это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами».

«Известия» направили запрос в МИД Израиля по поводу потенциальных поставок вооружений Украине.

Cохранить баланс

По мнению израильского политолога Зеэва Ханина, радикальных изменений в политике Израиля по отношению к РФ или Украине после выборов 1 ноября «не ожидается». Конфликт на Украине — один из факторов избирательной кампании, но не главный — «он стоит на седьмом–восьмом месте по значению» , считает он.

— Поэтому этой темой не пренебрегают, но и не преувеличивают. Радикальных изменений после выборов не предвидится. Но изменить ситуацию может дальнейшее укрепление военно-стратегического партнерства Москвы и Тегерана, — заявил он «Известиям».

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Тем не менее, как пишет Haaretz, премьер-министр Израиля Яир Лапид 20 октября сказал главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе, что в случае, если он останется премьер-министром после ноябрьских выборов, «Израиль сможет сделать больше для Украины». По словам министра, политики обсудили запрос Киева на поставки систем ПВО. Пока Израиль предоставляет стране тольку гуманитарную помощь.

Впрочем, главный оппонент Лапида на выборах, Биньямин Нетаньяху, выступил с заявлением, что при нем «Израиль пересмотрит политику поставок вооружений Киеву».

Президент Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен в беседе с «Известиями» предположил, что Лапид в случае победы на выборах станет «больше критиковать Россию в свете <…> на Украине и сотрудничества Москвы с Ираном».

Примечательно, что в апреле Яир Лапид стал первым израильским политиком (тогда еще в должности главы МИДа), открыто осудившим российскую СВО . После чего МИД РФ вызвал посла Израиля, заявив, что слова Лапида — «плохо завуалированная попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества» от палестино-израильского конфликта.

Сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян считает, что Израиль руководствуется прагматическими соображениями и потому не предпринимает враждебных шагов по отношению к РФ . Хотя эта страна и голосует на Генассамблее ООН за резолюции с осуждением действий Москвы.

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— Но Израиль не присоединился к санкциям, не поставлял Украине вооружение, даже оборонительное. Россия продолжает играть архиважную роль в сирийском конфликте, который является чувствительным для Израиля . Существуют также другие факторы, которые сдерживают Израиль от присоединения к западному блоку. Совокупность данных соображений приводит к пониманию, что Израиль больше потеряет, чем приобретет, если открыто поддержит Украину и Запад не только словами, но и действиями, — уверен он.

Обострение с Палестиной

Если конфликт на Украине и поставки оружия, по мнению экспертов, находятся на периферии предвыборной кампании, в ее центре — растущая напряженность с Палестиной . Начиная с марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила операцию «Волнорез» для сдерживания и подавления вооруженных групп палестинцев, а также пресечения террористической деятельности внутри Израиля — в результате терактов весной в стране погибли 19 израильтян и иностранцев .

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В рамках этой операции ЦАХАЛ совершает рейды в палестинские города и лагеря беженцев, в основном это Дженин и Шуафат. С начала года в столкновениях погибли уже свыше 100 палестинцев. Последний рейд ЦАХАЛа в Наблусе в ночь с 24 на 25 октября унес жизни шести человек, десятки были ранены.

В пресс-службе Армии обороны Израиля «Известиям» сказали: ее действия укладываются в рамки контртеррористической операции, чтобы «предотвратить теракт до того, как он достигнет израильского тыла». При этом они подтвердили, что «в некоторых случаях происходили интенсивные перестрелки между силами ЦАХАЛа и боевиками террористов».

В ответ на израильские рейды в Наблусе возникла новая вооруженная группа палестинцев «Арин аль-Усуд» (по-арабски «Логово льва»). По оценке издания Al-Monitor, в группу входят молодые люди 19–20 лет. Она действует ячейками, совершая нападения на израильские силы безопасности, прежде всего на Западном берегу.

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На фоне растущей эскалации набирает популярность и ультраправый радикал Итамар Бен-Гвир, известный скандальными высказываниями в отношении палестинцев и каких-либо переговоров о создании двух государств. Именно он участвовал в скандальной молитве евреев на Храмовой горе в мае этого года, вызвавшей волнения. Бен-Гвира израильские СМИ называют решающим звеном на предстоящих выборах.