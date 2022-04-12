Правки к поправкам: как ГД доработает законопроект о блокировке СМИ

Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ Генпрокуратурой может быть доработан ко второму чтению — в нем будут более четко прописаны права иностранных и российских СМИ. Об этом «Известиям» сообщили авторы документа, который может быть принят Госдумой в первом чтении уже 18 мая. Во всех фракциях за исключением КПРФ новые нормы поддерживают. Эксперты считают, что нынешняя редакция законопроекта может создать сложности не только для иностранных, но и для российских СМИ. Эту обеспокоенность как раз и призваны снять будущие поправки , пояснили авторы законопроекта.

Кого коснется

По информации «Известий», Госдума 18 мая может рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается наделить генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию . В этом случае их деятельность будет запрещена, а сотрудники лишатся аккредитации.

Речь как об иностранных медиа , работу которых могут прекратить в качестве ответной меры после блокировки российских СМИ в той или иной стране, так и об отечественных изданиях , если они будут распространять недостоверную информацию.

Правки к поправкам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Послужить причиной для такого исхода могут три типа сообщений. Во-первых, дискредитация использования Вооруженных сил РФ, призывы к организации и участию в несанкционированных мероприятиях , введению антироссийских санкций, за пропаганду экстремистской деятельности. Во-вторых, за распространение информации в неприличной форме, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность », выражает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции, органам госвласти.

В-третьих, за фейки , которые а) создают угрозу здоровью граждан и имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, помех работе транспорта, банков, энергетики, промышленности и связи; б) содержат данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности; в) связаны с обстоятельствами, «представляющими угрозу жизни и безопасности граждан».

Согласно тексту законопроекта, требование Генпрокуратуры будет направлено в Роскомнадзор, который должен незамедлительно, без решения суда, признать регистрацию СМИ недействительно й или прекратить действие лицензии на вещание.

Зеркальный ответ

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой подчеркнул, что поправки в первую очередь вызваны необходимостью принятия зеркальных мер на действия недружественных РФ государств к российским СМИ.

— В течение последнего месяца мы наблюдаем, какое большое количество российских СМИ блокируются без какого-либо решения суда на территории западных государств. Более того, зачастую эти решения принимаются даже не иностранными властями, а операторами связи . Этим вызвана срочность в подготовке такого рода поправок, — сообщил он.

Как пояснила «Известиям» депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду», соавтор законопроекта Яна Лантратова, в условиях беспрецедентной информационной войны у России должны быть законодательно предусмотрены рычаги воздействия на ситуацию — зеркальные меры реагирования.

— Возможность ответить взаимностью на блокировку наших, российских ресурсов. Это пока рамочный закон, еще будем его обсуждать, вносить поправки , — пояснила она.

Правки к поправкам Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Зампред фракции «Единая Россия», еще один соавтор инициативы Евгений Ревенко объяснил важность ее принятия вызовами времени.

— Этот законопроект зеркальный. Он отражает вызовы времени. Нам необходимо дать инструмент в руки уполномоченных органов для оперативного реагирования, если в СМИ идет распространение заведомо ложной информации . Не случайно у большинства фракций Госдумы есть понимание, что такой инструмент необходим, — подвергнул он.

Как выяснили «Известия», поддержать новые нормы готовы во всех фракциях, за исключением КПРФ. В партии, напротив, считают, что, согласно нынешней редакции текста, новыми нормами можно будет закрыть любое СМИ, выступающее с критикой.

— Мы этот законопроект не поддержим, так как Генпрокуратура наделяется слишком широкими полномочиями. Сейчас он принимается под лозунгом защиты прав СМИ за рубежом, но под него могут попасть любые СМИ , выступающие с критикой власти. Например, даже газета «Правда», — пояснил глава пресс-службы фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Доработка будет

Эксперты отнеслись к законопроекту критически. По их мнению, новые нормы могут создать сложности для работы средств массовой информации в стране.

— Безусловно, эта инициатива существенно ухудшает положение СМИ, так как до сих пор гласные судебные процедуры позволяли либо избежать блокировки и прекращения деятельности, либо успеть к этому адаптироваться . Предложенная законопроектом процедура не позволяет журналистам эффективно защищаться, поскольку она не будет такой же прозрачной, как сейчас, — пояснил «Известиям» управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко.

По его словам, сейчас Роскомнадзор должен доказать, что СМИ нарушает законодательство, а в случае принятия этого законопроекта доказывать свою невиновность придется журналистам .

— Как только такое решение об отзыве лицензии будет принято, СМИ начнут покидать рекламодатели, журналисты и читательская аудитория. Даже если потом оно будет признано ошибочным, возродить издание будет очень непросто, — подчеркнул эксперт.

Правки к поправкам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как сообщали «Известия», ранее критическое отношение к законопроекту высказали в СПЧ.

« Считаем данный законопроект прямо противоречащим Конституции, которая гарантирует запрет цензуры . Ограничение свободы слова, введение цензуры возможно только при установлении военного режима или объявлении чрезвычайного положения», — заявили в Совете по правам человека при президенте.

Также там уточнили, что в случае принятия проекта абсолютно любое СМИ может быть заблокировано, поскольку ни одно из них не основывает свою деятельность только лишь на официальных сообщениях органов государственной власти . «Какие-либо изменения в законодательство по представленному проекту, на наш взгляд, неуместны и вредны», — подчеркнули в СПЧ.

Как сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта Андрей Луговой, инициатива может быть доработана ко второму чтению, чтобы конкретизировать направленность норм в отношении СМИ.

— Сейчас мы определили в законопроекте, что российским СМИ запрещается любое распространение противоправного контента. Поэтому, конечно, наши издания должны будут внимательно относится к своим публикациям , — отметил парламентарий.