Наткнулись на РИФ: форум в Сочи не состоится четвертый год подряд

В 2023 году Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) не состоится в четвертый раз подряд. Об этом «Известиям» рассказали источники в компаниях, которые раньше принимали участие в форуме и его подготовке. Сведений об организации мероприятия нет ни на сайте Росконгресса, ни в тендерах госзакупок. Форум проводился с 2002 года в феврале, однако с 2020-го отменялся из-за пандемии. Главными участниками были представители регионов РФ. Эксперты полагают, что его решили не проводить в целях экономии средств, однако они допускают и политические причины.

Никого не позвали

О том, что Российский инвестиционный форум снова не состоится, «Известиям» заявили два источника со ссылкой на данные от Росконгресса (выступает организатором РИФ). Еще четыре источника из организаций, которые раньше принимали участие в мероприятии, сообщили, что не располагают информацией о его проведении, хотя обычно она известна заранее.

Традиционно мероприятие проходит в середине февраля, однако в пяти регионах (Ульяновской, Калужской, Астраханской и Новгородской областях, а также Ненецком АО) рассказали «Известиям», что не получали информации о его проведении. В крупнейших бизнес-объединениях, таких как «Опора России», РСПП, ТПП и «Корпорация МСП», также отметили, что им не поступало приглашений к участию в форуме.

В последний раз, судя по сайту Росконгресса, РИФ планировалось проводить в 2022 году. Тогда даты уже были известны в октябре, а деловая программа — в декабре 2021-го. Однако сейчас информации о проведении форума в нынешнем году на портале нет. Также РИФ не стоит в календаре мероприятий фонда на 2023-й и центра «Сириус», где в последние годы он проводился. Кроме того, в начале января Росконгресс опубликовал свои планы мероприятий, РИФ там нет, при этом там есть ПМЭФ (планируется в июне 2023-го) и ВЭФ (в сентябре 2023-го).

Заявок на застройку стендов на форуме в 2023 году также не размещалось, выяснили «Известия», проанализировав сайт госзакупок. Последняя заявка датируется февралем 2022-го, и речь в ней идет о мероприятии того же года.

На запрос аккредитации журналистов «Известий» на форум в 2023 году ответа также не поступило. «Известия» направили запросы в Росконгресс, правительство, Минэк, представителям площадки «Сириус», а также в администрации регионов.

Справка «Известий» Сочинский инвестфорум проводился с 2002 года и изначально назывался региональным экономическим форумом «Кубань», а свое название — РИФ — получил в 2016-м. Последний раз форум проходил в 2019 году на площадке главного медиацентра Олимпийского парка Сочи «Сириус». Он был посвящен национальным проектам. По данным организаторов, число участников превысило 8 тыс. В 2020–2022 годах РИФ не состоялся из-за пандемии коронавируса. Изначально форум позиционировался как традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов России.

Если бы форум планировался, то о сроках его проведения было бы известно еще в ноябре, заметил генеральный директор выставочной компании Exponic, член комитета ТПП по конгрессно-выставочной деятельности Иван Никольский. Подготовка к такому крупному мероприятию заняла бы минимум пять месяцев. Например, точные даты Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который состоится в сентябре, известны уже сейчас, отметил эксперт.

Велики ли потери

Участие в РИФ было эффективным механизмом расширения деловых связей, а также инструментом продвижения на новые рынки продукции региональных компаний, рассказали в администрации губернатора Калужской области. Там добавили: в разные годы на экспозиционном стенде региона свои продукты и технологии представляли такие предприятия, как «Ниармедик Фарма», «АстраЗенека Индастриз», «Центр-Трейд», «Л’Ореаль» и другие.

РИФ зарекомендовал себя как одну из ключевых площадок для обсуждения реализации нацпроектов и вопросов комплексного развития субъектов. Новгородская область неоднократно принимала участие в форуме и всегда результативно, отметили в пресс-службе администрации ее губернатора.

В рамках форума презентовались наиболее масштабные и перспективные проекты, а также заключались соглашения о сотрудничестве с партнерами и другими субъектами РФ, отметили в пресс-службе департамента внутренней политики НАО. В то же время в отсутствие РИФ эти мероприятия проводятся в рамках ПМЭФ, заметили там.

Есть основания полагать, что РИФ больше проводиться не будет, считает Иван Никольский из ТПП. Три года подряд он не мог состояться из-за пандемии, а сейчас, вероятно, его отмена — это политическая история, полагает он. Как отметил эксперт, если в Питерском и Восточном форумах всегда участвует президент, то РИФ считался правительственным мероприятием, которое инициировал экс-премьер Дмитрий Медведев.

— Для Краснодарского края отмена форума ­— это, конечно, большая потеря. Если посмотреть на валовой эффект от этого мероприятия, то видно, что региональный бюджет получал от его проведения большие деньги. Кроме того, это была хорошая площадка для решения вопросов на уровне субъектов РФ — все-таки на ПМЭФ и ВЭФ больше обсуждается международная повестка, — заключил Иван Никольский.

Сейчас не время проводить подобные форумы, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Любое подобное мероприятие — это большие затраты как на его организацию, так и на командировочные для сотрудников.

Впрочем, нет ничего страшного в том, что форум не состоится, подчеркнул эксперт. По его словам, в России предприниматели и так находят способ привлечь инвестиции. При этом проведение концептуальных мероприятий с участием первых лиц и регуляторов — это по-прежнему очень важно, резюмировал экономист.