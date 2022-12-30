В рамки нормальности: Германия не хочет строить отношения с Россией

Германия не считает возможными нормальные отношения с нынешней Россией, отмечают в немецком МИДе. В Сети раскритиковали такие заявления, назвав их довольно опасными для ФРГ. Тем временем на канцлера Германии Олафа Шольца обрушились с критикой в правящей коалиции, обвинив его в нежелании поставлять танки Украине. Глава оборонного комитета бундестага считает, что «огромную роль играет российский нарратив». Тем временем стало известно о планах распустить российско-германский форум «Петербургский диалог». Какое будущее у российско-немецких отношений, разбирались «Известия».

Жесткие заявления

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что Германия «будет постепенно ужесточать санкции против РФ» и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Такие слова в адрес Москвы со стороны министра иностранных дел Германии в Сети посчитали очень жесткими и опасными для страны. Многие пользователи Twitter раскритиковали заявление Бербок.

«Недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия», — отреагировал один из пользователей.

В рамки нормальности Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS/Axel Schmidt

«Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США», — отметил еще один подписчик.

«Сколько некорректных слов было в этом ее заявлении! Какой позор!» — возмутился третий комментатор.

Коалиция требует мер

На фоне этого посыпались обвинения в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Его критикуют за отказ предоставить Киеву танки. Активнее всех выступает глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман от Свободной демократической партии. По ее мнению, поставки этой военной техники «позволили бы Украине оттеснить российских военных».

Давление на немецкого канцлера усилилось внутри правящей коалиции после того, как США объявили о намерении поставить Киеву комплексы Patriot. В частности, на отправке тяжелой вооруженной техники на Украину настаивают «Зеленые».

В рамки нормальности Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman

«Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден», — заявила депутат. По словам Штрак-Циммерман, она «устала от оправданий канцлера» в отношении причин, по которым ФРГ не может поставить танки Украине. «Особенно когда я слышу, что поставки танков будут означать особую провокацию в отношении России», — отметила она, подчеркнув, что «российский нарратив работает и удерживает некоторых в канцлерском офисе от предоставления Украине танков».

В том, что касается взаимодействия Москвы и Берлина, по мнению Штрак-Циммерман, «нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями». Схожую точку зрения выразил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, считавшийся умеренным и даже пророссийским политиком. По его словам, «отныне Россия и Германия противостоят друг другу».

Контакты буксуют

В настоящее время практически все совместные проекты РФ и ФРГ заморожены. В конце ноября стало известно о планах распустить российско-германский форум «Петербургский диалог». Собрания проходили ежегодно в течение почти 20 лет. Однако с 2020-го не проводятся. Москва высоко оценивала роль форума в качестве канала для контактов с Берлином.

Однако в немецкой столице намекнули, что готовятся к длительному противостоянию с Россией. Анналена Бербок заявила на международной конференции в Берлине, что пришла пора окончательно заменить формулу «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России».

В рамки нормальности Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет во время форума «Петербургский диалог», 2019 год Фото: ТАСС/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Эти слова идут вразрез с позицией ведущих немецких политиков, включая бывшего канцлера Ангелу Меркель. Она недавно заявляла, что «прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России» и что Россия должна участвовать в работе над «панъевропейской архитектурой безопасности».

В российском посольстве в Германии, в свою очередь, пояснили, что «по сути, немецкие власти взяли курс на отказ от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями, связывали нас даже в самые непростые времена». Глава российской дипмиссии в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что диалог между российскими и немецкими властями полностью не прерывался, сохраняются, в частности, контакты по линии МИДа.

В конце декабря стало известно о назначении нового посла Германии в России. Им станет депутат от Свободной демократической партии Германии (СвПД) Александр Граф Ламбсдорф.

Стремятся получать адекватную информацию из России

Новость о назначении нового главы дипмиссии Германии в РФ указывает на желание Берлина сохранять рабочие коммуникационные контакты с Москвой, заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

— Помимо этого, это демонстрация того, что Германия хочет получать по возможности адекватную информацию о происходящем в России. Хотя в нынешних условиях сложно ожидать нормализации российско-германских отношений и их восстановления в краткой и среднесрочной перспективе. Берлин придерживается принципов трансатлантической солидарности в некритичном понимании этого принципа, из-за этого он ограничен в дипломатической инициативе. На данный момент от этого больше всего страдают отношения России и Германии. После того как ФРГ практически полностью прекратила импорт российских энергоносителей, исчезла одна из базовых констант экономического взаимодействия Москвы и Берлина, — считает германист.

Политолог отмечает, что при этом значительное число немецких предпринимателей осталось в России, они продолжают работу и в отдельных случаях идут на расширение своего бизнеса.

В рамки нормальности Фото: Global Look Press/Norbert Michalke

— Пожалуй, бизнес остается единственной сферой в российско-германских связях, где сохраняются остатки конструктивного взаимодействия, чего нельзя сказать о взаимодействии в сфере большой политики, что особенно важно в сфере отношений гражданского общества. По инициативе Берлина фактически все политические отношения свелись к серии переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем , — добавил эксперт.

По мнению Соколова, с одной стороны, это свидетельствует о сохранении базовых контактов между двумя странами, а с другой — говорит о том, что они очень сильно сократились.

— Межобщественные связи деградировали, и, что еще более важно, германская сторона проводит сознательную политику по их трансформации, подменяя прежние форматы российско-германского взаимодействия в сфере гражданского общества на фактически германо-германские форматы, выдавая их за германо-российские. В частности, речь идет о взаимодействии прежде всего с представителями несистемной оппозиции РФ, которые после февраля 2022 года или чуть раньше оказались в Германии. Все эти тенденции говорят о том, что в следующем году российско-германские отношения в лучшем случае останутся на нынешнем довольно низком уровне, а в худшем — продолжат свою деградацию, — уверен специалист.

Кошмар для Шольца

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин полагает, что отношения России и Германии сейчас находятся в крайне низкой точке.

— Среди правящей коалиции есть люди, буквально упражняющиеся в антироссийской риторике, — это Бербок, Хабек, Линднер и Штрак-Циммерман. Фактически немецкий политический класс сейчас разделен на два лагеря: тех, кто еще пытается отстаивать суверенную политику, и тех, кто следует в фарватере атлантистов. Соответственно, наиболее проамериканские партии в правящей коалиции — это свободные демократы и «Зеленые». Именно их представители стараются всячески подорвать российско-германское сотрудничество, которое сейчас фактически заморожено, — пояснил эксперт.

В рамки нормальности Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Германист, в частности, отметил роспуск форума «Петербургский диалог».

— Многие годы он был центром притяжения и бизнес-сообщества, и политического класса двух стран. Что касается Шольца и нежелания отправлять танки и другую технику, тут нужно понимать, что обещания за два-три месяца подготовить украинских танкистов выполнить не удастся, а значит, придется сажать либо своих инструкторов, либо своих военнослужащих. Для Шольца это бы стало кошмаром. Некоторые безответственные немецкие политики требуют полного разрыва с Россией, они во многом в этом преуспели, — подытожил специалист.

Камкин уверен, что в настоящее время немецкий политический класс находится на перепутье.

— С одной стороны, бизнес-элита понимает всю пагубность полного разрыва с Россией, с другой — те политики и партии, которые находятся в американском спектре, требуют полного разрыва с Москвой даже в ущерб экономической выгоде, — резюмировал политолог в беседе с «Известиями».