Проведение СВО не подгонялось ни под какие даты и сроки, поэтому она закончится, когда ее цели будут достигнуты . Об этом глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила 21 декабря, отвечая на вопрос «Известий» в ходе итоговой пресс-конференции . Пока она не видит предпосылок для переговоров с Украиной, так как в Киеве говорить «не с кем и не о чем» . При этом спикер верхней палаты подчеркнула, что фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации — это инструмент информационной войны против России. Страна при этом остается крупнейшим европейским государством, которое не намерено отказываться от многовекторной внешней политики: представители парламента готовятся поехать в Индию, Китай и Бразилию.

РФ останется социальным государством

Пресс-конференция спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, посвященная окончанию осенней сессии парламента, собрала традиционный пул журналистов в зале на Большой Дмитровке. Общение с корреспондентами в таком формате глава верхней палаты проводит дважды в год по случаю закрытия сессий. Матвиенко пришла на встречу с прессой в хорошем расположении духа.

— Если говорить о смысловом значении уходящего года: это был особенный, определяющий год — один из тех, который когда-нибудь войдет в учебники истории . Главное, что можно сказать говоря об итогах: уходящий 2022 год стал годом консолидации, — сказала она.

Это был определяющий год, который войдет в учебники истории Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вопреки мощнейшему давлению на Россию извне и существующим угрозам, требующим финансовых затрат, уходящий год доказал: РФ останется социальным государством. « Мы не только сохранили, реализовали все социальные обязательства, но и приняли дополнительные меры по усилению социальной защищенности наших граждан», — подчеркнула Валентина Матвиенко. За год парламент принял порядка 170 законов социальной направленности .

Что касается экономических показателей, то РФ завершит 2022-й с более позитивными результатами, чем изначально прогнозировали некоторые эксперты. В частности, снижение ВВП будет в пределах 2,5-2,7%, а инфляция — ниже 13% , уточнила спикер СФ. Потому сейчас нет оснований для панических настроений: российская экономика имеет запас прочности, большой потенциал для роста, а жесточайшие западные санкции не лишили ее управляемости, уверена Матвиенко. Кроме того, она заметила, что страны, отказавшиеся от энергоресурсов из России, все равно покупают российские газ и нефть через посредников и будут продолжать это делать .

Журналисты поинтересовались и кадровыми вопросами, в частности, тем, кто заменит Алексея Кудрина на посту главы Счетной палаты. Сейчас идут консультации и сенаторы могут назначить нового человека уже в начале весенней сессии , сообщила Валентина Матвиенко. При этом она призвала не торопиться с принятием решения, поскольку «государево око за финансами и расходованием бюджета» должен возглавить человек с профессиональными качествами .

Это был определяющий год, который войдет в учебники истории Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

Спикер СФ также прокомментировала законопроект о запрете «удаленки» для некоторых специалистов . По ее мнению, документ, который находится в стадии разработки, не ущемляет права сотрудников и речь идет только о безопасности. Валентина Матвиенко полагает, что нужно создать реестр компаний, организаций, должностей, имеющих доступ к данным, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность .

СВОевременный вопрос

Значимая часть вопросов касалась специальной военной операции. Обсуждать окончание СВО и говорить о сроках ее проведения Валентина Матвиенко считает некорректным . Спикер Совфеда подчеркнула: специальная военная операция на Украине закончится, когда ее цели будут достигнуты . Цели ранее определил президент России: речь идет о «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

— Изначально, когда было принято решение о специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки. Все делается для того, чтобы эти цели были достигнуты. Сомнений ни у кого на этот счет не должно быть. Они обязательно будут достигнуты, потому что важнее национальной безопасности, национального суверенитета ничего нет , — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».

Это был определяющий год, который войдет в учебники истории Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Также спикер верхней палаты парламента, будучи членом Совбеза, развеяла один из главных слухов последних месяцев: необходимости в новой волне мобилизации нет. «Эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке» , — сказала она. Фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации — это инструмент информационной войны против России, подчеркнула она.

Журналистов также волновала судьба уже отправившихся в зону СВО — они могут столкнуться с новым «афганским синдромом». По словам Валентины Матвиенко, ни одного из бойцов не оставят без внимания и реабилитации, каждый получит необходимую помощь.

«Мы крупнейшее европейское государство»

Сенатор не видит предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время, так как в Киеве говорить «не с кем и не о чем» .

— Не о чем — я имею в виду постоянные высказывания украинского руководства, которое убеждает нас вообще в отсутствии всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность. Поэтому не о чем пока с этим руководством говорить. А не с кем, потому что на Украине нет самостоятельных политиков. Всю повестку им формирует вашингтонский обком, как у нас принято говорить, — заявила она.

Председатель Совета Федерации также прокомментировала визит Владимира Зеленского в США . Она уверена, что в Вашингтоне не будут обсуждаться предпосылки к миру и возможность переговоров с Россией: « думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну. Скорее всего, визит закончится только этим », — сказала Валентина Матвиенко. По ее мнению, сегодня можно говорить о переговорах только при «признании существующих реалий».

Это был определяющий год, который войдет в учебники истории Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente

При этом глава Совфеда не согласилась с выражением про «разворот России на Восток». По ее словам, РФ «не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться вправо-влево. Россия была, есть и останется частью Европы. И никто это не может отрицать. Мы крупнейшее европейское государство», — подчеркнула она.

Россия в целом не намерена отказываться от многовекторной внешней политики . Всего ожидается свыше 300 мероприятий. Российские сенаторы в следующем году посетят парламентскую «двадцатку» в Индии, а в первом полугодии — заседание межпарламентской комиссии с Китаем. Кроме того, РФ примет участие в саммите «Женской двадцатки» в Индии, X Форуме регионов России и Белоруссии в Уфе, а также в международном экологическом форуме. Более того, в новогодние праздники Валентина Матвиенко анонсировала свою поездку на инаугурацию президента Бразилии, которая пройдет 1 января.

— По возвращению, конечно же, хотя бы на два-три дня куда-то выеду в зимнюю Россию, покататься на лыжах, отоспаться , но это будет несколько дней буквально, — добавила она.