Затаившийся орел: зачем Госдеп построил «Китайский дом»

Государственный департамент США заявил об открытии отдела по координации работы с КНР. Неофициально новая структура получила название «Китайский дом». Эксперты считают, что фактически Госдеп создает мозговой центр для сбора и анализа информации о Поднебесной. Подробности — в материале «Известий».

За Китай возьмутся всерьез

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном 16 декабря пресс-релизе, цель американских властей — собрать в одном подразделении «таланты, инструменты и ресурсы» для успешной реализации политики в отношении КНР. Сам же Китай в этом документе именуется «наиболее сложной и серьезной геополитической проблемой». О необходимости изменить подходы политик предупреждал еще в мае, указав, что масштабы и размах брошенных Китаем вызовов станут неведомым испытанием для американской дипломатии.

Блинкен не одинок в своих опасениях. То же самое позднее сказал директор ЦРУ Уильям Бернс. В октябре ведомство объявило о создании своего центра по противодействию КНР . Говоря о целях новой организации, руководитель спецслужбы был куда более откровенным, чем его коллега из Госдепа. Бернс назвал китайское руководство «враждебным и хищным», чья работа сосредоточена на том, чтобы «заменить США в статусе самой влиятельной и мощной державы в мире» .

Как сообщает Sunday China Morning Post, аналогичное секретное подразделение было создано в этом году в структуре Пентагона. Масштабное расширение экспертной базы по Китаю неслучайно.

Затаившийся орел Фото: U.S. Navy

Американские ведомства испытывают серьезный дефицит в специалистах по КНР , что в нынешних обстоятельствах критическая проблема. В этом смысле действия США напоминают политику СССР в 1960-е годы ХХ века. В период кризиса советско-китайских отношений, когда культурный обмен был минимален, а образовательные программы свернуты, руководству страны также не хватало китаеведов. Для решения этой задачи был основан Институт Дальнего Востока.

Есть, однако, исключительно американский нюанс. Созданные сразу в трех ключевых ведомствах «китайские отделы» будут работать независимо друг от друга и обязательно начнут конкурировать — типичный случай для огромной государственной системы США. Таким образом, помимо основной задачи, они будут бороться за влияние внутри правящего класса. Некоторые китайские и американские обозреватели уже заявили о вероятности «бюрократической революции» в будущем.

В соответствии со стратегией

В опубликованной 12 октября Стратегии национальной безопасности США Китай назван «единственным конкурентом, обладающим как намерением изменить международный порядок, так и мощью для этого». Провозглашается стремление конкурировать с ним по всему земному шару. Особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в последние годы стал приоритетным направлением внешней политики для мировых держав. Стратегия является руководством к действию для всех структурных подразделений государства, занятых во внешнеполитическом процессе, поэтому открытие новых центров внутри Госдепа — попытка ее реализации.

В «дотрамповскую» эпоху среди американских элит доминировала идея выгодного сосуществования с КНР, но с 2016 года, когда в США впервые заговорили о «холодной войне 2.0», подход изменился . Теперь речь идет не столько об аналитиках, сколько о специалистах, владеющих практическими методами воздействия, или, как их раньше называли, «рыцарях холодной войны». Об этом «Известиям» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Затаившийся орел Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhang Duan

— Трамп настаивал на идеологическом противостоянии «коммунистическому Китаю» и даже обвинял Пекин в разработке коронавируса с целью сместить его на посту президента, — отметил эксперт. — При Байдене эти разговоры сошли на нет, и, как видно, его администрация подходит к вопросу с практической точки зрения, прямо называя КНР геополитическим противником, то есть конкурентом за глобальное лидерство. По этой причине теперь им нужны специалисты более узкого профиля.

Американское общество всё сильнее беспокоит тот факт, что китайское воздействие на внутриполитическую жизнь в США гораздо более ощутимо, нежели аналогичная работа американцев внутри КНР, добавил собеседник издания. По его словам, Китай использует финансовые рычаги, нанимает лоббистов, не говоря о пятимиллионной китайской диаспоре в самих Штатах.

В Пекине все спокойны

В самом Китае на американские инициативы отреагировали без удивления. По мнению авторов издания Global Times, появление «Китайского дома» говорит о том, что «политика США в отношении Китая ориентирована на всё более жесткую конкуренцию». Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью изданию заявил, что искренность американцев мирно разрешать разногласия вызывает большие сомнения. Иначе, по мнению эксперта, США «не совершали бы провокаций в отношении фундаментальных интересов Китая».

Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Yunxi

— Китай готов к будущему противостоянию , — считает старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН Мария Круглова. — В состав ЦК компартии Си Цзиньпин включил новое поколение лидеров, которые имеют опыт управления в стратегически важных областях, таких как аэрокосмическая отрасль. Создание «Китайского дома» является реакцией США на вполне конкретные действия китайского руководства по усилению глобальной роли своей страны в оборонном, научно-техническом и торговом аспектах.

Байден и его администрация неоднократно признавали экономические успехи КНР, но при этом высказывали опасения о распространении китайской «авторитарной модели», добавляет эксперт. По ее мнению, желание Пекина влиять на отношения третьих стран с Тайванем также серьезно подрывает позиции этого американского союзника в регионе.