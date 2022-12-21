 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на МКАД
Мир
Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой СС
Политика
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Мир
Большинство граждан ЕС высказались за переговоры России и Украины
Общество
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Мир
В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах
Общество
Путин указал на необходимость стабильной медпомощи для жителей ЛНР
Мир
Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску
Мир
В США забили тревогу из-за «вторжения» в страну мигрантов
Мир
Пентагон заявил о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США
Спорт
Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
/

Затаившийся орел: зачем Госдеп построил «Китайский дом»

Отношения США и КНР переходят на новый уровень соперничества
Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный департамент США заявил об открытии отдела по координации работы с КНР. Неофициально новая структура получила название «Китайский дом». Эксперты считают, что фактически Госдеп создает мозговой центр для сбора и анализа информации о Поднебесной. Подробности — в материале «Известий».

За Китай возьмутся всерьез

Утолили печали на Бали: о чем говорили лидеры США и КНР до саммита G20
И почему от встречи изначально просили не ожидать многого

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном 16 декабря пресс-релизе, цель американских властей — собрать в одном подразделении «таланты, инструменты и ресурсы» для успешной реализации политики в отношении КНР. Сам же Китай в этом документе именуется «наиболее сложной и серьезной геополитической проблемой». О необходимости изменить подходы политик предупреждал еще в мае, указав, что масштабы и размах брошенных Китаем вызовов станут неведомым испытанием для американской дипломатии.

Блинкен не одинок в своих опасениях. То же самое позднее сказал директор ЦРУ Уильям Бернс. В октябре ведомство объявило о создании своего центра по противодействию КНР. Говоря о целях новой организации, руководитель спецслужбы был куда более откровенным, чем его коллега из Госдепа. Бернс назвал китайское руководство «враждебным и хищным», чья работа сосредоточена на том, чтобы «заменить США в статусе самой влиятельной и мощной державы в мире».

Как сообщает Sunday China Morning Post, аналогичное секретное подразделение было создано в этом году в структуре Пентагона. Масштабное расширение экспертной базы по Китаю неслучайно.

Затаившийся орел
центр
Фото: U.S. Navy
К себе манила: вице-президент США настраивает Филиппины против Китая
Почему островное государство совсем не хочет ссориться с Пекином

Американские ведомства испытывают серьезный дефицит в специалистах по КНР, что в нынешних обстоятельствах критическая проблема. В этом смысле действия США напоминают политику СССР в 1960-е годы ХХ века. В период кризиса советско-китайских отношений, когда культурный обмен был минимален, а образовательные программы свернуты, руководству страны также не хватало китаеведов. Для решения этой задачи был основан Институт Дальнего Востока.

Есть, однако, исключительно американский нюанс. Созданные сразу в трех ключевых ведомствах «китайские отделы» будут работать независимо друг от друга и обязательно начнут конкурировать — типичный случай для огромной государственной системы США. Таким образом, помимо основной задачи, они будут бороться за влияние внутри правящего класса. Некоторые китайские и американские обозреватели уже заявили о вероятности «бюрократической революции» в будущем.

В соответствии со стратегией

По первому чипу: США ополчились на китайские технологии
Американские санкции подталкивают КНР к эскалации конфликта с Тайванем

В опубликованной 12 октября Стратегии национальной безопасности США Китай назван «единственным конкурентом, обладающим как намерением изменить международный порядок, так и мощью для этого». Провозглашается стремление конкурировать с ним по всему земному шару. Особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который в последние годы стал приоритетным направлением внешней политики для мировых держав. Стратегия является руководством к действию для всех структурных подразделений государства, занятых во внешнеполитическом процессе, поэтому открытие новых центров внутри Госдепа — попытка ее реализации.

В «дотрамповскую» эпоху среди американских элит доминировала идея выгодного сосуществования с КНР, но с 2016 года, когда в США впервые заговорили о «холодной войне 2.0», подход изменился. Теперь речь идет не столько об аналитиках, сколько о специалистах, владеющих практическими методами воздействия, или, как их раньше называли, «рыцарях холодной войны». Об этом «Известиям» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Затаившийся орел
коронавирус
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhang Duan

— Трамп настаивал на идеологическом противостоянии «коммунистическому Китаю» и даже обвинял Пекин в разработке коронавируса с целью сместить его на посту президента, — отметил эксперт. — При Байдене эти разговоры сошли на нет, и, как видно, его администрация подходит к вопросу с практической точки зрения, прямо называя КНР геополитическим противником, то есть конкурентом за глобальное лидерство. По этой причине теперь им нужны специалисты более узкого профиля.

Склонны к измене: рискует ли Тайвань потерять союзников
И во всех ли случаях дело только в деньгах

Американское общество всё сильнее беспокоит тот факт, что китайское воздействие на внутриполитическую жизнь в США гораздо более ощутимо, нежели аналогичная работа американцев внутри КНР, добавил собеседник издания. По его словам, Китай использует финансовые рычаги, нанимает лоббистов, не говоря о пятимиллионной китайской диаспоре в самих Штатах.

В Пекине все спокойны

В самом Китае на американские инициативы отреагировали без удивления. По мнению авторов издания Global Times, появление «Китайского дома» говорит о том, что «политика США в отношении Китая ориентирована на всё более жесткую конкуренцию». Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью изданию заявил, что искренность американцев мирно разрешать разногласия вызывает большие сомнения. Иначе, по мнению эксперта, США «не совершали бы провокаций в отношении фундаментальных интересов Китая».

123

Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Yunxi
В Тихом сапой: почему США внезапно заинтересовались южной Пасификой
И готовы ли малые тихоокеанские страны выбирать между Штатами и Китаем

Китай готов к будущему противостоянию, — считает старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН Мария Круглова. — В состав ЦК компартии Си Цзиньпин включил новое поколение лидеров, которые имеют опыт управления в стратегически важных областях, таких как аэрокосмическая отрасль. Создание «Китайского дома» является реакцией США на вполне конкретные действия китайского руководства по усилению глобальной роли своей страны в оборонном, научно-техническом и торговом аспектах.

Байден и его администрация неоднократно признавали экономические успехи КНР, но при этом высказывали опасения о распространении китайской «авторитарной модели», добавляет эксперт. По ее мнению, желание Пекина влиять на отношения третьих стран с Тайванем также серьезно подрывает позиции этого американского союзника в регионе.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022