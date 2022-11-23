К себе манила: вице-президент США настраивает Филиппины против Китая

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила обязательства Вашингтона по защите Филиппин в Южно-Китайском море в случае нападения. Накануне возникло новое обострение между китайскими и филиппинскими моряками. Вашингтон хочет заручиться поддержкой со стороны Манилы в противостоянии с Пекином. Однако ни Филиппины, ни другие государства региона не собираются ссориться с Китаем. Получится ли у США сколотить альянс — разбирались «Известия».

Обязательства перед Манилой

«Мы должны всегда повторять, что мы вместе с вами защищаем международные правила и нормы, касающиеся Южно-Китайского моря (ЮКМ). А вооруженное нападение на Филиппины, вооруженные силы, общественные суда или самолеты в ЮКМ вызовут обязательства США по взаимной обороне. Наши отношения основаны на взаимной приверженности экономическому процветанию региона и наших стран », — заявила по итогам переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим вице-президент США Камала Харрис.

В свою очередь лидер островного государства отметил, что отношения Манилы и Вашингтона находятся на высоком уровне. «В экономике, политике, обороне, безопасности — мы не можем вспомнить области, где бы мы не сотрудничали, не взаимодействовали и не получали хорошие результаты для обеих наших стран», — подытожил политик.

К себе манила_1 Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в президентском дворце Малакананг в Маниле. 21 ноября 2022 года Фото: Haiyun Jiang/Pool via REUTERS

Помимо этого, Харрис и Маркос договорились об обмене технологиями в ядерной энергетике. В частности, речь идет о возможном развертывании передовых реакторных технологий, которые бы помогли Маниле удовлетворить потребности в энергии . К тому же Вашингтон обещает поддержать строительство завода по переработке кобальта и никеля.

Предыдущий президент островного государства Родриго Дутерте активно налаживал отношения с Москвой и Пекином. Он собирался выслать из страны американских солдат, прибывавших в страну на небольшой срок, а также разорвать оборонный союз с США. Новый филиппинский лидер Маркос-младший решил восстановить активное взаимодействие с Вашингтоном.

К себе манила_5 Вице-президент США Камала Харрис на корабле береговой охраны Филиппин «Тереза Магбануа» в порту Пуэрто-Принсеса, Филиппины. 22 ноября 2022 года Фото: Haiyun Jiang/Pool via REUTERS

Незадолго до визита американского вице-президента на Филиппины в США сообщили, что заинтересованы в строительстве пяти новых объектов между двумя странами. В частности, два возможных объекта находятся на военных базах в провинции Кагаян, один — в провинции Исабела, еще один — в провинции Самбалес, а также на острове Палаван.

Впрочем, сначала предложения должны одобрить МИД и минобороны страны. Хотя, как следует из заявления замглавы оборонного ведомства Хосе Фаустино-младшего, пять мест по этому договору уже согласовано, в настоящее время идет работа над проектами. «Рассматриваются и дополнительные объекты для выполнения Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (СРОС)», — пояснил он.

Этот договор был подписан между странами еще в 2014 году. В документе отмечалось, что американцы получают доступ на филиппинские военные объекты и могут строить новые, а также размещать корабли, технику, самолеты. При этом исключалось постоянное военное базирование.

Выступили против визита

Некоторые филиппинцы выступили против визита Камалы Харрис. Жители Манилы устроили акцию протеста, требуя «сократить военное присутствие США на Филиппинах», а также призывая Вашингтон «прекратить поставки вооружений действующей власти» .

«Визит Камалы Харрис принесет вред стране. У нее на повестке не мир и развитие Филиппин, а новые американские военные базы », — приводит издание Rappler слова одного из организаторов акции протеста Раймонда Палатино.

Бывший депутат Лиза Маза, которая также присутствовала на акции протеста, заявила, что цель визита Харрис — использовать Филиппины в конфликте США с Китаем. По ее мнению, США пытаются вовлечь Манилу в противостояние с Пекином. Филиппины спорят с Китаем о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Американцы также отмечают, что в течение ближайших шести лет Китай сможет занять Тайвань. США пытаются использовать военные базы на Филиппинах под предлогом, что постараются этому помешать.

К себе манила_4 Акция протеста против визита вице-президента США Камалы Харрис на Филиппины в Маниле. 21 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Lisa Marie David

В течение многих лет представители элиты в Маниле призывали разорвать Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве с США.

«Приобретенная на дополнительные средства военная техника в конечном счете будет использоваться против филиппинцев», — рассказал Палатино.

По его словам, обычно США предоставляют Филиппинам антитеррористическое оборудование, которое местная полиция использует для реагирования на кризисные ситуации. Так, Манила считается крупнейшим получателем американской военной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе. С 2016 по 2019 год Вашингтон предоставил Филиппинам иностранное военное финансирование на $267 млн.

Очередной виток напряженности

Напряженность в отношениях КНР и Филиппин возникла накануне визита Харрис. Военные островного государства заявили, что китайская береговая охрана в районе спорного острова Титу (Паг-аса) в Южно-Китайском море силой отобрала у них буксируемый груз. В нем находились плавучие обломки, которые, вероятно, были частью китайской ракеты, недавно обнаруженной в филиппинских водах.

В результате в Маниле решили не обострять ситуацию. «Поскольку речь шла о неопознанном объекте, а не о жизни и смерти, наша команда просто решила вернуться», — отреагировал пресс-секретарь Западного командования Вооруженных сил Филиппин Черрил Тиндог.

К себе манила_2 Корабли береговой охраны КНР в Южно-Китайском море Фото: Global Look Press/Xinhua

Корабли береговой охраны КНР и раньше блокировали филиппинские суда снабжения, которые доставляют припасы военным в спорных водах. Однако впервые захватили объект, находящийся во владении вооруженных сил другой страны.

Споры Китая с Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем за острова в Южно-Китайском море не прекращаются на протяжении десятилетий. В Пекине полагают, что у Китая «неоспоримый суверенитет» над островами. Летом прошлого года управление морской безопасности КНР обязало все иностранные суда сообщать о местонахождении при входе в китайские территориальные воды. После этого зарубежные корабли стали докладывать китайской администрации свои позывные, а также сообщать информацию о перевозимых грузах.

К себе манила_3 Корабль ВМС Филиппин около спорного острова Титу (Паг-аса) в Южно-Китайском море Фото: commons.wikimedia.org

США выступают против этого, заявляя, что свобода полетов и судоходства в регионе отвечает их национальным интересам. Американские корабли регулярно патрулируют акваторию около островов, вызывая тем самым раздражение Китая. КНР считает Южно-Китайское море фактически своим. Однако в 2016 году арбитражный трибунал в Гааге счел территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море незаконными. С этим вердиктом Пекин не согласился.

Меж двух огней

— Противостояние между США и Китаем создает напряженность, а также увеличивает риски столкновений и торговых конфликтов, но при этом открывает новые возможности для государств региона. Вашингтон пытается создать в регионе сеть альянсов, укрепляет экономические связи. Очевидно, что американцы будут вкладывать больше средств в разработки новейших ИКТ и создание цифровой инфраструктуры региона , — отмечает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ксения Чудинова.

Эксперт считает, что экономически страны региона сильно зависят от Китая, в то время как в вопросах безопасности полагаются на вмешательство и поддержку США.

— Государства продолжают сотрудничать по различным вопросам и с Пекином, и с Вашингтоном, стараясь не выбирать между ними и искать собственный путь, опираясь на концепцию «центральности». Нельзя исключать, что сложившаяся ситуация позволяет странам региона получать выгоду от конкуренции между своими партнерами, — полагает Чудинова.

К себе манила_6 Корабли ВМС США в Южно-Китайском море Фото: Global Look Press/Xinhua

Стратегия, которую осуществляет Вашингтон, не нова для американской политики, полагает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.