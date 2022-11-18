Бывший против будущего: у республиканцев в США появились претенденты на Белый дом

Побочным итогом ноябрьских промежуточных выборов в американский конгресс стало неофициальное предварительное формирование пула потенциальных кандидатов Республиканской партии на пост президента США. Выборы главы государства пройдут через два года, но на данный момент появились уже явные лидеры — это экс-президент страны Дональд Трамп и молодая звезда консервативной политики, губернатор Флориды Рон Десантис. Пока второй празднует переизбрание на новый четырехлетний срок, политик-миллиардер объявляет о вступлении в гонку и пытается заранее запугать своего потенциального конкурента. О раскладе сил в стане республиканцев и конфликте двух вероятных претендентов на Белый дом — в материале «Известий».

К моменту завершения избирательного цикла 2022 года, центральным событием которого стали ноябрьские промежуточные выборы в конгресс, в рядах членов Республиканской партии определились наиболее вероятные на данный момент кандидаты на участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024-м, — это экс-глава государства Дональд Трамп и триумфально добившийся переизбрания губернатор Флориды Рон Десантис. Их «младшими» конкурентами, по оценкам политологов, сейчас являются бывший напарник Трампа в Белом доме, экс-вице-президент Майк Пенс, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, экс-постпред США при Объединенных Нациях Никки Хейли и ряд других политиков.

Бывший против Дональд Трамп и Рон Десантис на митинге в Пенсаколе, штат Флорида Фото: AP Photo/Butch Dill

Во многом расклад сил в потенциальном республиканском президентском пуле определили именно ноябрьские выборы — как пишет The Guardian, неспособность партии устроить «многократно обещанную ими «красную волну» в ходе промежуточных выборов стала серьезным ударом по заявлениям 76-летнего Трампа о том, что он является главным голосом избирателей Республиканской партии, и во многом этот провал стал результатом поражения ключевых кандидатов, которых он поддерживал». При этом обращает на себя внимание и тот факт, что поддержка со стороны широкого электората, благодаря которой Трамп на протяжении многих лет был в фаворе, сокращается уже в течение нескольких месяцев.

Как говорят партийные функционеры и активисты, поддержка бывшего президента «снизилась из-за его продолжающихся попыток убедить окружающих в существовании выборных теорий заговора, расследований в отношении его бизнеса и политических действий, а также его нападок на Десантиса, его самого опасного конкурента », отмечает британское издание.

Критика и угрозы

Для Десантиса ноябрьские выборы стали моментом триумфа — как напоминает The New York Times, полученное губернатором «преимущество в 19% голосов оказалось больше, чем у кого-либо из его предшественников-республиканцев». Кроме того, по итогам выборов в законодательное собрание Флориды прошло больше республиканцев, чем когда-либо в истории, что дает Десантису «супербольшинство, способное гарантировать его политические победы в будущем».

На этом фоне Десантис, что называется, рванул в социологических исследованиях, касающихся президентских выборов 2024 года. Так, опрос службы YouGov, проведенный вскоре после промежуточных выборов, свидетельствует о том, что Десантис на 7 процентных пунктов опережает Трампа по популярности среди избирателей республиканского электората. Примечательно, что за месяц до 8 ноября перевес в 10 очков был на стороне бывшего президента США.

Бывший против будущего Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис со своей женой Кейси Фото: REUTERS/Marco Bello

Формально 44-летний Десантис пока не подтверждает своего намерения участвовать в президентской кампании, а вот Трамп 15 ноября официально объявил, что планирует уже в третий раз поучаствовать в борьбе за Белый дом. Соперника в лице Десантиса он явно видит весьма отчетливо — иначе трудно объяснить, почему экс-глава государства уже вовсю прибегает к хорошо знакомой ему тактике угроз, будущих разоблачений и колкостей. Так, недавно Трамп переделал фамилию губернатора Флориды, именовав того как Ron Sanctimonious (то есть Рон Лицемер). В эфире телеканала Fox News Трамп также настойчиво советовал своему конкуренту не пытаться получить статус кандидата Республиканской партии на выборах, дабы «не навредить самому себе», и пригрозил рассказать о том «такие вещи, которые будут не слишком приятными» . «Думаю, он [Десантис] совершит ошибку (если решит пойти на выборы). Думаю, что электорату это не понравится, и вряд ли это будет хорошо для самой партии», — предположил Трамп, добавив, что знает о губернаторе «больше, чем кто-либо — за исключением, быть может, его жены». Десантис в ответных выступлениях Трампа напрямую не упоминает, однако недвусмысленно дает понять, что считает его причиной многих провалов партии, в том числе худшего, чем прогнозировалось, результата на ноябрьских выборах, по итогам которых республиканцы не смогли вернуть себе контроль над сенатом и получили не то преимущество в палате представителей, на которое рассчитывали аналитики.

Запрос на смену поколений

Эксперты сходятся во мнении, что Десантис является одним из самых ярких лидеров республиканцев, который способен бросить вызов Трампу.

— Трамп непопулярен в Соединенных Штатах совсем. Это объективно. Все понимают, что сейчас 80 [лет] будет Байдену, потом 80 будет Трампу. А потом, видимо, будет гонка на лафетах: кто кого обгонит, — иронично высказался политолог Сергей Судаков.

При этом он полагает, что Десантису Трамп уступать не собирается: «Трамп — боец, его только инсульт или пуля могут убить».

Тему возраста в контексте возможного участия в выборах Десантиса прокомментировал и профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк, отметив молодость и энергичность губернатора Флориды.

— Впервые мы увидели на американской политической арене не «битву железных старцев», а такого молодого симпатичного человека, и это, конечно же, очень серьезный фактор в предстоящей президентской гонке, — подчеркнул он.

Бывший против будущего Бывший президент США Дональд Трамп объявляет о своих планах баллотироваться на пост президента на президентских выборах в США в 2024 году Фото: REUTERS/Octavio Jones

— Предварительная конкуренция между ними уже идет. Трамп тоже усилил свои позиции: в ряде штатов губернаторами стали не просто республиканцы, а пламенные сторонники Трампа, — отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По мнению профессора политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрея Коробкова, появление у Трампа серьезного соперника в лице Десантиса, с одной стороны, очень радует республиканскую элиту, которая Трампа одновременно ненавидит и боится.

— С другой стороны, Трамп никуда уходить не собирается, и потому ясно, что будет очень неприятная кампания и конфликтные праймериз Республиканской партии. <…> Если Десантис его обыграет, Трамп может уйти и выставить свою кандидатуру как независимый кандидат, — предположил эксперт.

Республиканский Кеннеди

Схватка между ними, вероятно, будет долгой и кровопролитной, предсказывает американист, политолог Малек Дудаков. Он обратил внимание на то, что в партии стали смотреть в сторону Десантиса как потенциально более перспективного кандидата, чем Трамп, поскольку он «гораздо моложе и может удовлетворить запрос избирателей на смену поколений в американской политике». Десантис за четыре года на посту губернатора Флориды стал восходящей звездой консервативной Америки, довольно эффективно продвигая республиканскую повестку.

— В поддержку Десантиса уже начала работу медийная империя Руперта Мердока, включая The New York Post. Его поддерживают и по ту сторону Атлантики — британские консерваторы сетуют, что у них нет такого перспективного лидера, как Десантис. О нем позитивно отзываются и Найджел Фарадж — близкий союзник Трампа, и вернувшийся к власти Биби Нетаньяху, желающий видеть Десантиса в Белом доме, — сказал Дудаков.

Бывший против будущего Брошюры предвыборной кампании губернатора Флориды Рона Десантиса Фото: REUTERS/Marco Bello

По его словам, многие уже называют губернатора республиканским Кеннеди, и он действительно может принести «великой старой партии» долгожданную победу на выборах.

— Он умеет более эффективно, чем Трамп, вести культурные войны против демократов. Десантис стал вводить патриотическое образование в школах Флориды — и ограничил ЛГБТ-пропаганду среди учащихся. Он борется с навязыванием «расово-гендерной» повестки и запрещает участие трансгендеров в женских видах спорта. И депортирует нелегальных мигрантов в либеральные штаты, — пояснил эксперт.

Однако против Десантиса могут сыграть его «ястребиные» взгляды во внешней политике, особенно против Китая, и тесные связи с военным истеблишментом США, продолжил Дудаков.

— На это точно будет упирать Трамп, пытаясь показать себя политиком-аутсайдером в противовес Десантису. Такой подход в 2016 году сработал против Джеба Буша и других умеренных республиканцев. Но не факт, что его удастся повторить в 2024-м, — добавил он.

«Спасти Америку»

По мнению Судакова, Десантис для Америки является хорошим вариантом, а вот для России —не очень. «Для нас любой американец плох, их в нас раздражает фактор территории и фактор самодостаточности», — сказал он. В свою очередь, Дудаков напоминает, что при Трампе отношения России и США были фактически заморожены: в течение четырех лет никаких попыток к улучшению не предпринималось. Что касается Десантиса, то к России он, по оценке специалиста, относится высокомерно и не считает ее реальным конкурентом Соединенным Штатам.

Разница между Десантисом и Трампом, возможно, не так и велика, как ее хотели бы видеть сами политики. Как указывает американист, эксперт РСМД Алексей Наумов, Десантис «лишь взял имидж Трампа и слегка улучшил его».

— Он не ведет себя столь отвязно, не бранится, как Трамп, не известен скандальными любовными связями и сомнительными сделками. Десантис берет трампизм и в вежливой, приличной упаковке несет его людям — и люди его слушают, — считает Наумов.

Бывший против будущего Фото: REUTERS/Marco Bello

На схожесть двух политиков в беседе с «Известиями» указал и политолог Дмитрий Дробницкий. «И Трамп, и Десантис представляют собой по сути одно и то же», и в случае прихода любого из них в Белый дом речь пойдет о «попытке англосаксонского реванша, который вполне возможен». Однако для России на нынешнем историческом этапе не так важно, кто именно займет кресло в Овальном кабинете: контактов на высшем уровне между двумя странами нет, добавил он.