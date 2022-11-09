Двигатель конгресса: как в США прошел день выборов

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс — американцы полностью переизбирали палату представителей, а также треть сената . Согласно последним прогнозам, парламент может полностью перейти под контроль Республиканской партии, что сильно пошатнет позиции демократов во власти, а также изменит внутреннюю политику страны. Однако кардинальных изменений во внешнем курсе Соединенных Штатов ожидать все-таки не стоит, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, всё станет ясно лишь после окончательного подсчета голосов, который может растянуться на несколько дней из-за проблем на избирательных участках .

Карты на руках

Всё внимание США приковано к открывшимся утром 8 ноября избирательным участкам, ведь результаты голосования могут существенно поменять внутреннюю политику страны. В этот день полностью переизбирается палата представителей (435 мандатов), а также треть сената (35 мест) .

Двигатель конгресса Фото: REUTERS/David Swanson

Согласно опросу The Economist/YouGov, проведенному в преддверии дня голосования, 28% американцев ожидают, что конгресс полностью окрасится в «красный», а в то, что обе палаты парламента останутся за «синими» верят лишь 14% граждан США . То, что республиканцы будут контролировать палату представителей, а в сенате большинство будет у демократов, допускают 13%, противоположный сценарий предполагают 12% избирателей. В целом, на промежуточных выборах больше половины граждан Соединенных Штатов (52%) склонны голосовать за представителей Республиканской партии, за кандидатов от Демократической — 48%, свидетельствуют результаты исследования Data For Progress.

Такие прогнозы во многом стали следствием неспособности либералов оперативно решить экономические проблемы и остановить ускорившуюся инфляцию. Именно этот аспект большинство граждан страны назвали определяющим в условиях промежуточных выборов.

— Нужно понимать, что выборы в конгресс — это то, что в первую очередь относится к внутренней повестке, внутриамериканским проблемам . Всё что касается экономики, налогов, инфляции, социальных вопросов, — подчеркнул в беседе с «Известиями» американист Малек Дудаков.

При этом эксперт отметил, что ожидать каких-то резких поворотов во внешней политике не стоит, серьезная смена курса может произойти лишь по итогам президентской гонки в 2024 году .

Двигатель конгресса Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Аналогичную точку зрения высказал и председатель Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрей Быстрицкий.

— Не думаю, что политика США в отношении России изменится быстро. Если изменится, то в силу каких-то объективных причин, процессов размышления , развития ситуации на Украине и вообще в мире, — сказал он «Известиям». — Я не думаю, что выборы как-то драматически на это повлияют. Один из пунктов сплочения американской элиты — это как раз противостояние РФ.

Напомним, что до дня выборов власть в США была сосредоточена в руках демократов — Белый дом еще в 2020 году занял представитель партии Джо Байден, а в обеих палатах конгресса перевес, по сути, и так был у либералов. До последнего дня в палате представителей у «синих» было 220 кресел в то время, как «красным» принадлежало 212 (три места были вакантными). В сенате же ситуация несколько сложнее: на первый взгляд большинство было в руках республиканцев (50 мандатов), а демократам принадлежало 48, однако два независимых сенатора голосовали в коалиции с либералами, а решающий голос был за вице-президентом Камалой Харрис .

День выборов

Несмотря на то, что официально день выборов был назначен на 8 ноября, по факту голосование началось еще в сентябре. Дело в досрочном формате, которым воспользовалось свыше 45 млн американцев, свидетельствуют данные CNN.

Первые же часы голосования во вторник прошли относительно гладко, однако далее посыпались сообщения о проблемах с техникой и попытках вмешаться в выборы. Так, о неполадках с машинами для голосования рассказали в Аризоне, Нью-Джерси, Техасе и Калифорнии, а в Иллинойсе заявили о кибератаке .

Двигатель конгресса Фото: REUTERS/Rebecca Cook

« Эта кибератака — стратегическая и скоординированная попытка подорвать и дестабилизировать демократический процесс . Ее цель в том, чтобы разубедить вас участвовать в голосовании», — сообщили власти округа Шампейн.

Основной день не смог обойтись и без других эксцессов. К примеру, четыре избирательных участка в Северной Каролине открылись с опозданием , так что избирком штата может продлить голосование. Кроме того, в Филадельфии почти 3,6 тыс. бюллетеней, отправленных по почте, могут отклонить из-за неверной информации или отсутствия конвертов или дат на них .

Также несколько дней для подведения итогов может понадобиться «колеблющимся» штатам , например, Аризоне, Неваде и Джорджии или Пенсильвании, ведь от результатов в них решится судьба как сената, так и будущего конгресса в целом. К тому же, процесс подсчета голосов замедлится и в Филадельфии, где власти буквально в последнюю минуту одобрили введение сверки списков избирателей. Помимо этого, отличилась и Флорида, где власти отказали Минюсту США в отправке федеральных наблюдателей в определенные округа.

Двигатель конгресса Фото: REUTERS/Dieu-Nalio Chery

Несмотря на то, что до публикации официальных результатов еще далеко, о вероятных итогах можно судить уже сейчас. Так, наиболее напряженная ситуация сложилась вокруг верхней палаты парламента, ведь для перевеса в свою пользу в Сенате республиканцам необходимо заполучить 51 сенаторское кресло , при этом 29 у них уже есть. Вместе с тем, демократам для удержания власти достаточно 50 мандатов (причем 36 сенаторов от партии не переизбираются), так что для победы «синим» нужно лишь 14 мест.

Более плачевная для либералов картина пока что вырисовывается в палате представителей — она, судя прогнозам американских СМИ, с высокой вероятностью отойдет консерваторам. Для этого Республиканской партии необходимо получить 218 кресел.

« Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето », — сказал Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Чикаго.

На этом фоне экс-президент США Дональд Трамп, напротив, заявил о том, что Республиканскую партию ждет «захватывающая ночь». И добавил: он с нетерпением ждет результатов .

Впрочем, ждать даже предварительных итогов голосования придется, как минимум, несколько часов, ведь первые избирательные участки закрываются лишь в 02:00 мск 9 ноября. Окончательные же результаты могут объявить и через несколько дней, как это было во время президентской кампании 2020 года.