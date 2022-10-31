Выбирай и властвуй: смогут ли республиканцы занять обе палаты конгресса

Палата представителей по итогам промежуточных выборов в конгресс США с высокой долей вероятности перейдет под контроль республиканцев. Таким прогнозом поделились с «Известиями» опрошенные эксперты в РФ и США. В сенате ситуация более непредсказуемая, однако есть вероятность, что демократы потеряют большинство и там, следует из проведенных в стране опросов. На итоговое решение американских граждан, в первую очередь, повлияет экономическая ситуация в стране и инфляция, которая при руководстве демократов достигла рекордно высокого уровня. О том, каковы шансы главных партий США на грядущих выборах и как может измениться политика страны после 8 ноября — в материале «Известий».

На финишной прямой

До голосования на промежуточных выборах осталось чуть больше недели, однако аналитики уже сходятся во мнении, что нижняя палата парламента в этот раз все же отойдет республиканцам. Главная интрига сохраняется лишь вокруг сената, хотя, судя по последним опросам, «красные» могут забрать и его.

Несмотря на то, что американцы будут голосовать за парламентариев, по факту будет решаться судьба действующего главы США Джо Байдена — и, соответственно, основных положений его политики, заявил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Также от результатов выборов зависит и потенциальное возвращение бывшего лидера страны Дональда Трампа в 2024 году, добавил он.

Согласно недавнему исследованию The Economist/YouGov, сейчас на выборах в верхнюю палату конгресса нет явного фаворита — 36% избирателей хотят, чтобы она осталась за Демократической партией, однако такой же показатель и у республиканцев. Вместе с тем, 34% респондентов прогнозируют, что сенат перейдет консерваторам, а 27% думают, что перевес останется в пользу либералов.

Аналогичная ситуация обстоит и с палатой представителей: 38% респондентов считают, что нижняя палата конгресса отойдет Республиканской партии, в то время как лишь 25% предполагают, что демократы сохранят большинство.

Если говорить о конгрессе в целом, большинство избирателей склоняются к тому, чтобы отдать голоса Республиканской партии. Из опроса Suffolk University/USA Today следует, что перевес в пользу консерваторов 4% (49% против 45%).

Как предположил Эдуард Лозанский, контроль надо палатой представителей с большой вероятностью перейдет к республиканцам.

— В сенате ситуация пока непредсказуема, так как в шести штатах рейтинги кандидатов от двух соперничающих партий близки. Речь идет о Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Неваде, Северной Каролине и Висконсине, — рассказал эксперт.

При этом, по словам старшего научного сотрудника и директора отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса (Вашингтон) Майкла О'Хэнлона, победа «красных» возможна из-за общего недовольства граждан проводимой демократами политики.

— Республиканцы преуспеют во многом благодаря общему чувству недовольства в стране в том числе из-за пандемии коронавируса, <спецоперации> на Украине и нынешнего состояния экономики, — объяснил он «Известиям».

Сейчас большинство в конгрессе — в руках Демократической партии. В палате представителей они занимают 220 мест в то время, как у консерваторов 211 кресел. С сенатом ситуация более неоднозначная: формально у демократов лишь 48 мандатов, а у республиканцев — 50, однако два независимых сенатора в верхней палате конгресса состоят в коалиции с «синими». Несмотря на равные силы, перевес в пользу Демпартии обеспечивает вице-президент Камала Харрис, которая по совместительству руководит сенатом.

Насущные вопросы

Наиболее острыми вопросами, которые волнуют граждан в преддверии выборов, остаются инфляции (29%) и экономическая ситуация в целом (15%), свидетельствуют данные Reuters/Ipsos. В 2022-м инфляция действительно достигла рекордных показателей с 1980-х, ударив по финансам жителей (в сентябре уровень инфляции составил 8,2%). В этой связи, согласно итогам того же исследования, большинство респондентов доверяют республиканцам в решении сложившейся ситуации, чем находящимся у власти демократам (42% против 31%).

Среди других насущных проблем граждане выделяют вопрос абортов, насилие с применением огнестрельного оружия, миграционные потоки в США, а также вопросы окружающей среды и климата.

Первый из перечисленных вопросов еще летом расколол американское общество, вызвав протесты по всей стране. В июне Верховный суд отменил решение по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, которое почти 50 лет назад закрепило в США право женщин на аборт на федеральном уровне. Теперь этот вопрос находится в ведении штатов, а не страны в целом. В результате республиканское руководство на местах постепенно начало ограничивать проведение таких операций, а радикальные представители партии — продвигать инициативу об общенациональном запрете на аборты. Подобные действия в некоторой степени снизили кредит доверия к «красным» в преддверии 8 ноября, однако все же не стали критичными.

На фоне возросшего числа преступлений с применением огнестрела и массшутингов в США остро встал и вопрос оборота оружия. Здесь у республиканцев и демократов противоположные позиции, поскольку консерваторы в большей степени выступают за сохранение права на оружие, либералы же всячески стараются ужесточить контроль.

Однако участившиеся случаи массовых расстрелов, особенно стрельба в начальной школе города Увалде (Техас) 24 мая, где погибли 19 детей и два педагога, заставили обе партии пойти на компромисс. Спустя месяц после происшествия конгресс принял закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. 25 июня его подписал Джо Байден, назвав «самым значимым решением в этой сфере за последние 30 лет». Теперь тем, кто был осужден за домашнее насилие, запрещено владеть огнестрелом как минимум пять лет. Также введена более строгая проверка для покупателей в возрасте до 21 года, а штатам предоставлены полномочия на временное изъятие оружия у лиц, которые представляют опасность для окружающих.

Еще одной точкой преткновения двух лагерей выступает миграционная проблема: пока демократы придерживаются политики «открытых дверей», по сути, приветствуя нелегалов, республиканские штаты страдают от наплыва мигрантов. По данным погранслужбы США, только за сентябрь было зарегистрировано более 227 тыс. случаев незаконного пересечения американо-мексиканской границы. Всего за 2022 финансовый год было задержано рекордное количество мигрантов (2,38 млн), что на 37% выше прошлогоднего показателя (1,73 млн).

Три дороги, три пути

К ноябрьским выборам приковано пристальное внимание большинства американцев, так как их исход может кардинально изменить нынешний путь развития США. Сейчас возможны три варианта:

1) палата представителей перейдет под контроль республиканцев, а сенат останется за демократами,

2) конгресс станет полностью «красным»,

3) либералы смогут победить в обеих палатах парламента.

В первом случае из-за поляризации мнений будет сильно затруднено принятие каких-либо важных законов, поскольку одна политсила будет блокировать инициативу, выдвинутую другой. Однако большинство в палате представителей позволит Республиканской партии, к примеру, распустить комитет 6 января, занимающийся расследованием штурма Капитолия в начале 2021 года.

Помимо этого, консерваторы смогут сконцентрироваться на семье Джо Байдена, особенно — на его сыне Хантере, который уже фигурирует в нескольких расследованиях. После президентских выборов 2020-го экс-глава США Дональд Трамп не раз заявлял, что скандалы вокруг Байдена-младшего намеренно замалчивались, а разбирательства тормозились.

Впрочем, все это может коснуться и главы семейства — даже если республиканцы получат большинство лишь в палате представителей, они все равно смогут запустить расследования в отношении действующей администрации и даже инициировать процедуру импичмента Байдену.

В случае получения «красными» полного контроля над конгрессом среди первых их шагов можно, в первую очередь, ожидать подвижек в вопросе абортов. Если Республиканская партия возьмет большинство в обеих палатах, наиболее консервативное крыло может вынести на обсуждение и даже голосование законопроект, предполагающий запрет на прерывание беременности на национальном уровне. Помимо этого, республиканцы могут обсудить изменения в области автоматического продления программ соц- и медстрахования.

Наименее вероятным сценарием видится вариант, при котором сенат и палата представителей остаются за Демократической партией. В этом случае «синие» могут, к примеру, предпринять шаги по восстановлению общенационального права на аборт, а также расширить государственную систему соцзащиты. Однако основные силы либералов, скорее всего, будут направлены на то, чтобы помешать Дональду Трампу баллотироваться в 2024 году.

Вместе с тем, какой бы из трех вариантов ни претворился в жизнь, на внешнюю политику Соединенных Штатов это вряд ли заметно повлияет, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Я не думаю, что внешняя политика по итогам ноябрьских выборов сильно изменится. По ситуации на Украине и Китаю (в том числе речь идет и о Тайваньском вопросе — «Известия»), несмотря на некоторые разногласия, обе партии во многом придерживаются единой позиции, — рассказал Майкл О'Хэнлон.

Смена курса в отношении Ирана также не предвидится, поскольку по ядерной сделке и так нет никаких подвижек, добавил он.

— Я бы не возлагал больших надежд на существенное изменение внешней политики, по крайней мере до 2024 года, большинство членов конгресса в обеих партиях по-прежнему претендует на роль лидера США в однополярном мире, и не хочет признавать, что в настоящее время мир де-факто стал многополярным, — отметил Эдуард Лозанский.

Губернаторов не забыли

Этой осенью борьба идет не только за кресла в конгрессе, в ноябре избираются губернаторы 36 из 50 штатов. В большинстве случаев исход довольно предсказуем, так как большинство регионов традиционно выступают за тот или иной лагерь. Уже сейчас в «синих» штатах, согласно опросам, с большим отрывом лидируют представители Демпартии — как, например, в Калифорнии, Нью-Йорке, Мэриленде, Род-Айленде, Мэне или Массачусетсе. Аналогичная ситуация и с «красными» регионами страны, такими как Джорджия, Алабама, Южная Дакота, Айова или Теннеси.

Интересная ситуация наблюдается во Флориде, традиционно колеблющемся штате. Из-за миграционных потоков из стран Латинской Америки в штате выросло влияние республиканцев и укрепились позиции переизбирающегося Рона Десантиса, которого в СМИ иногда называют преемником Трампа. Так, действующий губернатор на 12% опережает своего соперника-демократа Чарли Криста (54% против 42%).

Непредсказуемыми пока видятся и результаты выборов в Орегоне, где разрыв между республиканкой Кристин Дразан и демократкой Тиной Котек составляет 2% в пользу первой (42% против 40%). Впрочем, в борьбе за губернаторское кресло также участвует и независимый кандидат Бетси Джонсон — ее рейтинг сейчас составляет 13%.

Также напряженная схватка консерваторов и либералов разворачивается в Висконсине: действующего губернатора-демократа Тони Иверса поддерживают 48%, а кандидата от республиканцев Тима Михельса — 49%. Похожая ситуация наблюдается в Нью-Мехико и Оклахоме. В Миннесоте как у консерваторов, так и у либералов пока равные шансы на победу.

Вместе с тем, во многих штатах уже стартовало досрочное голосование на губернаторских выборах и выборах в конгресс. Наоборот, не прибегать к такому формату, решили, в частности, в Алабаме, Коннектикуте, Нью-Гэмпшире и Миссисипи.