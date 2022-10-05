Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок

В Белом доме заявили о намерениях действующего президента США Джо Байдена пойти на второй срок в 2024 году, но об официальной подаче заявки речь пока не идет. Тем не менее, согласно последним опросам, 64% американцев не хотят, чтобы Байден принимал участие в следующей президентской гонке. Что касается республиканцев, о своих намерениях не раз заявлял и бывший американский лидер Дональд Трамп. Однако как Демократическая партия, так и Республиканская всё же могут отдать предпочтение более молодым и энергичным политикам, не оставив 45-му и 46-му президентам шансов на второй срок. О том, кто может составить им конкуренцию, — в материале «Известий».

Уже не у дел?

Разговоры о том, что 79-летний Джо Байден попробует остаться на посту президента еще на один срок, ходили давно. Так, 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вновь заявила о намерениях президента продолжить политическую карьеру.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — сказала она на брифинге.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что 46-й президент готовится официально подать заявку на участие в выборах через несколько месяцев после промежуточных выборов в конгресс, запланированных на 8 ноября. В этой политической кампании, кстати, у демократов намечаются проблемы — эксперты прогнозируют, что большинство в палате представителей может отойти Республиканской партии. При этом существует вероятность, что сенат всё же останется за «синими», однако полной уверенности в этом нет.

Демократическая братия Фото: REUTERS/Emily Elconin

Поверить в силы Джо Байдена как участника президентской гонки в 2024 году мешают в том числе показатели опросов общественного мнения. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, на 28 сентября одобряет действия главы государства 41% жителей США .

Как отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН американист Виктор Мизин, Байден стал одним из самых провальных президентов в истории Соединенных Штатов, однако, достаточно яркой замены у демократов пока нет .

На этом фоне о себе продолжает напоминать экс-президент Дональд Трамп. После поражения в 2020 году несогласный с итогами выборов 45-й президент США нацелился взять реванш, о чем не перестает публично заявлять.

По словам Виктора Мизина, у демократов в руках сосредоточены мощные ресурсы, в том числе финансовые и медийные, так что они попытаются сделать всё, чтобы помешать предыдущему главе государства вновь принять участие в выборах .

— Они напуганы популярностью Трампа, прежде всего у «синих воротничков» — работяг, более-менее простых людей, а не интеллектуалов. Кампания против Трампа уже ведется, — напомнил эксперт. — Демократы сделают всё, чтобы на предстоящих парламентских выборах как-то подтянуться и утопить Трампа. Это лишний раз демонстрирует, насколько американское общество поляризовано, разделено практически на два лагеря.

И действительно, сейчас предыдущий президент Соединенных Штатов фигурирует в нескольких уголовных делах. Последнее на сегодняшний день расследование связано с секретными документами, которые Трамп забрал в свое поместье в Палм-Бич во Флориде. В итоге было обнаружено свыше 300 секретных файлов, а политику может грозить обвинение в шпионаже и тюремный срок. Впрочем, пока официальных обвинений не выдвинуто и суд не вынес приговор, ничто не мешает экс-президенту вновь попробовать свои силы в качестве главы США.

Новые лица

Активное обсуждение участия Байдена и Трампа в грядущих выборах создает впечатление, что повторение дуэли 2020-го вряд ли удастся избежать . Тем не менее всё больше американцев, если верить статистическим данным, хотели бы увидеть новых кандидатов, борющихся за Белый дом.

Согласно результатам опроса, проведенного 23–25 сентября изданием Politico совместно с компанией Morning Consult, подавляющее большинство (61%) респондентов думают, что Дональду Трампу не стоит выдвигаться в качестве кандидата, 64% участвовавших в исследовании придерживаются того же мнения и касательно действующего президента Джо Байдена .

Вместе с тем американцы в том же исследовании назвали потенциальных кандидатов от Демократической партии, если 79-летний Джо Байден всё же решит не баллотироваться. В таком случае большинство респондентов (26%) отдали бы свой голос за вице-президента США Камалу Харрис . На втором месте по популярности — министр транспорта Пит Буттиджич (13%), а третью строчку заняла член палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес (8%).

Кроме того, обсуждалось выдвижение от Демократической партии и Хиллари Клинтон, хотя еще 6 сентября она заявила, что не будет принимать участие в президентской гонке после двух неудачных попыток в 2008-м и 2016-м.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что «синие» сейчас вовсю ищут замену Байдену в качестве потенциального кандидата на грядущие выборы .

— Демократическая партия в поиске, но каких-то ярких фигур пока не видно. Однако впереди еще два года. Наверное, многое будет решаться в ноябре (после промежуточных выборов в конгресс. — «Известия»), когда придет новая команда, посмотрим, какой будет результат, — сказал эксперт. — Общественное мнение колеблется, меняется. Так что, вероятно, партия определится со своим кандидатом после 8 ноября.

При этом действующий лидер Соединенных Штатов говорит о своих намерениях баллотироваться лишь для того, чтобы с ним продолжали считаться. Тем не менее шансов остаться на второй президентский срок у него нет, считает американист.

Демократическая братия Дональд Трамп Фото: REUTERS/Chery Dieu-Nalio

Хотя Трамп имеет достаточно прочные позиции среди однопартийцев (даже несмотря на то, что часть республиканцев осудила его на фоне штурма Капитолия 6 января и попыток оспорить выборы 2020-го), страна сейчас серьезно расколота по многим вопросам, включая, например, право на аборты. В результате этой поддержки вряд ли будет достаточно, предполагает Эдуард Лозанский. Кроме того, стоит помнить, что экс-президенту в 2024-м исполниться 78 лет, напомнил эксперт. На этом фоне «красные» тоже могут смотреть в сторону более молодых и энергичных политиков, таких как губернатор Флориды Рон Десантис.

По результатам опроса Politico/Morning Consult, проведенного 16–18 сентября, среди республиканцев самая высокая поддержка по-прежнему у Трампа (52%) , на втором месте действительно оказался Десантис (19%), а третьим по популярности представителем Республиканской партии стал бывший вице-президент США Майк Пенс (8%).

Но это далеко не все потенциальные участники грядущей гонки за кресло главы государства. К примеру, от демократов также могут баллотироваться сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс или сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

При этом в качестве возможных кандидатов от Республиканской партии могут выступить сенатор от штата Техас Тед Круз, экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, бывший постпред США при ООН Никки Хэйли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, сенатор от Флориды Марко Рубио или экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Тем не менее, по последним опросам, уровень поддержки этих политиков колеблется на уровне от 1 до 3%.

Не стоит сбрасывать со счетов независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который неплохо показал себя на прошлых выборах, составив на тот момент серьезную конкуренцию Джо Байдену на праймериз демократов. Таким образом, ему ничто не мешает заявить о себе снова, с учетом того что политик не исключил своего участия.

Впрочем, до президентских выборов еще два года, и многое в политической картине Америки может измениться, особенно после промежуточного голосования в конгресс.