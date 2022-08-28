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Игра за престол: помешают ли расследования планам Трампа на 2024 год

Как дело о секретных документах отразится на карьере экс-президента и сможет ли он баллотироваться на следующих выборах
Фото: REUTERS/Kate Munsch
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Недавние обыски в поместье Дональда Трампа и другие расследования в отношении экс-президента США никак не мешают ему баллотироваться в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказали американские эксперты, подчеркнув, что пока в отношении бывшего главы Белого дома не вынесен обвинительный приговор. Более того, по их мнению, миллиардер сохраняет хорошие шансы на участие в президентской гонке. В том, в каких расследованиях на сегодняшний день фигурирует бывший глава Белого дома, разбирались «Известия».

Под грифом «Секретно»

Несмотря на то, что Дональд Трамп пока официально не объявлял о своих планах на ближайшие два года, после поражения в битве за президентское кресло в 2020-м экс-лидер пообещал вернуться на Пенсильвания-авеню, где расположена резиденция главы государства. Разумеется, занявшие конгресс и Белый дом демократы во главе с Джо Байденом пока не планируют сдаваться без боя. Однако помехой на пути Трампа к заветной цели может стать не только извечное противостояние Республиканской и Демократической партий, но и несколько расследований, в которых фигурирует американский экс-президент.

Последним и самим громким на сегодня стало дело о секретных документах, которые Трамп после сложения полномочий в 2021 году забрал в свое поместье в Палм-Бич во Флориде. 8 августа сотрудники Федерального бюро расследований нагрянули с обыском в его резиденцию Мар-а-Лаго. При этом они вынесли 26 коробок изъятых вещей, включая 11 наборов документов с грифом «Секретно». Впрочем, это не в первый раз, когда у Трампа забирают конфиденциальные материалы. Еще в январе экс-президент передал Национальному архиву 15 коробок, в которых содержались документы ФБР, АНБ и ЦРУ. Таким образом, в общей сложности, по информации The New York Times, у Дональда Трампа за все время обнаружили свыше 300 секретных документов.

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Фото: REUTERS/Marco Bello
Дом бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго

«Нельзя оправдывать необъявленный рейд огромного числа вооруженных агентов ФБР и министерства «юстиции» в Мар-а-Лаго, в доме 45-го президента <…>, но в интересах транспарентности я призываю немедленно опубликовать полностью неотредактированный документ, касающийся этого ужасного и возмутительного вторжения», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, он обратился в суд с просьбой на время приостановить рассмотрение изъятых документов до назначения специального судебного эксперта. Представители экс-президента также потребовали от минюста предоставить полный список того, что забрали сотрудники ФБР, и вернуть все предметы, не входящие в ордер.

Такое расследование, да еще и в отношении бывшего главы государства не могло не всколыхнуть интерес жителей США, особенно если учитывать, что Трампу может грозить обвинение в шпионаже и тюремный срок, отметили в Politico. В результате американские СМИ обратились к федеральному судье Брюсу Рейнхарту с просьбой обнародовать показания, на основании которых и был подписан ордер. В итоге 25 августа он распорядился опубликовать отредактированную версию обоснования для проведения обыска в резиденции. При этом в минюсте такой шаг не поддерживают, обосновывая тем, что обнародование может поставить под угрозу это дело.

Старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса, расположенного в американской столице, Майкл О'Хэнлон в беседе с «Известиями» отметил серьезность возможных обвинений. Тем не менее эксперт усомнился в том, что бывший американский лидер «стал бы делиться ядерными или другими сверхсекретными сведениями с враждебным иностранным государством».

— Не уверен, что нарушения (в которых подозревают Трампа. — «Известия».) предполагают или приведут к его «политической дисквалификации», — добавил он.

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
17-я страница отредактированной версии письменных показаний под присягой, которые Министерство юстиции США представило федеральному судье в поддержку исполнения ФБР ордера на обыск в поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго

В Белом доме всеми силами опровергают свою причастность к этому делу. Хотя некоторые представители Республиканской партии считают, что действия ФБР были политически мотивированы самим Джо Байденом, которому Трамп намекнул о своих планах вернуться в президентское кресло, написал ранее Bloomberg. На этом фоне действующий глава государства был вынужден лично прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«У меня не было никакого предварительного уведомления. Нет. Ноль. Ни единого», — подчеркнул он.

— За всю историю США еще не было случая, чтобы бывший президент был фигурантом такого уголовного расследования и потенциального обвинения, — рассказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. — Если ему будут предъявлены официальные обвинения, и он окажется в центре уголовного процесса в преддверии выборов, трудно представить, как Трамп сможет баллотироваться.

При этом, по его словам, обыски в Мар-а-Лаго не особо повлияли на мнение сторонников экс-президента. В целом они очень лояльны в отношении Трампа и, скорее всего, поддержат его, как бы это дело ни развивалось. Вместе с тем, граждане США, которые и так выступали против него, продолжат придерживаться своей точки зрения при любом исходе расследования, добавил он.

Вот так и дела

Обыски ФБР и подозрения 45-го президента в шпионаже для многих стали неожиданностью, однако, это далеко не единственное дело, в котором фигурирует миллиардер. Так, до сих пор ведется расследование штурма Капитолия 6 января прошлого года: здесь Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу и попытке отменить результаты президентских выборов-2020. Тогда сторонники Трампа, несогласные с официальными итогами голосования, ворвались в здание конгресса. В результате жертвами беспорядков стали пять человек. За полтора года в связи с январскими событиями было арестовано свыше 850 человек — из них более 300 признали свою вину.

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Видео президента Дональда Трампа демонстрируется на экране перед специальным комитетом Палаты представителей по расследованию нападения 6 января на Капитолий США в офисном здании Кэннон Хаус 21 июля 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия

Видео президента Дональда Трампа демонстрируется на экране перед специальным комитетом Палаты представителей по расследованию нападения 6 января на Капитолий США в офисном здании Кэннон Хаус 21 июля 2022 года в Вашингтоне, 21 июля 2022 года

Фото: Getty Images/Alex Brandon-Pool

За расследование обстоятельств взялась палата представителей США, где был сформирован «комитет 6 января», по сей день изучающий действия Трампа незадолго до штурма и проводящий публичные слушания. У него нет законных полномочий для судебного преследования бывшего главы Белого дома, однако, он может передать уголовные обвинения генеральному прокурору и по совместительству главе минюста Меррику Гарланду. В июне члены комитета уточнили, что собрали достаточно доказательств для уголовного обвинения Трампа. При этом расследование все еще продолжается, а новые слушания намечены на сентябрь.

Еще одно дело, которое также связано с выборами 2020-го, начали из-за предполагаемых попыток экс-президента повлиять на итоги голосования в штате Джорджия. Расследованием занимается окружной прокурор Атланты Фани Уиллис. Как рассказали в The New York Times, бывший глава государства и его соратники не раз обращались к официальным представителям штата. В частности, за несколько дней до штурма Капитолия 45-й президент позвонил госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру по поводу голосов, которых команде Трампа не хватало для победы в одном из ключевых колеблющихся штатов.

«Я просто хочу найти 11 780 голосов», — сказал бывший глава Белого дома на опубликованной записи разговора.

Также Трамп предложил пересмотреть результаты голосования из-за возможных фальсификаций, однако, государственный секретарь на это ответил, что «цифры верны». Потенциально это грозит Трампу и его союзникам штрафами и даже тюремным заключением, хотя к настоящему моменту экс-главе государства пока так и не предъявили официальных обвинений.

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Офицеры полиции внутренней безопасности стоят на страже у Федерального здания Пола Дж. Роджерса и здания суда США перед тем, как федеральный судья проведет слушание по ходатайству о вскрытии ордера на обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа

Офицеры полиции внутренней безопасности стоят на страже здания суда США перед тем, как федеральный судья проведет слушание по ходатайству о вскрытии ордера на обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа, 18 августа 2022 года

Фото: REUTERS/Marco Bello

Вопрос денег

Впрочем, имя Дональда Трампа фигурирует не только в делах, связанных с периодом его пребывания в Белом доме. Так, в Нью-Йорке с 2019-го обвиняют принадлежащую экс-президенту группу компаний Trump Organization в манипуляции с финансовой отчетностью. По мнению генпрокурора этого штата Летиции Джеймс, команда миллиардера намеренно завышала стоимость своих активов (отели, гольф клубы и другие), чтобы получить налоговые льготы, более выгодные условия страховых тарифов, а также кредитов. 10 августа экс-президент отказался давать показания по делу, сославшись на пятую поправку к конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

«Я отказываюсь отвечать на вопросы на основании прав и привилегий, которые даны каждому гражданину американской конституцией», — написал он в Truth Social после допроса под присягой в офисе генпрокурора штата. — «Когда-то я спросил: «Зачем ссылаться на пятую поправку, если ты невиновен». Теперь я знаю. Когда твоя семья, компания и все люди вокруг тебя становятся мишенью беспочвенной, политически мотивированной охоты на ведьм <…> у тебя нет выбора».

Кроме того, было открыто уголовное расследование окружной прокуратуры Манхэттена относительно того, умышленно ли бывший глава государства или Trump Organization предоставляли ложную информацию кредиторам. Оно на какое-то время исчезло из поля зрения на фоне отставок двух прокуроров, которые им занимались, но занявший пост Элвин Брэгг заверил, что расследование продолжается. В 2021 году делу был дан очередной импульс, когда генпрокуратура Нью-Йорка решила переквалифицировать расследование из гражданского в уголовное.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении этой организации более не носит исключительно гражданский характер. Сейчас мы расследуем деятельность Trump Organization вместе с окружным прокурором Манхэттена в уголовной плоскости», — заявил CNN официальный представитель генпрокуратуры Нью-Йорка Фабьен Леви.

Игра за престол
выборы трамп
Фото: REUTERS/Marco Bello

Вопреки количеству уголовных дел, в настоящее время ничто не мешает Дональду Трампу баллотироваться на предстоящих выборах, отметил профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

— Официального заявления, что он пойдет на выборы, Трамп еще не сделал, он это сделает сразу после триумфальных для республиканцев выборов [в конгресс] 8 ноября, — предположил он. — С точки зрения американского законодательства ему сейчас никакие расследования помешать не могут. Это еще не приговор.

До следующей президентской гонки осталось два года, так что о вероятности победы Трампа в 2024-м говорить пока преждевременно. Тем более, от консерваторов в борьбу за кресло могут вступить бывший вице-президент США Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис. Тем не менее, у экс-шефа Белого дома неплохие шансы на то, чтобы победить своих однопартийцев и стать основным кандидатом от республиканцев, считает Саид Хан. Однако такая перспектива может исчезнуть, если против Трампа все же будет возбуждено уголовное дело и впоследствии вынесен обвинительный приговор, предупредил американский эксперт. При таком раскладе экс-президент может полностью лишиться права когда-либо занимать государственные должности, резюмировал он.

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