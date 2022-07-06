Один в поле воин: Трампу пригрозили уголовным делом

В США над бывшим президентом Дональдом Трампом вновь сгущаются тучи. В комитете конгресса, который расследует события, связанные со штурмом Капитолия, заявили, что против 45-го американского лидера могут инициировать уголовное дело. При этом местные СМИ подогревают слухи о том, что экс-лидер скоро заявит об участии в следующей президентской гонке. Его рейтинги это явно позволяют: республиканец считается самым популярным политиком в стране. Сможет ли нынешняя ситуация помешать Трампу выставить кандидатуру и есть у Республиканской партии альтернативный кандидат — разбирались «Известия».

Отдать под суд

«Комиссия конгресса США, которая занимается расследованием штурма Капитолия, произведенного радикальными сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года, может выступить с рекомендациями начать уголовное расследование против всех участников событий» , — с таким заявлением выступила представитель Республиканской партии, заместитель председателя комиссии Лиз Чейни.

На вопрос, могут ли рекомендовать отдать под суд и самого Трампа, Чейни ответила утвердительно. Она также подчеркнула, что у минюста есть полномочия начать такое расследование, не дожидаясь рекомендаций комиссии, которая должна в ближайшее время завершить работу.

За несколько дней до этого показания дала бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон. Она сообщила под присягой, что занимавший тогда пост президента Дональд Трамп во время штурма хотел присоединиться к своим сторонникам. В частности, Хатчинсон сослалась на слова непосредственных свидетелей происходившего.

Один в поле воин Бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон во время публичных слушаний специального комитета палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия, 28 июня 2022 года Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Экс-помощница главы администрации Белого дома также рассказала, что, выступая в тот день перед своим сторонниками, Трамп прекрасно знал, что они вооружены и готовы к насильственным действиям. И, невзирая на это, призвал их идти к зданию Капитолия. При этом, по словам бывшей сотрудницы администрации, президент лично приказал убрать металлоискатели, через которые должны были пройти участники акции в его поддержку.

Она также рассказала, что юристы из администрации президента объясняли главе государства, что он не может направиться к Капитолию, поскольку впоследствии его могут обвинить в подстрекательстве к беспорядкам. Несмотря на это, как говорится в показаниях, он порывался сесть за руль бронированного президентского лимузина, чтобы самостоятельно добраться до Капитолия — сотрудники президентской охраны отказались везти его туда.

Помимо этого Хатчинсон сообщила, что, узнав о том, что он проиграл на выборах, Трамп в ярости запустил в стену тарелкой. По словам американки, такое случалось не раз, порой президент мог сдернуть скатерть с находившейся на ней посудой и приборами.

Сам Трамп показания бывшей сотрудницы назвал обманом и фейком. ABC News и Ipsos провели опрос общественного мнения, согласно которому около 60% американцев считают, что Трампу нужно предъявить обвинения из-за штурма Капитолия.

Самый популярный политик

Впрочем, это не отразилось на популярности бывшего главы государства. «Согласно результатам нового опроса, проведенного Harvard Caps Harris Poll, сегодня рейтинг популярности 45-го президента США Дональда Трампа выше, чем рейтинг любого другого политика в Америке, включая тех, на поддержку которых подконтрольные СМИ потратили миллиарды долларов. И это, несмотря на две попытки импичмента, усилия комитета по расследованию событий 6 января и миллиарды долларов, которые семь лет тратили на его уничтожение», — пишет издание Breitbart.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Бывший президент США Дональд Трамп на видео во время слушаний в специальном комитете палаты представителей США по расследованию нападения на Капитолий Соединенных Штатов 6 января 2021 года

Так, положительно к бывшему президенту США относятся 42% опрошенных, при этом 26% респондентов воспринимают его «очень хорошо». При этом результаты опроса показали рекордное падение рейтинга президента США Джозефа Байдена. Его деятельность на посту одобряют 38%, в то время как 57% не поддерживают проводимый курс.

Баллотироваться или нет

Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники один за другим сообщают, что в ближайшие месяцы Трамп объявит, что собирается баллотироваться на следующие президентские выборы, которые пройдут в 2024 году. В частности, он может сделать это до промежуточных выборов в конгресс, намеченных на ноябрь.

В своих выступлениях политик прямо не отвечает на вопрос о возможном участии в президентской гонке, хотя и не исключает такую перспективу. Его выдвижение может кардинально поменять существующий расклад. В Республиканской партии он по-прежнему считается фаворитом, в то время как президент от демократов Джозеф Байден, по мнению американцев, допустил немало промахов как во внешней, так и во внутренней политике.

В своих выступлениях Трамп активно критикует Байдена, заявляя, что «если бы не нечестная победа Байдена на выборах», в США не было бы таких проблем: ни провального выхода из Афганистана, ни миграционного кризиса, ни огромной инфляции, ни кризиса на Украине.

По словам младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, создается впечатление, что Трамп сам пока до конца не решил, будет он участвовать в выборах или нет.

Один в поле воин Бывший президент США Дональд Трамп выступает на организованном республиканцами мероприятии под названием «Путь веры и свободы к большинству» в Нэшвилле, штат Теннесси, 17 июня 2022 года Фото: REUTERS/Harrison McClary

— Ему нравится перспектива взять реванш на выборах, он все время смотрит на общественную реакцию, постоянно подогревает к себе интерес, поддерживая кандидатов, которые идут на промежуточные выборы. Пока кандидатам рано заявлять о своем участии в президентской гонке 2024 года. Обычно они делают это за полтора года до выборов, а сейчас остается больше двух лет. Но интерес к этой гонке у Трампа точно есть. Если он заявит об участии в ней, у Республиканской партии не будет выбора: он перетянет все внимание на себя, и, кого бы они ни выбрали, Трамп даст наибольший эмоциональный заряд. Если ему будет противостоять классический политик-республиканец, экс-президент его просто задавит, как это было в 2016-м , — полагает американист.

Бунина отмечает, что значительная часть населения США поддерживает Трампа. К тому же сейчас в политическом поле растет число популистов.

— Пространство для его выдвижения в принципе готово. Классические и умеренные республиканцы вряд ли этому рады, но они понимают, что пока они не могут его переиграть. У тех, кто работал в администрации 45-го президента, — экс-представителя США в ООН Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео — нет такой харизмы, поэтому их шансы не столь велики. Так что, учитывая состояние экономики США и низкий рейтинг Байдена, у Трампа значительные шансы на победу в случае его выдвижения. При этом из других кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию Трампу, особенно выгодно смотрится губернатор Флориды Рон Десантис, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Альтернатива есть

Схожую точку зрения разделяет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева.

— Трамп действительно очень популярен среди своего электората, за него по-прежнему готовы голосовать. При этом для Республиканской партии он скорее проблема, чем решение. В идеале для республиканцев было бы хорошо, чтобы он не выдвигался, найти альтернативу, которая была бы приемлема для его электората. И такая альтернатива есть. Как показывают последние опросы, губернатор Флориды Рон Десантис очень популярен, он даже слегка опередил Трампа в недавних опросах, так что у него хорошие шансы стать новым Трампом: с одной стороны, удовлетворять электорат бывшего президента, с другой — Республиканскую партию. Он молод, более договороспособен, общается с партийным истеблишментом. При этом он выступает с той же правоконсервативной риторикой, что и Трамп, говорит похожие вещи. Например, что «Демократическая партия разрушает Америку». Это хорошо воспринимает электорат Трампа , — пояснила американист в беседе с «Известиями».

Один в поле воин Губернатор Флориды США Рон Десантис Фото: REUTERS/Octavio Jones

Журавлева отметила, что главный вопрос в том, как это воспринимает сам Дональд Трамп.

— Это вызов для Трампа. Десантис — кандидат, которого поддержал экс-лидер, он выступал с трамповскими лозунгами и победил. Между ними были дружественные отношения, когда Трамп был президентом и Десантис не был конкурентом. Но сейчас ситуация изменилась. У губернатора Флориды явно есть амбиции, чтобы идти в Белый дом, — соответственно, он становится его прямым конкурентом. Не исключено, что Трамп будет до последнего сохранять интригу и расскажет о своих планах в последний момент. Если Трамп где-то начнет критиковать Десантиса, перейдет в наступление, можно сделать вывод, что он планирует участвовать в президентской гонке, — полагает эксперт.