«Расист и жулик»: против компании Трампа начали уголовное расследование

Против Trump Organization, компании бывшего президента США Дональда Трампа, начали уголовное расследование. Раньше оно было гражданским. 45-го американского лидера подозревают в манипуляциях с активами для получения экономических и налоговых выгод. Прокуратура внимательно изучает налоговые декларации миллиардера. Все это происходит на фоне возможного пролога к возвращению Трампа в большую политику. Что может грозить бывшему президенту — в материале «Известий».

«Есть неопровержимые доказательства»

«Мы уведомили Trump Organization, что расследование в отношении организации больше не носит только гражданский характер. Теперь мы совместно с окружным прокурором Манхэттена активно расследуем дело в отношении Trump Organization в уголовной плоскости», — заявил пресс-секретарь офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Фабьен Леви.

Делом Трампа и главной управляющей компании, контролирующей его недвижимость и другие активы, занялись еще в 2019 году. Расследование началось после того, как бывший адвокат президента Майкл Коэн, проработавший в Trump Organization более 10 лет, рассказал конгрессу США, что американский лидер манипулировал активами: завышал стоимость одних объектов недвижимости для заключения выгодных сделок и занижал стоимость других для уменьшения суммы налога на них. По словам юриста, Трамп неоднократно предоставлял ложные сведения для получения экономических льгот. «Он расист, мошенник и жулик», — отозвался Коэн о своем бывшем клиенте , добавив, что у него «есть неопровержимые доказательства» — в частности, копия чека, подтверждающего участие юриста в незаконных платежах от имени Трампа.

Расист и жулик Бывший адвокат Майкл Коэн Фото: Global Look Press/imago-images.de

Трамп покинул все посты в принадлежащей ему Trump Organization и передал их своим сыновьям Дональду и Эрику еще до инаугурации в январе 2017 года. Но избавляться от своих компаний политик все же не стал. Сейчас Trump Organization фигурирует еще в одном гражданском деле: власти расследуют, действительно ли эта организация вместе с инаугурационным комитетом политика переплатила свыше $1 млн отелю Трампа во время торжеств по случаю принесения им присяги в 2017 году.

Помимо этого окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс начал изучать финансовые дела Трампа, чтобы выяснить, нарушал ли политик законы штата Нью-Йорк. Прокуратуре предстоит поработать с миллионами страниц документов, включая налоговые декларации миллиардера.

Сам бывший президент США какие-либо нарушения отрицает, считая, что речь идет о политически мотивированном преследовани и. Адвокаты Трампа отмечают, что дело курирует Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк и член Демократической партии.

Лучше звоните Брэду

В феврале, когда Трампа оправдали в сенате по делу об импичменте, оппоненты политика пообещали превратить его жизнь в непрерывное судебное заседание. Поводы для этого нашлись сразу. Выяснилось, что в начале января 45-й президент звонил секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и просил его найти свидетельства фальсификаций на выборах в штате, чтобы отменить результаты. Потом Трамп позвонил эксперту по избирательному праву, искавшему свидетельства таких махинаций в том же штате. Имя этого человека не уточняется.

Несколько демократов в палате представителей конгресса направили письмо главе ФБР Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование. Законодатели отметили, что, по их мнению, «президент участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершить ряд преступлений на выборах».

Расист и жулик Фото: REUTERS/Leah Millis

Вполне вероятно, что доказать правонарушение и умысел будет сложно. «Лучше всего Трампу строить свою защиту на заявлениях о том, что его голоса украли, а сам он был уверен в своей победе в Джорджии», — заявил бывший федеральный прокурор Эли Хониг.

К тому же остается еще и «капитолийское дело». Сенаторы не осудили Трампа из-за январского штурма здания конгресса, но расследование не закончилось. Нескольким сотням человек предъявили обвинения, многие из них заявляют, что к такому бунту их подстрекал Трамп.

Проблемы доверенного лица

В конце апреля в США стали раскручивать дело бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Трампа Руди Джулиани. В его доме и офисе прошел обыск. Приближенного к Трампу человека подозревают в нарушении закона о регистрации иностранных агентов, попытках лоббировать интересы украинских бизнесменов в 2019 году, а также в использовании некоторых политиков в Киеве для поиска компромата на сына Джо Байдена в разгар избирательной кампании 2020 года.

Расист и жулик Офицер полиции устанавливает заграждение возле жилого дома бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Трампа Руди Джулиани на Манхэттене Фото: REUTERS/Andrew Kelly

У Джулиани забрали телефон и другие электронные устройства. В 2016 году именно он одним из первых республиканцев поддержал кандидатуру эксцентричного Трампа. После победы на президентских выборах Дональд предложил Джулиани стать его личным адвокатом. Следствие уверено, что он выполнял личные поручения американского лидера, став одним из его главных доверенных лиц.

Расист и жулик Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани Фото: REUTERS/Jim Bourg

Дело Джулиани и уголовное расследование в отношении Trump Organization совпали по времени с сообщениями СМИ о том, что Трамп собрался в начале лета вывести своих сторонников на масштабные митинги под знаменитым уже лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). К тому же Трамп не исключает, что может вернуться в политику и вновь баллотироваться в президенты.

«Последствия будут имиджевыми»

Старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с «Известиями» отмечает, что если со стороны Джулиани было какое-то нарушение закона о лоббизме, то обыски вполне логичны. «Скорее всего, нашли какие-то весомые нарушения. Демпартия попытается использовать это, чтобы снизить рейтинг Республиканской. Внутренняя оппозиция в рядах республиканцев также попытается это использовать, чтобы снизить рейтинг Трампа в партии. Он со временем немного пошатнулся, но по-прежнему очень высок», — пояснил эксперт.

Дело против Трампа политическое, уверена младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. «Сам бывший американский лидер любит называть это охотой на ведьм. Но вообще он и правда очень подозрительный бизнесмен, у него подозрительные бизнес-схемы. К его бизнесу всегда были вопросы, взять хотя бы дело с Trump University. Скорее всего, нынешнее дело с Trump Organization может закончиться штрафами. Последствия будут, вероятно, просто имиджевыми: у политика очень хорошие юристы», — отмечает специалист.

Расист и жулик Фото: Global Look Press/Paul Hennessy

Республиканцы предпочитают отмалчиваться, опасаясь, что иначе от партии отвернется электорат. «Они должны создавать иллюзию единства. Но внутри партии, скорее всего, обсуждают, что это было бы лучшим вариантом решения проблемы, чтобы Трамп как-то ушел с политической сцены без давления со стороны Республиканской партии, поскольку республиканцы не могут обеспечить это давление. Больше половины республиканцев теоретически поддержали бы Трампа на выборах», — рассказала Бунина в разговоре с «Известиями».

Американист не уверена, что миллиардер действительно хочет вернуться в политику. «Возможно, он сам пока до конца не решил, у него нет готовой стратегии к 2024 году. Его план — периодически возрождать к себе интерес СМИ. А митинги для Трампа — это способ самоутверждения, ему нравится общаться с людьми, которым он симпатичен. Если американский лидер Джозеф Байден воплотит хотя бы часть обещанных политических решений, это принесет экономические результаты, и демократы будут очень конкурентоспособными на следующих президентских выборах, и тогда Трамп точно не сможет победить», — считает политолог.