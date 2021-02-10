Процедурно стало: как рассмотрение дела Трампа повлияет на Америку

Старт рассмотрения сенатом США импичмента экс-президенту Дональду Трампу не сулит стране политической стабильности и отвлекает власти от реальных дел — от восстановления экономики и борьбы с пандемией, считают опрошенные «Известиями» политологи. Несмотря на намеки Белого дома в адрес конгресса, что сенаторский суд над бывшим лидером будет не к месту и не ко времени, боссы Демпартии все-таки запустили процедуру . По мнению экспертов, ими движет страх перед Дональдом Трампом и желание вычеркнуть его из политической жизни США. Однако эта история в будущем вполне может обернуться против них же .

Прописать бывшему

Спустя три недели после ухода Дональда Трампа с поста президента и почти месяц (13 января) после вынесения палатой представителей второго импичмента республиканцу за дело экс-лидера наконец берутся сенаторы. Верхняя палата конгресса, видимо, вняв мольбам из Белого дома не тормозить будущее ради прошлого, с 20 января усердно работала над утверждением ключевых фигур новой администрации Джо Байдена. Из-за чего рассмотрение дела Дональда Трампа было несколько отложено.

И хотя у инициаторов всей этой истории была возможность в принципе отказаться от сенатских разбирательств, желание у активной группы демократов наказать бывшего президента оказалось сильнее . И это притом что перспективы признать Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, как того требует решение палаты представителей, весьма призрачны. За осуждение политика должны проголосовать 67 сенаторов из 100, а в распоряжении демократов — только 50 . Около пяти республиканцев уже выразили намерения примкнуть к оппонентам, но их числа не хватит для конечной цели, и экс-глава Белого дома, видимо, будет вновь оправдан.

Процедурно стало-2 Менеджеры по импичменту палаты представителей США Фото: REUTERS/Alexander Drago

Так или иначе 9 февраля суд (а именно так стоит воспринимать этот процесс, поскольку члены палаты представителей выступают в качестве обвинителей, а сенаторы — в роли присяжных) над Дональдом Трампом в сенате начался.

Первый день стартовал с обсуждений конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. По мнению адвокатов обвиняемого политика и большей части республиканцев, устроенный демократами процесс неконституционен, поскольку цель импичмента — отстранить человека от должности, а Дональд Трамп уже три недели как покинул пост . Однако ведомые спикером палаты представителей Нэнси Пелоси демократы с этим не согласны. По их мнению, уход с должности не означает, что бывшему президенту автоматически прощаются «преступления», поэтому дело надо довести до конца.

Как заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер, открывая заседание, «сенат несет серьезную ответственность за то, чтобы попытаться привлечь Дональда Трампа к ответственности по наиболее серьезным обвинениям, которые когда-либо выдвигались против президента». По его мнению, призывы «оставить всё в прошлом», поскольку это мешает объединению общества, неправомерны. Ведь речь идет о подстрекательстве к мятежу со стороны экс-лидера, поэтому заметать под ковер столь страшное преступление — значит оставлять раны открытыми, объяснил рвение демократов Чак Шумер .

Процедурно стало-3 Лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер Фото: REUTERS/Tom Brenner

10 февраля в полдень по Вашингтону обвинители и адвокаты должны произнести вступительные речи, за которыми начнутся выступления и прения для каждой из сторон (на них дается до 16 часов) — сенаторов будут убеждать в правильности своих аргументов за или против Трампа. После этого члены сената смогут в течение четырех часов задавать вопросы коллегам из нижней палаты и адвокатам бывшего президента. И на этом этапе решится, насколько продолжительным окажется весь процесс — сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей. Если этого не произойдет, то судьба Дональда Трампа может решиться уже в понедельник, 15 февраля .

Как пояснил Чак Шумер, если сенаторы признают республиканца виновным, то за этим последует новое голосование — о запрете бывшему хозяину Овального кабинета занимать госдолжности в будущем.

Страх и треплют

Несмотря на очевидную неконституционность затеи рассматривать импичмент после ухода человека с должности, демократы не могут остановиться в своем желании «изолировать и выбросить Трампа из политической жизни Америки», сказал «Известиям» глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. И хотя почти наверняка в итоге им не удастся перетащить на свою сторону 17 республиканцев, оппоненты бывшего президента пытаются поддерживать шум вокруг фигуры Трампа и всячески его маргинализировать.

— Он остается мощным мобилизатором электоральных масс. Демократы видят в нем опасность и думают уже и о промежуточных выборах в конгресс в 2022 году, и о больших выборах в 2024-м. Трамп вполне способен снова повести в бой республиканцев и даже победить. Как показал этот короткий период, его влияние на Республиканскую партию не ушло вместе с ним. Они боятся, что, сидя в своем поместье во Флориде, он отдохнет, поиграет в гольф и опять начнет им пакостить. Поэтому они и стараются его нейтрализовать , — пояснил эксперт.

Другое дело, что полного единства среди демократов в этом вопросе нет, уверен руководитель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин. Белый дом уже не раз намекал, что не заинтересован в импичменте бывшему президенту , поскольку этот процесс будет отвлекать законодателей от решения реальных проблем в экономике и от борьбы с коронавирусом, отметил эксперт.

— В первые 100 дней президентства Джо Байдену точно не нужен импичмент Трампу. Но у демократов есть силы и люди, которые делают ставку на этот процесс, полагая, что это часть их политической карьеры. Эта история может сыграть во вред демократам. Она в любом случае будет отвлекать от позитивной повестки дня, в которой остро нуждается Америка . Все ждут от Байдена эффективной борьбы с пандемией, восстановления экономики, а не возвращения к спорам о прошлом, то есть о Трампе, — сказал «Известиям» Николай Злобин.

Процедурно стало-4 Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси Фото: TASS/Zuma

По мнению Валерия Гарбузова, Джо Байден занял правильную позицию, несколько самоустранившись от импичмента. И дело не только в том, что всё это отвлекает власти и общество от реальных дел. Подобные действия вполне могут таить в себе эффект бумеранга .

— Байден понимает, что республиканцы — хотя они сейчас и в меньшинстве — могут устроить веселую жизнь в конгрессе демократам в отместку за импичмент . По уму всем бы успокоиться и искать консенсус по насущным вопросам. Но беда в том, что радикальная Нэнси Пелоси и ее кружок, видимо, хотят не отходя от Капитолия похоронить Трампа прямо там в саду, где вишни растут. Наверное, это их бы удовлетворило. Кажется, Нэнси Пелоси не может без него жить. Она же всегда загоралась, когда говорила о Трампе, — напомнил политолог.

Между тем после захвата Капитолия 6 января группой сторонников Дональда Трампа, которых он, по мнению демократов, «подстрекал к мятежу», ситуация в США несколько успокоилась. Однако возвращение республиканца в повестку и попытка признать его виновным в этих «преступлениях» лишь обнажают еще не затянувшиеся до конца раны, считают эксперты.

Процедурно стало-5 Захват Капитолия США сторонниками Дональда Трампа Фото: REUTERS/Shannon Stapleton