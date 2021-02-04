Удаль и удаление: поражение Трампа привело к падению правительства Эстонии

В январе правительство Эстонии внезапно ушло в отставку. Некоторые уже назвали случившееся тихим переворотом. После того как в США демократы сменили у власти республиканцев, началась и «зачистка» сторонников экс-президента в странах-сателлитах. Именно это и случилось в Эстонии. Подробности — в материале «Известий».

Тихий переворот

Прежняя коалиция сформировалась по итогам парламентских выборов марта 2019 года. В нее вошли Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и «Отечество». Официальной причиной отставки правительства стал коррупционный скандал, в котором оказались замешаны представители Центристской партии и Консервативной народной партии (EKRE). Но многие наблюдатели прямо увязывают случившееся с политическим кризисом в США.

«Правительство ушло в отставку после того, как Трамп случайно проиграл выборы. Я уже говорил, что это было правительство периода Трампа. Смена правительства стала возможной после того, как другие партии решили, что, если в Америке сейчас пришли к власти демократы, лучше сменить коалицию с консервативной на либеральную », — считает политолог Тоомас Алаталу.

Похожую точку зрения выразил и член правления партии «Зеленые Эстонии» Олев-Андрес Тинн. «Отставка была неожиданной, да. Но если мы посмотрим на то, чем занималась эстонская Консервативная народная партия (EKRE), то причины станут более очевидными. EKRE кричали почти всё то же самое, что и Дональд Трамп в Америке. У них были свои каналы, думаю, знакомые пиарщики, и они повторяли за Трампом», — отметил Тинн.

Удаль и удаление Новый премьер-министр Эстонии Кая Каллас приносит присягу в парламенте в Таллине Фото: REUTERS/Erik Peinar/Government Office

Президент Керсти Кальюлайд поручила сформировать новый кабинет министров главе Партии реформ Кае Каллас. При этом «реформисты» взяли в коалицию Центристскую партию. Возникла парадоксальная на первый взгляд ситуация — «центристы», больше всего замаравшиеся в коррупционном скандале, во власти остались. Пусть теперь уже не в роли премьерской партии, но увеличив количество министерских постов в правительстве. А правые EKRE и «Отечество» оказались «слиты» в оппозицию. После этого сам собой отпал вопрос референдума о браках, идею которого продвигали правые. Также под вопросом оказалась судьба русских школ Эстонии — Партия реформ не скрывает своего намерения перевести процесс обучения в них на русский язык.

Спикер парламента, член EKRE Хенн Пыллуаас назвал поведение «центристов» предательством. «Я уверен, что наше поведение не было причиной этого решения. Причина была в референдуме о браке, о котором мы договорились в коалиционном договоре. Это дало возможность отойти от этой договоренности и не выполнить это обещание», — заявил политик. Пыллуаас признался: действия Центристской партии стали большой неожиданностью для EKRE, поскольку «центристы» никогда не выражали особого недовольства темой референдума. «Они никогда не заявляли, что для них это проблема. Конечно, когда несколько дней назад посыпались обвинения, это дало им хорошую причину сломать коалицию и правительство. Поэтому я согласен с Мартином Хельме, что они предали нас, а также партию «Отечество », — заявил Пыллуаас. По его словам, референдум о браке теперь вряд ли состоится. «Партия реформ — радикально либеральная партия, и она против традиционных семейных ценностей. Она поддерживает сексуальные меньшинства. Я думаю, что в будущем они легализуют однополые браки», — считает правый политик.

Умение вовремя подстроиться под обстоятельства

Политолог Максим Рева рассказал «Известиям», что эстонская элита во все времена отличалась умением приспосабливаться и отчасти даже предугадывать политические тренды. «Так, в 2019 году в правительственную коалицию вошла национал-консервативная, можно сказать «протрампистская» партия EKRE. И нет ничего удивительного в том, что перед приходом нового неолиберального президента США в Эстонии правительство тоже стало неолиберальным. Замечу, это произошло ровно за сутки до принятия парламентом Эстонии решения о проведении референдума о браке. Эстония не может себе позволить оказаться против США и примкнувшего к ним ЕС, ей деваться некуда. Потому и пришлось быстро поменять правительство. А все эти подозрения в коррупции от эстонской Полиции безопасности — это только предлог и попытка очернить консервативную часть местной политической элиты», — отмечает Рева.

Удаль и удаление Фото: Global Look Press/Eero Vabamägi/imago-images

В свою очередь, доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина сказала «Известиям», что уход в отставку прошлого правительства Эстонии, просуществовавшего едва два года, вряд ли можно назвать полноценным переворотом. «Это больше похоже на тактику, полностью согласующуюся со стратегией — то есть с политическим курсом Таллина. Эстонская внутренняя политика и внешняя политика жестко взаимосвязаны — гораздо сильнее, чем во многих других государствах. Поэтому любые внутренние и любые внешние вызовы всегда жестко взаимообусловлены и прямо влияют друга на друга. Так, вопрос о том, возможны ли однополые браки, полностью увязан с внешним курсом Эстонии. А проблема образования на русском языке вовсе не является сугубо внутренним вопросом. Она увязана с эстонским внешнеполитическим курсом и задачей построения национального государства, в котором есть место только для эстонцев и их языка », — подчеркивает Еремина.

По ее словам, с самого начала прошлая коалиция вызывала множество вопросов у сторонних наблюдателей. «Совершенно непонятно, на каких основаниях взаимодействовали, например, представители Центристской партии и партии EKRE. Представители последней не только выступают против диктата Брюсселя, они даже подвергает сомнению способности и потенциал НАТО для противодействия России. Именно эта партия активно настаивала на ужесточении эстонской внешней политики по отношению к России. Коалиция была неудобна для «центристов», которым приходилось активно лавировать. Однако представители «Отечества», которые входили в коалицию, также отличались эстоноцентричными взглядами. Коалиция изначально не выглядела устойчивой. Впрочем, новая коалиция, которую сформировала Партия реформ, тоже не будет устойчивой », — предрекает эксперт.

Как отмечает Наталья Еремина, как появление EKRE в коалиции, так и ее изгнание оттуда случились «вовремя». Приход Дональда Трампа к власти в США в свое время привел в правительство Эстонии «народных консерваторов». «Представители этой партии весьма активно демонстрировали свою поддержку Трампу. А поскольку Эстония стремится соответствовать ожиданиям США, это создало окно возможности для EKRE. Уход Трампа с поста президента вызвал новую волну, которая породила коррупционный скандал, подготовленный и выстреливший после обнародования итогов выборов президента США », — резюмирует Еремина. Она добавляет, что теперь можно уверенно говорить о том, что курс Таллина полностью зависит от позиции США и их стратегических задач.

Удаль и удаление Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон Фото: TASS/EPA/MATTEO BAZZI

Даже проиграв, эстонские правые сдаваться не намерены. В частности, они по-прежнему открыто высказывают свои симпатии к бывшему президенту США Дональду Трампу. Так, в начале февраля депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон (член EKRE) сообщил о выдвижении им Трампа на Нобелевскую премию мира. Яак Мадисон добавил, что наверняка он окажется не единственным человеком, который представил кандидатуру бывшего президента США. Эстонец обосновал свой выбор тем, что Трамп за время своего президентского срока не начал ни одной войны, кроме того, он способствовал заключению нескольких мирных соглашений на Ближнем Востоке.

Смена курса?

Новое интересное обстоятельство в эстонской политике: EKRE намерена заручиться поддержкой русских жителей республики. Впрочем, и за всё время нахождения в коалиции Консервативная народная партия не настаивала на ликвидации русских школ. Дело в том, что русскоязычные жители Эстонии составляют свыше 25% населения — лакомый электоральный «кусок». Своей собственной партии у них нет, и они по принципу «меньшее из зол» традиционно голосуют за Центристскую партию, руководство которой избегает прямых призывов к ассимиляции «нетитульных» жителей.

Удаль и удаление Основатель EKRE Март Хельме Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu/imago-images

Однако основатель EKRE Март Хельме тоже решил побороться за этих избирателей. Он начал смягчать свои прежние заявления о потенциальных «внутренних врагах», а в июне 2019-го вдруг сказал: «Они, даже если не являются эстонцами, приехали сюда в советские времена, и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. А если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины, — это не наши люди».

В ноябре 2020-го Март Хельме заявил, что намерен «значительно серьезнее» заняться проживающими в уезде Ида-Вирумаа русскими жителями. Хельме сообщил также, что включенные в предвыборную программу его партии планы потребовать от России компенсацию за «ущерб от оккупации» и запретить русским негражданам участвовать в муниципальных выборах сейчас «неактуальны». По словам Хельме, его партия, находясь у власти, затормозила процесс ликвидации рабочих мест в Ида-Вирумаа — там испокон века велась добыча горючих сланцев, но сейчас Эстония под давлением международных партнеров вынуждена постепенно сворачивать столь «неэкологичную» отрасль.