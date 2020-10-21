Нетрадиционный скандал: в Эстонии выступили против геев и заробитчан

Грандиозный скандал разразился в Эстонии. Министр внутренних дел страны Март Хельме дал интервью, в котором похвалил российского президента Владимира Путина, обругал «имперский» Евросоюз, высказался против украинских заробитчан и геев. На вопросы политик отвечал на русском языке, что еще больше усилило накал страстей. Оппоненты потребовали отправить Хельме в отставку. Однако министр заявил, что не собирается этого делать. «Известия» разбирались в происходящем.

«Пусть бегут в Швецию»

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle. Чиновник последовательно ответил на вопросы о внутренней и внешней политике страны. Так, президента России Владимира Путина Хельме назвал не злодеем, а прагматиком. «Если надо, он будет врагом, если надо, он будет другом. Он, как аптекарь, всё взвешивает, чтобы на основе равновесия вести эффективную внешнюю политику», — сказал глава МВД Эстонии.

Он добавил, что страны Балтии мало интересуют российского президента. «В России больше заняты выстраиванием отношений с мировыми центрами силы — США, Китаем, лидерами ЕС. А страны Балтии — это европейские провинции, в России не видят смысла тратить на них энергию», — отметил Хельме.

Глава МВД также заявил, что пока не видит доказательств отравления Алексея Навального. Кроме того, раскритиковал Евросоюз. «Мы не хотим, чтобы ЕС стал империей, выступаем против превращения Европейской комиссии в правительство Европы. Мы хотим сохранить суверенитет», — подчеркнул министр.

Нетрадиционный скандал Март Хельме Фото: Global Look Press/imago-images.de/Mihkel Maripuu

Высказался министр и об украинских трудовых мигрантах (заробитчанах). «Украинцы будут говорить по-русски и пополнят русскоязычное население. Я их понимаю, но мы против этого. Существуют и экономические причины: украинцы готовы работать за мизерные деньги. Потеряют работу и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за такие деньги », — отметил Хельме.

Впрочем, эффект разорвавшейся бомбы вызвала инициатива министра провести референдум для внесения в конституцию определения брака как союза мужчины и женщины. По словам чиновника, на геев он смотрит недружелюбно. «Пусть бегут в Швецию. Там на них смотрят более вежливо», — посоветовал он.

Заявления спровоцировали скандал. Лидеры парламентской оппозиции призвали премьер-министра страны Юри Ратаса отправить Хельме в отставку . Об этом же сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. «Разделение и классификация наших людей по сексуальной ориентации, цвету кожи или другому признаку на правильных и неправильных, наших и не наших неприемлемо, попирает нашу конституцию и просто отвратительно. Министр с такими взглядами не годится в правительство . Жители Эстонии заслуживают лучшего», — отметила она.

Нетрадиционный скандал Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Но Март Хельме не только возглавляет министерство внутренних дел, но и является основателем Консервативной партии (EKRE), которая входит в правящую коалицию в парламенте республики. В партии заявили, что выйдут из коалиции, если главу МВД уволят. В таком случае работа законодательного органа будет парализована. Поэтому премьер-министр Ратас избегает разговоров об отставке, хотя признал слова Хельме проблемой. Сам же министр заявил во вторник, 20 октября, что в отставку не собирается.

Без работы, но с футболом

Страны Балтии в последние годы чаще критикуют идеологические основы Евросоюза. Ключевым в этом смысле стал миграционный кризис 2015–2016 годов, когда в Европу хлынули беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока.

Прибалтийские республики принимают по несколько десятков переселенцев, но и этого достаточно для скандалов. Так, в 2018 году эстонский суд приговорил к десяти годам заключения беженца Мохаммеда Кована. Тот приревновал жену, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег. Женщина получила ожоги 70% тела, но выжила. После этого в Эстонии начали набирать популярность националисты новой волны.

В Латвии беженцев тоже встречали без радушия. Представитель самоуправления поселка Муцениеки, где находится центр временного приема переселенцев, жаловался журналистам, что мигранты не хотят работать, зато любят играть в футбол . По словам чиновника, местные жители подумывают о переезде «в более спокойные места». Большинство жителей Латвии отрицательно отзывались о приезде мигрантов. Чтобы изменить эти настроения, агентство ООН по делам беженцев проводило в стране кампанию, призванную пробудить «терпимость и уважение». В ее рамках на улицах городов демонстрировались видеоклипы о несчастной судьбе арабов и африканцев .

Нетрадиционный скандал Центр временного приема переселенцев Муцениеки в Латвии Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Литва принимает больше всех беженцев среди прибалтийских республик. Здесь социологи отмечают, что местные жители постепенно стали лучше относиться к переселенцам. Но всё равно половина опрошенных опасаются, что приезжие повысят уровень преступности в стране. Треть участников опросов не готовы сдавать мигрантам жилье. Возмущение литовцев вызывает также «неблагодарность» беженцев.

Характерным в этом смысле стало заявление сирийца Мохамеда Али Абдулы. «Главный вопрос, который меня волновал, — все ли права будут, как в Германии, Швеции, в других странах ЕС. Мне сказали — да, Литва тоже среди стран класса А. Но когда мы приехали и нам объяснили процесс интеграции, рассказали о выплатах, я понял, что оказался в неподходящем месте», — жаловался он.

Нерадужные перспективы

Другая конфликтная тема — права сексуальных меньшинств. Эстония в 2016 году легализовала однополые гражданские партнерства, которые позволяют геям наследовать имущество и усыновлять детей друг друга. При этом уровень неприятия меньшинств в стране остается высоким. Согласно одному из исследований, каждый пятый эстонский школьник — представитель ЛГБТ пострадал от физического насилия. «Мне вспоминается случай из школы, когда учительница английского 45 минут критиковала гей-парад и рассказывала классу, что вступать в брак могут только мужчины и женщины», — ужасался один из опрошенных.

Нетрадиционный скандал Фото: Depositphotos

В Латвии неоднократно пытались принять закон о гражданских партнерствах, но сделать это до сих пор не удалось. Последний раз в сейме обсуждали инициативу летом 2019 года. Тогда консерваторы заблокировали законопроект, сославшись на то, что конституция страны называет браком только союз мужчины и женщины. Согласно соцопросам, 68% граждан считают отношения между представителями одного пола неприемлемыми.

Под запретом гей-сожительства и в Литве. В 2019 году в стране разрешили признавать однополые браки, заключенные за границей. Но подавляющее большинство литовцев негативно относятся к гомосексуализму, 66% граждан выступают против гей-браков.

Вопросы национализма

Эксперты по-разному оценивают политику прибалтийских стран. Политолог Николай Межевич считает, что реальных разногласий между ЕС и странами Балтии нет. « Иногда по отдельным вопросам легкую фронду Эстония, Латвия и Литва себе позволяют. Например, по вопросу о сексуальных меньшинствах. Но реально три республики послушно следуют в общеевропейском фарватере. Причин тут несколько. Главная — эти страны зависят от европейских дотаций. Кроме того, они не претендуют на самостоятельную геополитическую игру, привязаны к европейцам идеологически», — говорит эксперт в беседе с «Известиями».

Нетрадиционный скандал Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch