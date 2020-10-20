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Глава МВД Эстонии отказался уходить в отставку после слов в адрес ЛГБТ

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Глава МВД Эстонии, вице-председатель входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что не подаст в отставку после скандала с его высказываниями о сексуальных меньшинствах, а EKRE может уйти в оппозицию. Об этом 20 октября сообщило издание Postimees.

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«Нет, в отставку я не подам... Да, мы готовы уйти в оппозицию. Но мы также готовы войти и в другую правящую коалицию», — сказал Хельме.

По мнению политика, в действительности главная причина спора в правительстве в том, имеют ли члены правительства и граждане Эстонии право на свободу слова или на нее наложены какие-то ограничения. «Нас не устраивает свобода слова, которая чем-либо ограничена. В этом вся соль конфликта, а не в личности Марта Хельме», — пояснил он.

Хельме признался, что не стал бы ничего менять в своих высказываниях. «Я не говорил, что стану кого-то высылать или что я кого-то ненавижу. Я недружелюбно сказал гомосексуалам, что мне не нравятся вся эта пропаганда и агрессивность», — сказал он.

На прошлой неделе Хельме в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle рассказал, что его партия готовит референдум во время муниципальных выборов в Эстонии в 2021 году по внесению изменению в конституции и закрепления понятия «брак» между одним мужчиной и одной женщиной. Представителям ЛГБТ тогда он порекомендовал «бежать» в Швецию.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о планах уволить главу МВД Марта Хельме за высказывания в отношении сексуальных меньшинств.

Она сказала, что министр с такими взглядами не подходит Эстонии.

Партия EKRE входит в правящую коалицию вместе с Центристской партией и партией Isamaa («Отечество»). Лидеры партий Юри Ратас и Хелир-Валдор Сеэдер заявили, что за словами Хельме нет реальной политики, отметив, что партнеры по коалиции будут искать компромисс в этой ситуации, информирует BaltNews.

Ранее, в мае, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что представителям ЛГБТ-сообщества во время пандемии отказывали в медицинской помощи.

По его информации, полицейские на фоне ситуации с распространением коронавируса стали злоупотреблять своим положением для преследований лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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