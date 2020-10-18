Главу МВД Эстонии захотели уволить за гомофобию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о планах уволить главу МВД Марта Хельме за высказывания в отношении сексуальных меньшинств.

Ранее в интервью Deutsche Welle министр рассказал о необходимости провести референдум и внести в конституцию определение брака как союза мужчины и женщины, поскольку «государство не может сохраниться без детей и без морали». При этом представителям ЛГБТ он порекомендовал бежать в Швецию.

Кальюлайд сочла слова Хельме дискриминацией и гомофобией.

«Речь идет о наших людях …их распределение и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемы», — цитирует ее 17 октября «Интерфакс-Украина».

Президент добавила, что министр с такими взглядами стране не нужен.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил позицию президента России Владимира Путина по вопросам гомофобии.