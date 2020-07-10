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Песков рассказал об отношении Путина к проявлению гомофобии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 июля разъяснил позицию президента России Владимира Путина по вопросам гомофобии.

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«Президент неоднократно отвечал на такие вопросы <…> Вы знаете, что президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. Отвергает любые обвинения в том, что какие-то со стороны государства имеются репрессивные настроения в этой отрасли. Но при этом всегда президент обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых национальных республиках, где исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться», — заявил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, смотрели ли в Кремле фильм HBO об ЛГБТ-сообществе «Добро пожаловать в Чечню», и заявил, что у них много других более важных дел.

«Я бы не преувеличивал значение подобных сериалов», — резюмировал Песков.

На прошлой неделе Путин заявил, что в России не было и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности или по религиозным признакам.

В июне на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества в рамках ежегодного мероприятия под названием «месяц гордости». Песков тогда отметил, что проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.

В 2013 году в России был принят закон, предусматривающий ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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