Трамп в осаде: к экс-президенту нагрянуло с обыском ФБР

К бывшему американскому лидеру Дональду Трампу нагрянуло с обыском ФБР. В течение девяти часов сотрудники пересматривали бумаги, которые политик вывез в поместье Мар-а-Лаго, покидая Белый дом. В результате конфисковали 15 коробок с секретными материалами. Чем это может обернуться для Трампа и всей Республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс — разбирались «Известия».

«Банановая республика»

«Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго... на данный момент в осаде, разгромленный и оккупированный большой группой агентов ФБР», — такое заявление опубликовал в своей соцсети Truth бывший президент США Дональд Трамп.

8 августа агенты ФБР нагрянули с обыском в резиденцию политика во Флориде. Разрешение им выдал Минюст на фоне расследования о том, что экс-президент вывез официальные документы, уезжая из Белого дома. «Обыск сосредоточен на материалах, которые Трамп вывез в Мар-а-Лаго после того, как покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — говорится в публикации The New York Times.

Самого хозяина в доме не было. Во время обыска, продолжавшегося более девяти часов, присутствовали трое его адвокатов. В результате из резиденции вывезли 15 коробок с документами.

Трамп жестко раскритиковал действия ФБР. Как отметил экс-глава государства, такое не случалось ни с одним действующим или бывшим американским президентом. «Они даже взломали мой сейф», — горячился политик. Бывший лидер уверен: это неправомерные действия, направленные на то, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах 2024 года, а также остановить республиканцев на выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.

Трамп в осаде Офицер полиции и сотрудник секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа, Флорида, 8 августа 2022 года Фото: REUTERS/Marco Bello

Возмущение Трампа поддержал губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. Он осудил обыски, отметив, что такая эскалация — это «еще один шаг в сторону использования федеральных агентств для борьбы с политическими оппонентами режима».

«Банановая республика», — резюмировал политик.

Трамп пока не объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года, но активно подогревает слухи об этом. Тем временем в соцсетях разгорелись споры о том, есть ли теперь у него шанс на победу.

Так, накануне он выступил с двухчасовой речью в Далласе на американской конференции консерваторов. В этот же день подвели итоги опроса ее участников и выяснили, что он по-прежнему самый влиятельный консервативный политик. Его поддержали 69% опрошенных. Второй по популярности губернатор Флориды — Рон Десантис, его многие хотели бы видеть его кандидатом в вице-президенты при Трампе.

Скандалы и секреты

Однако сейчас тучи над бывшим главой государства сгущаются. Масла в огонь подлил Марк Элиас, начальник юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Он заявил, что обыски «могут стать препятствием для Трампа в случае, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2024 году». Он сослался на законы США, сообщив, что «лицо, которое портит, скрывает, уничтожает и подделывает документы, находящиеся в его ведении, должно быть лишено возможности занимать какие-либо посты в США».

Скандал вокруг Трампа и документов будет лишь набирать обороты. В день обыска стало известно, что обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман написала книгу, в которой рассказала, что во время президентства Трампа сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов.

Трамп в осаде Публичные слушания специального комитета палаты представителей США по расследованию нападения на Капитолий, 21 июля 2022 года Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Экс-президент США неоднократно оказывался в центре различных политических скандалов и расследований. Так, в отношении него сейчас ведется несколько разбирательств: по поводу штурма Капитолия 6 января 2021 года, в связи с обвинениями в попытке повлиять на результаты выборов в Джорджии предоставлении поддельных списков избирателей для отмены итогов президентских выборов. Адвокаты Трампа только успевают подготавливать очередную линию защиту.

На этот раз разбирательство в отношении него началось после того, как Национальное управление архивов и документации США сообщило Конгрессу, что во Флориде у Трампа обнаружили около 15 коробок с документами Белого дома. Среди них, как утверждалось, были и секретные файлы. Например, по данным The Washington Post, среди них могла оказаться и переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Возникло предположение, что бывший лидер «нарушил закон о президентских записях». Таковой вступил в силу после 1978 года, когда Ричард Никсон попытался скрыть многие документы. Согласно предписаниям, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Они становятся общедоступными через 12 лет после того, как политик оставляет пост.

Катастрофа для демократов

По словам младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, нынешний обыск — это абсолютно беспрецедентный случай.

— Большой вопрос: что они там в итоге найдут, смогут ли инкриминировать что-то экс-лидеру, будут ли какие-то последствия для его администрации. У Трампа были конфликты с ФБР еще со времен Russiagate. Представители Республиканской партии уже осудили произошедшее. В целом сторонники Трампа, скорее всего, избирают такую линию защиты, заявляя, что это незаконно, что это не должно было произойти. Основные избиратели экс-президента, не откажутся от него. Это вписывается в их точку зрения о том, что «внутреннее государство мешает Трампу, потому что боится его». В крайнем случае от Трампа откажутся колеблющиеся избиратели. Но, учитывая растущую поляризацию и то, какими враждебными были предыдущие выборы, не думаю, что их осталось много. Авторитетные республиканцы — такие как Митт Ромни, Лиз Чейни, — высказывали свои сомнения по поводу Трампа. А зависимые, слабые, молодые кандидаты или члены нижней палаты будут стараться идти за ним и следовать его повестке, поскольку если они откажутся от него сейчас, то растеряют всех избирателей, которых приобрели с его помощью, — считает американист.

Трамп в осаде Президент США Дональд Трамп в Белом доме, 13 ноября 2020 года Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis

Под Трампа давно «копают», весь процесс расследования штурма Капитолия также направлен на то, чтобы найти что-то, в чем можно было бы его обвинить, отметила в беседе с «Известиями» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева.

— В предыдущие годы, когда он был президентом, также пытались найти что-то, чтобы его зацепить или отстранить. Попытка обвинить его в том, что он неправильно хранит документы, предпринималась в прошлом году. Так что это не в первый раз. Но тот факт, что пришли с ордером в дом бывшего президента, это история очень громкая, — как и всё, что происходит вокруг Трампа. Это привлекает очень много внимания. Эффект очередной взорвавшейся бомбы вокруг Трампа может иметь больше положительных последствий для самого политика. И он, конечно, будет использовать это в своих политических целях , — уверена политолог.

По ее мнению, многие республиканцы будут приводить случившееся в качестве примера нарушения демократических принципов.

— История с угрозой демократии, которую Демократическая партия столь активно использовала во время президентства Трампа, сейчас вполне может быть перехвачена Республиканской партией. Это можно использовать в качестве примера нарушения демократических норм и традиций в стране, потому что бывший президент впервые оказался в такой ситуации. Тот факт, что он не был дома, что его заранее не предупредили — типичное поведение ФБР, но в нетипичной ситуации вокруг бывшего президента. Как будто бы специально для него и Республиканской партии создали столь громкую историю, которую смогут раскручивать. У меня большие сомнения по поводу того, насколько это действительно нужно с точки зрения расследования. У Трампа много времени для того, чтобы объявить о своем участии в президентской гонке. Думаю, что будет, как в 2016 году, когда он в последний момент сообщил о своем участии. Скорее всего, будет что-то неожиданное, — полагает эксперт.

Трамп в осаде Представители СМИ собираются возле Башни Трампа после того, как бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР вторглись в его дом в Нью-Йорке, 9 августа 2022 года Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Схожей точки зрения придерживается замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Думаю, что губернатор Флориды Рон Десантис абсолютно прав, называя США банановой республикой. Очевидно, что имеет место политическое преследование с целью ослабить позиции Трампа, найти на него компромат и вывести его из игры, а также ослабить позиции Республиканской партии, учитывая, что Трамп остается самым популярным республиканцем. По большому счету всё будет зависеть от того, что там раскопают и предадут огласке. Очевидно, что первую порцию опубликуют в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. А вторую часть заготовят до 2024 года. Это акт отчаяния со стороны администрации Байдена, ее представители решили пойти ва-банк, понимая, что их положение плачевно, учитывая состояние американской экономики, рекордно низкие уровни поддержки Байдена и Камалы Харрис. По всем соцопросам, республиканцы должны взять Конгресс по итогам промежуточных выборов, поэтому Демократическая партия, администрация Байдена пошли на подобные политические махинации — поиск компромата на самого популярного республиканца , — пояснил специалист в беседе с «Известиями».

Политолог уверен: если в результате обыска ничего не найдут или то, что представят общественности, вызовет сомнения — это станет ударом по демократам.

— Еще до каких-либо публикаций и возможных новых расследований позиции Республиканской партии укрепляются, республиканский электорат мобилизуется, всем очевидна несправедливость, политический заказ. В результате, если на Трампа ничего не найдут, то это станет катастрофой для демократов, и республиканцы с еще большим отрывом победят на промежуточных выборах, а также укрепятся позиции Трампа в преддверии президентских выборов 2024 года, и он станет фактически непобедимым , — полагает эксперт.

Трамп в осаде Бывший президент США Дональд Трамп выходит на сцену во время митинга перед первичными выборами в штате Аризона, 22 июля 2022 года Фото: REUTERS/Rebecca Noble

Суслов отметил, что на сегодняшний день в демократическом лагере нет никого, кто мог бы победить Трампа.