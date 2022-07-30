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Полный «Вперед»: в США решили создать третью партию

Что обещают американцам представители нового политического движения
Фото: Getty Images/Jeenah Moon
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Бывшие демократы и республиканцы заявили о создании в США третьей партии. Такие заявления прозвучали на фоне падающего рейтинга президента Джозефа Байдена и обещаний экс-лидера страны Дональда Трампа создать свое движение. Ранее в двухпартийной американской политической системе третьи партии не могли удержаться на плаву. Есть ли у них такой шанс сейчас — разбирались «Известия».

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Что обещает американцам новая партия

«Десятки бывших республиканцев и демократов объявили о создании новой политической силы — третьей партии в стране, которая бы отвечала чаяниям миллионов избирателей, встревоженных тем, что двухпартийная система в США пробуксовывает», — сообщило агентство Reuters.

Новая партия будет называться «Вперед», ее отцами-основателями стали предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. К ним примкнуло созданное в 2021 году движение «Обнови Америку», куда входят бывшие чиновники из республиканских администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и других, а также объединение «Служить Америке», лидером которого стал бывший конгрессмен-республиканец Дэвид Джолли.

Политики уверены, что новое объединение станет альтернативой Республиканской и Демократической партиям. В частности, они ссылаются на прошлогодний опрос Gallup, который показал, что две трети американцев хотели бы еще одну партию в США, поскольку «существующие Демократическая и Республиканская партии плохо представляют американский народ». Такой показатель стал рекордным за всё время аналогичных опросов, которые проводят с 2003 года.

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Эндрю Янг

Кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг, 2019 год

Фото: Global Look Press/Karen Ducey

Пока у центристской партии всего несколько слоганов: «вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику», «предоставить американцам больше возможностей для выбора на голосовании», а также «дать большую уверенность в работающем правительстве».

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«Как мы будем решать большие проблемы, стоящие перед Америкой? [Мы пойдем] не влево, не вправо, вперед», — заявили основатели партии.

Осенью они планируют провести мероприятия в нескольких десятках американских городов, чтобы заручиться поддержкой общественности. Главное из них — официальное открытие — пройдет 24 сентября в Хьюстоне. Следующим летом должен состояться первый национальный съезд партии.

Стартовый бюджет новой политической силы — $5 млн. «У нас очень прочное финансовое положение, денежная поддержка не будет проблемой», — заявил Эндрю Янг.

К 2024 году партия планирует уже участвовать в выборах во всех штатах страны.

«Сможет ли эта сила повлиять на двухпартийную политическую систему США и поддержат ли эту идею американцы, пока неясно», — пишет по этому поводу Reuters.

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бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман

Фото: Getty Images/Aaron Davidson
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В США сейчас действуют порядка 40 национальных партий, среди них наиболее заметные — «Партия зеленых», Конституционная и Либертарианская партии. Их называют малыми политическими объединениями или третьими партиями, а их кандидатов на выборах — сторонними кандидатами.

С середины XIX века в США основная борьба на политической арене разворачивается между республиканцами и демократами.

При этом, хотя третьи партии и не могут укрепиться в двухпартийной системе, они всё же в состоянии повлиять на исход голосования. Так, член «Партии зеленых» Ральф Нейдер в 2000-м отнял достаточно голосов у кандидата от демократов Альберта Гора и тем самым помог республиканцу Джорджу Бушу переехать в Белый дом.

Почему появилось движение «Вперед»

Сообщения о создании новой политической силы в США прозвучали на фоне рекордного падения рейтинга президента Джозефа Байдена. Накануне телеканал CNN провел опрос общественного мнения, согласно которому 75% избирателей-демократов хотели бы, чтобы партия выдвинула на выборах в 2024 году другого кандидата в американские лидеры. Полгода назад этот показатель составлял 45%.

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Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP

К тому же появлялись публикации о том, что бывший президент США Дональд Трамп всерьез задумывается над созданием собственной партии. Тогда более сотни бывших республиканцев начали вести переговоры о создании новой правоцентристской силы для того, чтобы противостоять эксцентричному политику.

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Что ждет новую партию

У партии «Вперед» нет шансов на дальнейший успех, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что в США из-за мажоритарной выборной системы третьим партиям не удается развиваться. Специалист подчеркнул, что попыток создать в стране еще одну политическую силу было много. Самые известные примеры — прогрессивная партия Теодора Рузвельта в начале ХХ века и реформистская партия, которую пытался основать Росс Перо в 1990-е годы.

— Это будет какая-то маргинальная тусовка людей, считающих, что им надо создавать какой-то центристский проект, по взглядам более левый, чем республиканцы, но более правый, чем демократы. Более чем уверен, что они попытаются выдвинуть своего кандидата в президенты в 2024 году, но вряд ли наберут больше, чем какое-то считаное количество голосов. В основном там представлены либо отставные политики, либо аутсайдеры, которые в какой-то момент «выстрелили», смогли стать известными, но не являются влиятельными представителями ни демократов, ни республиканцев, — пояснил американист.

По словам младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, в США сложилась такая политическая система, что двухпартийное устройство обеспечивает игру с нулевой суммой: либо побеждает одна партия, либо другая.

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капитолий
Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - Cnp

— Любая третья сила нарушает этот баланс. Обычно она образовывается, отколовшись от какой-то из двух, и отнимает у этой партии голоса. То есть мешает этой партии победить. Сейчас риск не победить на выборах в большей степени может возникнуть у республиканцев, — пояснила американист.

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По словам Буниной, по традиции от партии откалывается более радикальное крыло.

— Проблема двухпартийной системы в том, что она мешает политической системе развиваться. Возможно, одной новой партии недостаточно, надо, чтобы их было несколько, это бы создало полноценную многопартийность. У третьих политических сил в США не было особого успеха. Но сейчас появление третьей партии — это определенно что-то новое и интересное, то, что может встряхнуть систему. На это созрел запрос. Может быть, это выход из ситуации. Насколько будет влиятельной эта партия, сказать сложно. Она должна предоставить что-то ценное избирателям, а центристы не хотят серьезно менять систему. Максимум, чего они хотят — сохранить ее, но в современном обществе, наоборот, созрел запрос на изменения. Со стороны представителей «Вперед» было бы логично пообещать работоспособность американской государственности, поскольку сейчас, как показывают опросы, многие граждане США разочарованы в правительстве, — рассказала в беседе с «Известиями» политолог.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отметил, что американская политическая система сейчас находится в кризисе.

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Протест против решения Верховного суда США, отменившего постановление о праве на аборт

Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

— Общество в США остается расколотым — это показали, в частности, последние президентские выборы. Или, например, недавнее решение Верховного суда по абортам. Ведутся поиски выхода из кризиса. Ни одна из существующих партий не в состоянии объединить вокруг себя общество. Демократам это сделать сложно — они сами не едины, там есть центристы и реформаторское левое крыло. Республиканцам это тоже сделать трудно: с одной стороны, есть неоконсерваторы, с другой — трамписты, к тому же насколько их можно назвать республиканцами, тоже вопрос открытый, — пояснил эксперт «Известиям».

Политолог подчеркнул, что старая партийная система теряет свою эффективность. Но как преодолеть кризис, никто не знает.

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