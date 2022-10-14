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Трудный подрос: как скандалы сына Байдена повлияют на карьеру президента

И будут ли республиканцы использовать «Хантер-кейс» для запуска импичмента действующему главе США
Фото: Getty Images/Teresa Kroeger
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Истеблишмент США пытается замять скандалы вокруг сына президента Джо Байдена — Хантера, чтобы не допустить негативных последствий для его отца, особенно в преддверии выборов в конгресс 8 ноября и президентской гонки в 2024 году. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, включая бывшего сотрудника Белого дома. При этом Байдену-младшему могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и даче ложных показаний при покупке оружия уже в ноябре. Если же республиканцы получат большинство хотя бы в палате представителей, они смогут запустить процесс импичмента, а скандалы с участием Хантера станут серьезными аргументами.

Ошибки сына

В США жизнь первого лица государства всегда находится в поле зрения, а любой проступок в ту же секунду становится достоянием общественности. Исключением не стала и семья Байдена, поскольку вокруг сына действующего президента то и дело разгораются скандалы.

Сейчас внимание федеральных агентов приковано к возможным налоговым преступлениям Байдена-младшего и сокрытию наркотической зависимости при покупке оружия. Следствие уже собрало достаточную доказательную базу. Решение о том, выдвигать ли обвинение против Хантера, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс. Как пишут американские СМИ, это может произойти уже после выборов в конгресс 8 ноября.

Трудный подрос4
Сын президента США Хантер Байден

Сын президента США Хантер Байден

Фото: Getty Images/Teresa Kroeger

По словам экс-сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политического обозревателя Пола Крейга Робертса, если против сына президента выдвинут официальные обвинения по данным пунктам, это позволит вывести из поля зрения более крупные скандалы.

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— Если обвинения будут предъявлены, то, скорее всего, ограничатся налоговыми преступлениями и ложными показаниями при покупке оружия. Настоящие серьезные проблемы, которые как-либо затрагивают самого президента, вряд ли всплывут. Политизированное ФБР вряд ли предъявит Хантеру обвинение, которое нанесло бы большой вред президенту Байдену, — сказал он «Известиям». — Следует понимать, что ФБР каким-то образом превратилось в некую политическую полицию, работающую на Демократическую партию.

В качестве примера предвзятости ФБР эксперт привел расследования, в которых фигурирует экс-президент Дональд Трамп. Особенно разбирательства, касающиеся штурма Капитолия 6 января 2021 года, и недавнее дело о секретных документах, которые агенты ФБР вынесли из резиденции бывшего американского лидера во Флориде.

Как напомнил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, скандалы вокруг Хантера «заметали под ковер» еще во время предыдущей предвыборной кампании. По его словам, американский истеблишмент тогда был заинтересован в поражении Трампа, так что ФБР тормозило расследование в отношении Байдена-младшего.

Трудный подрос
Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ron Sachs

Налоговое расследование в отношении Хантера активно начало набирать обороты в марте 2022 года, хотя стартовало еще в 2018-м. Тогда стало известно, что прокуратура запросила документы о средствах, которые сын 46-го президента США получал от украинской газовой компании Burisma, где состоял в совете директоров. Как пишет издание The Wall Street Journal, Байдену-младшему платили по $50 тыс. ежемесячно в период с 2014 по 2019 год, средства поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC, зарегистрированной как раз таки в Делавэре.

Прокуратура еще в прошлом году вызывала сообщников Хантера и других свидетелей для дачи показаний перед жюри. Отмечалось, что власти проверяют, нарушал ли Байден-младший налоговые или другие законы, в том числе те, которые регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств.

Кроме того, федералы заинтересовались и условиями приобретения сыном президента оружия в то время, когда тот страдал от наркотической зависимости. О злоупотреблении запрещенными веществами Хантер признался в своей книге «Прекрасные вещи», опубликованной в 2021 году. Долгое время Джо Байден не комментировал эту ситуацию, однако в интервью CNN 11 октября всё же решил высказаться и встать на защиту сына.

«Это история про оружие. Я ничего про это не знал. Похоже, что, когда он подавал заявку на приобретение пистолета, случилось так, что вас спрашивают, на наркотиках ли вы или употребляете наркотики. Он ответил, что нет. И он написал про это «нет» в своей книге», — объяснил американский лидер.

Также политик подчеркнул, что доверяет сыну и гордится им, так как тот «на праведном пути уже пару лет».

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Президент США Джо Байден (справа) и его сын Хантер Байден (слева)

Президент США Джо Байден (справа) и его сын Хантер Байден (слева)

Фото: Getty Images/Teresa Kroeger

Карьера отца

Несмотря на периодически всплывающие подробности о деятельности Хантера, отказаться от выдвижения на второй срок Байден-старший может скорее в силу возраста, нежели из-за скандалов, связанных с его сыном.

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— Если Джо Байден решит не баллотироваться на второй срок, это может быть не из-за юридических проблем Хантера. В ноябре ему исполнится 80 лет, а на момент переизбрания в 2024-м ему будет 82 года. Возраст может стать более важным фактором в вопросе выдвижения, чем ситуация вокруг его сына, — сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Аналогичного мнения придерживается и экс-сотрудник Белого дома Пол Робертс, по словам которого, даже сами демократы выступают против участия Байдена в новой президентской гонке из-за возраста.

Вместе с тем серьезной угрозой американскому лидеру может стать намерение республиканцев подвергнуть действующего президента импичменту. И здесь как раз на руку «красным» играет расследование деятельности Хантера. В конце августа стало известно, что представители Республиканской партии планируют пойти на такой шаг как раз после промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Но добиться запуска процесса они смогут лишь в случае, если вернут себе большинство в палате представителей, пояснил Саид Хан.

— Некоторые уже пообещали попытаться объявить импичмент президенту Байдену, но во многом — в качестве мести. Трампу дважды пытались объявить импичмент, когда у демократов было большинство, — напомнил он «Известиям».

Трудный подрос3
импичмент
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Erik Mcgregor
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Процесс импичмента в любом случае будет запущен после 8 ноября, уверен Эдуард Лозанский. Но не стоит забывать, что это достаточно длительный и сложный процесс: для его завершения необходимо заручиться поддержкой 2/3 в сенате.

До самого импичмента может и не дойдет, если только не будет катастрофического поражения демократов в сенате. В палате представителей с большой вероятностью победят республиканцы, — предположил в беседе с «Известиями» эксперт. — То, что процесс будет запущен, я не сомневаюсь, но маловероятно, что дело дойдет до конца, хотя это значительно подорвет шансы Демократической партии на выборах 2024 года.

Вместе с тем расследования и возможные обвинения Хантера станут яркими и серьезными аргументами в вопросе импичмента, считает Эдуард Лозанский, поскольку под подозрением окажется вся семья Байден, а не только сын главы государства.

Кроме того, запуск импичмента станет возможным, если появится больше информации, подтверждающей, что демократы используют скомпрометированные расследования ФБР для вытеснения республиканцев и создания однопартийной страны, резюмировал бывший сотрудник Белого дома Пол Робертс.

Справка «Известий»

Согласно американскому законодательству, прерогативой формулировать и выдвигать обвинение (запускать процесс импичмента) обладает палата представителей. Ее члены проводят голосование, а после направляют этот вопрос на рассмотрение юридического комитета. Если основания для импичмента подтверждаются, там готовится обвинительное заключение, по которому впоследствии голосуют все члены палаты представителей. Для его утверждения необходимо простое большинство. Далее вопрос импичмента передается в сенат, где его должны поддержать 2/3 членов.

За всю историю США процедуре импичмента подвергались три президента: Эндрю Джонсон в 1868 году, Билл Клинтон в конце 1990-х и Дональд Трамп, которого пытались отстранить от должности дважды (первый был инициирован в 2019 году, а второй — в начале 2021-го как следствие штурма Капитолия). При этом ни один из процессов не был доведен до конца, так как не набрал необходимых 2/3 в сенате. Еще одним президентом, которого представили к импичменту в 1974 году, стал Ричард Никсон. Однако он ушел в отставку раньше, чем его дело было передано в сенат.

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