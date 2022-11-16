Чужой в среде своих: что ждет Трампа на праймериз в 2024 году

Главным соперником Дональда Трампа на внутрипартийных выборах может стать губернатор Рон Десантис , триумфально переизбравшийся 8 ноября во Флориде. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» американские эксперты. Бывший глава Белого дома официально объявил о своем участии в президентской гонке 2024 года 15 ноября. Однако после промежуточных выборов в конгресс его популярность оставляет желать лучшего , так как многие видят причину провала «красной волны» именно в Трампе. Впрочем, если у Республиканской партии так и не будет единого мощного кандидата в противовес экс-президенту, бывший американский лидер сохраняет высокие шансы выиграть праймериз.

Попытка номер три

Экс-президент Дональд Трамп в очередной раз решил попытать счастье и постараться занять кресло главы государства. Вечером 15 ноября в бальном зале поместья Мар-а-Лаго во Флориде он торжественно объявил о запуске своей президентской кампании на 2024 год.

« Ради того, чтобы снова сделать Америку великой и славной (make America great and glorious again, урезанный лозунг использовался Трампом во время предыдущих кампаний. — «Известия»), сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США », — сказал он, добавив, что мир еще не увидел истинной славы, которой могут достичь Соединенные Штаты.

О намерении участвовать в президентской гонке бывший американский лидер заявлял не раз, однако официально баллотироваться решил именно после промежуточных выборов в конгресс. Изначально расчет был на оглушительный успех республиканцев на фоне ожидаемой «красной волны», которая должна была накрыть все Соединенные Штаты .

Но результаты голосования спустили консерваторов с небес на землю , поскольку сенат по факту так и остался в руках демократов, а поддерживаемые Трампом кандидаты в сенат потерпели фиаско. Наиболее яркими примерами стали республиканцы Мехмет Оз, Адам Лаксальт и Блейк Мастерс, они не смогли одержать верх над своими оппонентами-либералами в Пенсильвании, Неваде и Аризоне — ключевых штатах на выборах в верхнюю палату конгресса. Вместе с тем, Джорджия, где от консерваторов представлен давний друг Трампа Гершель Уокер, ушла на второй тур, который состоится 6 декабря.

— Шансы Трампа на победу очень сильно уменьшились по сравнению с тем, что было раньше, — подчеркнул в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса (Вашингтон) Майкл О'Хэнлон. — Его друзья-кандидаты в целом показали себя не лучшим образом, а республиканцы, выступавшие с ним как со знаменосцем, показали намного худшие результаты, чем ожидалось .

Многие предлагали экс-главе Белого дома отложить объявление старта президентской кампании как раз до подведения итогов в Джорджии, однако тот отказался. По словам помощников Трампа, политик надеется, что таким ранним вступлением в гонку сможет отвлечь общественность от неудачи на промежуточных выборах, особенно от итогов голосования в сенат, который республиканцы не смогли заполучить, и небольшого перевеса в палате представителей.

Кроме того, никуда не делись уголовные и гражданские дела, в которых фигурирует бывший глава государства. По данным The Washington Post, в минюсте в частном порядке обсудили возможность назначения спецпрокурора для проведения расследования в отношении Трампа, в частности, дела о секретных документах, а также «попыток помешать» Джо Байдену занять пост президента после выборов 2020 года.

Высокая конкуренция

Несмотря на то, что в настоящий момент еще никто, кроме Трампа, не заявил о своем участии в президентской гонке 2024 года, потенциальный список кандидатов выглядит внушительно.

Как отметил ведущий научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американист Виктор Мизин, внутри Республиканской партии сейчас намечается серьезный раскол .

— Трамп все еще контролирует бюрократическую машину партии, но в ней нарастают очень серьезные противоречия . Ряд политиков и экспертов говорят о том, что от Трампа надо избавиться, он портит имидж партии , — рассказал он «Известиям».

Чужой в среде своих_4 Губернатор Флориды Рон Десантис Фото: REUTERS/Marco Bello

При этом в качестве главного соперника, как правило, называют 44-летнего губернатора Флориды Рона Десантиса . Он возглавил штат в 2019 году, опередив своего оппонента от Демпартии лишь на 0,4%. В этот раз в ходе губернаторских выборов республиканец смог удержать позиции, триумфально переизбравшись с перевесом в почти 20% (или 1,5 млн голосов). Десантис придерживается достаточно жесткой позиции по вопросам гендерной идентичности, контроля над огнестрельным оружием, а также абортов — в апреле он подписал закон, запрещающий прерывание беременности после 15 недель.

У этого политика, набравшего популярность в последние годы, есть все шансы потеснить Трампа, однако в ближайшее время объявлений о вступлении в президентскую гонку от него ждать не стоит. Как сообщил источник Fox News, никаких анонсов на этот счет не будет, пока во Флориде не завершится законодательная сессия.

По словам профессора кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, Десантис действительно крайне популярен во Флориде, так что, похоже, может составить конкуренцию Трампу.

Чужой в среде своих_5 Бывший вице-президент США Майк Пенс Фото: REUTERS/Leah Millis

— Мы всегда беспокоились, что будет, если появится человек со взглядами Дональда Трампа, но умнее . Нам всегда было спокойно от того, что Трамп недостаточно умен, чтобы реализовать наиболее радикальные из своих идей. А вот если появится более умная версия, тогда в стране могут начаться проблемы . И многие беспокоятся, что Десантис как раз может оказаться этой самой умной версией Трампа. Без излишка, без саморекламы, — поделился он с «Известиями».

Другим потенциальным кандидатом от Республиканской партии может стать бывший вице-президент США Майк Пенс . Несмотря на то, что в эпоху Трампа он занимал пост второго человека в стране, после штурма Капитолия 6 января 2021 года бывший вице-глава США осудил действия 45-го президента. Кроме того, Пенс посетил инаугурацию Джо Байдена, которого трамписты обвиняли в краже выборов.

В качестве возможных соперников американские СМИ называют и экс-госсекретаря Майка Помпео, бывшего постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, губернаторов Нью-Гэмпшира Криса Сунуну и Вирджинии Гленна Янгкина, а также сенаторов от Флориды Рика Скотта, Техаса Теда Круза и Южной Каролины Тима Скотта.

Чужой в среде своих_6 Бывший госсекретарь США Майк Помпео Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP

Тем не менее у Дональда Трампа есть определенное преимущество перед остальными , поскольку он уже побывал в кресле президента и участвовал в гонке в 2020-м, указал Майкл О'Хэнлон.

— Но ему не достает необходимого импульса. Если у республиканцев появится один сильный альтернативный кандидат, такой как Десантис, Трампу будет очень трудно , — подчеркнул профессор Питер Кузник. — Однако, если поле кандидатов останется разрозненным, Трамп может одержать победу на праймериз как единственный претендент, который может получить 25-30% голосов на внутрипартийных выборах. Так что пока рано сбрасывать его со счетов.