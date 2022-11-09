Палата представляет: как изменится руководство конгресса США после выборов

В случае победы Республиканской партии на выборах в палате представителей США спикером вместо Нэнси Пелоси станет лидер консерваторов в этой части конгресса Кевин Маккарти . Такой исход допустили опрошенные «Известиями» эксперты. При этом сценарии «красный» блок сможет инициировать процедуру импичмента действующему американскому лидеру Джо Байдену , а также поддержать экс-главу государства Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года. Впрочем, об однозначной победе республиканцев как в палате представителей, так и в сенате пока говорить преждевременно, так как официальных результатов голосования до сих пор нет . Нынешнее распределение сил несколько скорректируется после обработки бюллетеней, направленных по почте, а в Джорджии может состояться второй тур сенаторских выборов.

Новый глава палаты представителей

Промежуточные выборы в конгресс состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается . Несмотря на это, многие в США уверены в победе республиканцев как минимум в палате представителей. Напомним, что для этого консерваторам необходимо заполучить 218 мест. Хотя итоги всё еще подводятся, уже видна тенденция в пользу Респ убликанской партии: на 20:30 мск в копилке «красных» уже 203 кресла, в то время как у «синих» 175, борьба идет за оставшиеся 57 мест.

Как отметил в беседе с «Известиями» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, в палате представителей с большой вероятностью одержат верх именно республиканцы . В NBC News также прогнозируют, что консерваторы по итогу смогут занять 220 кресел, а либералам отойдут оставшиеся 215 мест.

При этом стоит понимать, что в случае победы «красного» блока в нижней палате появится новый спикер. Сейчас это место занимает Нэнси Пелоси , которой уже удалось переизбраться в 11-м округе Калифорнии. Однако при переходе этой части конгресса в руки республиканцев ее заменой может стать лидер партии в палате представителей Кевин Маккарти, который был переизбран в том же штате, но в 20-м округе.

Палата представляет Кевин Маккарти Фото: REUTERS/Tom Brenner

— Если будет официальное подтверждение, что республиканцы взяли больше половины голосов, то, соответственно, Маккарти становится спикером , — рассказал «Известиям» доктор юридических наук, американист Александр Домрин, добавив, что назначение произойдет 3 января.

Впрочем, сам республиканец не сомневается в однозначной победе своей политсилы. «Ясно, что мы возвращаем себе палату. Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а спикер Нэнси Пелоси — в меньшинстве», — сказал он в ночь после выборов. При этом действующий председатель палаты представителей поспешила несколько умерить энтузиазм консерваторов, допустив, что люди будут удивлены результатами выборов.

Как подчеркнул Александр Домрин, нынешняя глава нижней палаты конгресса достаточно часто перехватывала у президента Джо Байдена инициативу в вопросах международных связей, хотя эти аспекты — прерогатива исполнительной ветви власти. Однако при новом спикере вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных сдвигов как во внутренней, так и во внешней политике , посчитал Эдуард Лозанский.

— У президента остается право вето, и чтобы его опрокинуть, нужно 2/3 конгресса , но столько не будет ни в одной палате, даже в палате представителей, там перевес будет максимум 10–15 голосов. Так что особых ожиданий как во внутренней, так и во внешней политике нет, — признал эксперт.

Палата представляет Дональд Трамп и Кевин Маккарти Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Anna Moneymaker

Вместе с тем американист допустил инициацию процедуры импичмента Джо Байдену. Для этого необходимо лишь простое большинство голосов, но дальше дело застопорится, поскольку для фактического отстранения президента от власти также необходимо 2/3 в сенате. При этом Кевин Маккарти сможет повлиять на ближайшую президентскую гонку.

— Ожидается, что экс-лидер Дональд Трамп в ближайшее время объявит о начале своей избирательной кампании на 2024 год. Большинство в палате представителей дает большие возможности для Трампа, так как сейчас начнется расследование всех тех вещей, которые успел натворить Байден за два года , — предположил Эдуард Лозанский. — Спикер — это очень мощная фигура, а Кевин Маккарти полностью протрамповский, так что он будет «дуть в паруса» кампании Трампа. Поддержка такого важного человека, как спикер палаты представителей, будет играть большую роль .

В иерархии Соединенных Штатов спикер палаты представителей — по сути, третий человек в стране после главы государства и вице-президента. В первый день заседания нового конгресса каждая из представленных в палате партий выдвигает своего кандидата, которого избирают на пост простым большинством. Демократка Нэнси Пелоси уже дважды занимала эту должность: первый срок прошел с 2007 по 2011 год, а во второй раз ее избрали в 2019-м.

Будущее сената

Наиболее яростная борьба разворачивается за места в верхней палате американского парламента , ведь итог этого голосования решит судьбу всего конгресса. Предварительные результаты держат в напряжении всю страну, так как республиканцы и демократы идут вровень — у обеих партий в копилке по 48 мест. Наибольшее внимание приковано к четырем штатам, которые могут кардинально перевернуть картину — Висконсину, Неваде, Джорджии и Аризоне .

Палата представляет Фото: REUTERS/David Swanson

Согласно данным Fox News, в первых двух верх пока одерживают представители Республиканской партии : в Висконсине после подсчета 98% голосов лидирует Рон Джонсон, а в Неваде после обработки 77% бюллетеней побеждает Адам Лаксальт. В то же время противоположный расклад сил в оставшихся двух штатах : в Аризоне пока что в сенаторской гонке лидирует демократ Марк Келли, а в Джорджии с отрывом в 1% на первом месте Рафаэль Уорнок.

— В сенате ситуация непонятная. Скорее всего, это будет тянуться, так как в одном из штатов — Джорджии — есть такое правило: если ни один из кандидатов не набирает 50%, будет второй тур, который состоится в декабре , — рассказал Эдуард Лозанский. — На данный момент ни Уорнок, ни его оппонент республиканец Гершель Уокер не преодолели отметку в 50% голосов.

Масло в огонь подлили и результаты голосования в Пенсильвании, еще одном так называемом колеблющемся штате . Либерал Джон Феттерман смог вырвать победу у консерватора Мехмета Оза, до этого разыгранное кресло принадлежало уходящему в отставку республиканцу Пэту Туми. Такой итог сенаторской гонки подарил Демократической партии надежду на сохранение власти в верхней палате конгресса.

В этой связи предсказывать победу той или иной политсилы в сенате достаточно сложно. К тому же ситуация в ближайшее время может измениться, так как в США начали обрабатывать бюллетени, отправленные по почте, указал американист Домрин.

Палата представляет Фото: Getty Images/Michael Ciaglo

— Те результаты, которые мы сегодня увидели, будут немного корректироваться из-за того, что начнут считать бюллетени, поданные по почте. А досрочно в Америке проголосовали порядка 45 млн человек , — напомнил он «Известиям».

Для того чтобы контролировать сенат, республиканцам необходим перевес в одно место (51 против 49), иначе верхняя палата парламента Соединенных Штатов так и останется за демократами . Дело в том, что до промежуточных выборов ровно половина мест принадлежала консерваторам, а у либералов было 48 кресел. Однако два независимых кандидата голосовали в коалиции с Демпартией, так что силы были равными.

Перевес «синий» блок получал за счет вице-президента Камалы Харрис, которая по совместительству является и председателем сената. Если по ключевым вопросам верхняя палата делится поровну, вице-президент также имеет право проголосовать. Именно за счет этой уловки либералы сохраняли за собой сенат, так что, если консерваторы вновь получат лишь 50 мест, контроль над верхней палатой останется у либералов.