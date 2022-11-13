Отстоять уран: США подталкивают к заключению ядерной сделки с Ираном

Результаты промежуточных выборов в американский конгресс, а также активное сближение Москвы и Тегерана могут подтолкнуть президента США Джозефа Байдена вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном. К такому выводу пришли дипломаты на Западе. В частности, называется срок, в течение которого могут быть предприняты соответствующие шаги. Успеть нужно до 3 января, когда обновленный конгресс начнет исполнять свои полномочия. Как сейчас обстоят дела с ядерной сделкой и насколько возможно возвращение сторон за стол переговоров, разбирались «Известия».

Открыть окно возможностей

«Переговоры с Ираном и мировыми державами зашли в тупик, а высокопоставленные представители администрации США в последние недели озвучивали пессимистичные оценки относительно способности достичь прорыва в отношении возвращения Америки к ядерной сделке 2015 года. Однако западные дипломаты предполагают, что результаты американских промежуточных выборов и, в частности, возможность того, что конгресс возглавят республиканцы, могут дать шанс переговорам», — пишет израильская газета The Haaretz со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что в ближайшее время может «открыться узкое и, возможно, последнее окно возможностей для одобрения сделки, и это может дать сторонам новый импульс для возобновления контактов».

В частности, называется срок до 3 января, когда обновленный конгресс приступит к исполнению своих полномочий. «Причина в том, что конгресс, выступающий против Байдена, может сорвать сделку», — приводит издание слова другого источника.

Помимо этого опасение западных дипломатов, на которых ссылается газета, вызывает сотрудничество Москвы и Тегерана. В частности, они боятся, что «если переговоры по сделке провалятся, Россия может объявить о своем намерении спонсировать ядерные контакты с Ираном и заставить международное сообщество согласиться с формулами, которые могут быть выгодны иранцам», отмечает издание.

Вероятно, имеется в виду способность Москвы оказать поддержку в развитии ядерной программы Тегерана. В таком случае, как считают западные дипломаты, переговоры о новом СВПД «нельзя будет вернуть на исходные позиции».

Отстоять уран Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Не тратить время на новую сделку

С весны 2022 года обсуждение сделки между Тегераном и «шестеркой» в лице Британии, Германии, Китая, России, Франции и частично США фактически приостановлено. Порой появлялись сообщения, что сторонам удалось сблизить позиции и даже практически полностью согласовать итоговый документ, однако ни к каким ощутимым результатам это не приводило.

Летом и вовсе разгорелся скандал: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, авторами которой выступили Британия, Германия, США и Франция. В этом документе Тегеран раскритиковали за сокрытие фактов о своей атомной программе. В ответ иранские власти отключили 27 видеокамер по мониторингу на ядерных объектах, оставив 40 камер. После этого еще несколько раз появлялись сообщения о том, что стороны, несмотря на обстоятельства, «добились прогресса на переговорах», однако впоследствии становится ясно, что договориться так и не удалось.

В частности, США отказываются выполнить несколько принципиальных для Тегерана условий: снять санкции, исключить элитные части ВС Ирана — Корпус стражей исламской революции — из американского списка террористических организаций, а также дать гарантии, что при смене американской администрации США не выйдут из сделки, как это было во время президентства Дональда Трампа.

В свою очередь западные страны от поиска компромиссов в отношениях с Тегераном останавливают сообщения о возможном использовании оружия иранского производства в СВО на Украине и позиция иранских властей по отношению к продолжающимся в стране протестам. Наиболее острая критика раздается в адрес Ирана со стороны США.

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что «США не собираются тратить зря время, пытаясь заключить новую сделку». Он добавил, что в переговорах «не было никакого движения с тех пор, как в августе Иран выдвинул новые, не связанные между собой условия».

Отстоять уран Корпус стражей исламской революции Фото: REUTERS/IRGC/WANA

«Сейчас это действительно не наша цель. Мы не собираемся сосредотачиваться на чем-то инертном, когда происходят другие вещи», — добавил Малли. Дополнительные сложности для демократа-Байдена создает и возвращение к власти в Израиле лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, выступающего за максимально жесткие меры в отношении Тегерана.

Так, депутат кнессета от партии «Ликуд» Цахи Ханегби заявил, что Биньямин Нетаньяху «может распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с ядерной сделкой и не смогут принять меры против Тегерана».

Министр обороны еврейского государства Бени Ганц также сообщил, что вариант нанесения ударов по Ирану «реалистичен», но он ожидает, что Нетаньяху «будет хладнокровен и уравновешен в этом отношении».

Геополитическая победа Тегерана

— Сейчас в Белом доме демократическая администрация, и вроде это должно подталкивать к заключению СВПД. Эта сделка позволила бы американцам в значительной степени оторвать Иран от России. Прежде всего за счет снятия санкций с исламской республики. Но, допустим, американцы снимают санкции с Тегерана, но не станет ли это подарком Москве, потому что одна из проблем, которую надо решить России, — это налаживание и восстановление импорта. С Казахстаном очевидно не получилось, с Турцией есть свои проблемы, потому что Турция остается едва ли не единственным каналом этого параллельного импорта. В интересах Москвы было бы разбавить поток турецкого импорта поставками из какой-нибудь другой страны, лучше кандидата, чем Иран, не найти, — отмечает в разговоре с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков.

Политолог считает, что в Вашингтоне это прекрасно понимают.

— Есть и чисто технические моменты. Ключевое требование иранцев для возобновления сделки — предоставление гарантий, что в случае ее заключения американцы из нее не выйдут, как это было при Трампе. Такого рода гарантии американцы могут предоставить в одном случае, если протащат соответствующий законопроект через конгресс. Для этого было не особенно много перспектив. А сейчас, когда республиканцы усилились, этих перспектив стало еще меньше, — пояснил специалист.

Отстоять уран Фото: ТАСС/Петр Ковалев

По мнению эксперта, в настоящее время перспективы для заключения этой ядерной сделки не очень радужные.

— В таком случае либо иранцам нужно отходить от этих жестких требований, а зачем это делать, если с высокой долей вероятности на предстоящих президентских выборах в США победит республиканец, и над этой ядерной сделкой опять нависнет угроза. Пока работа над ней приостановлена до лучших времен. Когда к соглашению вернутся, непонятно, — полагает Онтиков.

Схожую точку зрения разделяет и научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

— В нынешних условиях я не вижу варианта восстановления СВПД. По меньшей мере всё упирается в вопросы условий сторон друг к другу. И, как показала практика, за год переговоров американцы так и не дали Тегерану никаких гарантий того, что не будут вводить санкций, не будет нарушений СВПД. Большой вопрос к этим гарантиям и тому, как они будут соблюдаться, потому что сейчас не существует механизма, который бы заставил США выполнять данное ими обещание. В то время как фактов того, когда Вашингтон нарушал взятые на себя обязательства, — предостаточно, — отметил эксперт.

Он добавляет, что на данном этапе эффективно заключенная сделка — аналог соглашению от 2015 года — означало бы геополитическую победу Тегерана.

— Это бы означало, что Иран добился определенных успехов на политическом поприще. К тому же это будет означать усиление позиций Тегерана в регионе и на международной арене, что американцам сейчас совсем не нужно. К тому же сделка и сам переговорный процесс и дальше будут сохраняться в публичной плоскости. О них говорили и будут говорить, эффективно ничего достигнуто не будет, поскольку для американцев менее важна результативность процесса. В этом контексте СВПД вполне может стать инструментом давления Вашингтона на Тегеран. США могут пытаться продавливать определенные условия, использовать в манипуляционных целях или как показатель якобы недемократичности Ирана, или как его неготовность к переговорам. За это государство могут объявить страной-агрессором, страной-изгоем. У американцев хватает опыта по навешиванию ярлыков, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Отстоять уран Фото: TASS/EPA/WILL OLIVER

Как при Обаме

Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, в разговоре с «Известиями» отмечает, что прогнозы израильской газеты The Haaretz не вполне обоснованны.

— С января начинается новый конгресс. Но Байдена к возобновлению переговоров с Ираном подталкивали явно до выборов, поскольку были ожидания, что резко сменится партийный контроль, везде будет республиканское большинство и других шансов на заключение СВПД у президента просто не будет. Ведь понятно, что республиканцы в сделку возвращаться не будут, поэтому Байдену это нужно было сделать очень быстро. Но сейчас результаты выборов подкорректировали ситуацию, потому что велика вероятность того, что сенат останется за демократами, в палате представителей большинство у республиканцев очень шаткое и вообще эта тема в введении сената, и если он останется демократическим, то Байден попытается эту тему вывести в фокус своего последнего года перед выборами, — считает американист.

По мнению политолога, эта тема может стать важной для американского лидера на международной арене.