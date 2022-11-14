Утолили печали на Бали: о чем говорили лидеры США и КНР до саммита G20

За день до официального старта саммита «Большой двадцатки» на острове Бали состоялась первая с момента прихода в Белый дом Джо Байдена его очная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином . На фоне огромного комплекса проблем в отношениях двух стран их представители загодя настраивали международную общественность не возлагать на переговоры слишком большие надежды . Но при этом подчеркивали: общаться все равно надо, дабы неуправляемая конкуренция Вашингтона и Пекина не переросла нечаянно в полноценный конфликт . Что из этого вышло — в материале «Известий».

Как лед и пламень

С учетом того, сколько мировых лидеров съехалось на индонезийский остров Бали на встречу «Большой двадцатки», кулуары форума явно не испытывали недостатка в двусторонних встречах лидеров отдельных стран. Саммит состоится 15-16 ноября, но прошедшая 14 ноября первая со времени прихода в Белый дом Джо Байдена очная встреча с китайским лидером Си Цзиньпином без преувеличения оказалась одним из главных политических событий нынешней недели .

Утолили печали Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань прибыли в международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали в преддверии саммита G20 Фото: ТАSS/EPA/AJENG DINAR ULFIANA

Общение политиков прошло вечером в фешенебельном отеле Mulia в бухте Нуса Дуа на Бали — там, где наряду с австралийской и российской делегацией, остановились и члены китайской команды . Как сообщило CNN, это примерно в 10 минутах езды от отеля Grand Hyatt, где на дни саммита G20 разместили делегацию США . Почему было решено, что американский лидер приедет к китайскому, а не наоборот, не уточнили. Но, очевидно, службы протокола обеих стран просто решили дать товарищу Си, приземлившемуся на Бали лишь за пару часов до встречи с прибывшим накануне американским визави, чуть больше времени на передышку.

Около 17:30 по местному времени кортеж американского лидера подъехал к месту встречи . Обменявшись на камеры долгим рукопожатием, взаимными любезностями и краткими вступительными словами о том, что урегулирования отношений Китая и США должным образом ждет весь мир, лидеры и несколько сопровождающих лиц с обеих сторон быстро избавились от журналистов и приступили к переговорам.

Никаких временных ограничений для встречи никто не устанавливал: советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ожидал, что переговоры продлятся пару часов, но могут и затянуться. Так в итоге и произошло: лидеры и их команды проговорили более трех часов.

Вместе с тем, обе стороны выпустили небольшие заявления по итогам встречи. И акценты в них, как это уже часто бывало, оказались весьма разными . Например, Белый дом указал на то, что Байден поднял перед своим визави вопросы прав человека в Синьцзяне, Гонконге и Тибете и призвал к сохранению статус-кво в Тайваньском проливе. Кроме того, как следует из сообщения американской стороны, оба лидера выступили против применения или угрозы применения ядерного оружия .

Утолили печали Президент США Джо Байден выступает на саммите лидеров G20 на Бали, Индонезия Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Впрочем, в заявлении китайского МИДа пересказ по теме оказался принципиально иным: Си Цзиньпин заявил Байдену, что «глубоко обеспокоен нынешней ситуацией на Украине» и продолжит «призывать к мирным переговорам» . Кроме того, китайский лидер выразил надежду на то, что США, Евросоюз и НАТО начнут всесторонний диалог с Москвой .

И, конечно, председатель Си высказался о Тайване, назвав этот вопрос красной линией двусторонних отношений, которую нельзя пересекать . Тем не менее, невзирая на остающиеся противоречия, стороны договорились держать каналы связи открытыми и продолжить общение во время скорого визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена.

Чисто бизнес

Джо Байден и Си Цзиньпин познакомились лично еще в далеком 2011 году , когда первый был вице-президентом при Бараке Обаме, а второй — только готовился возглавить Китай. «Траектория развития отношений [США и КНР] не иначе как позитивная, и это в подавляющем большинстве отвечает взаимным интересам обеих стран», — утверждал тогда Байден, проведя с товарищем Си целый марафон встреч и обедов в Пекине и Чэнду на юго-западе страны.

Приятными во многих отношениях их встречи оставались и после того, как в 2012 году Си Цзиньпин стал председателем КНР. Как утверждал сам нынешний лидер Белого дома: с того момента в качестве вице-президента США он провел с Си более 70 часов и проехал с ним 17 тыс. миль по Китаю и Соединенным Штатам.

Однако с тех пор отношения двух держав претерпели весьма значительные изменения . И с момента, как Джо Байден въехал в Белый дом на правах хозяина в январе 2021 года, он и Си Цзиньпин не встречались ни разу. Прошлым летом американский лидер даже публично высказался против того, чтобы его называли «старым другом» Си Цзиньпина, заявив, что «мы хорошо знаем друг друга, но мы не старые друзья, это просто чистый бизнес».

Утолили печали Заместитель председателя КНР Си Цзиньпин (в центре), 2012 год Фото: Global Look Press/Li Tao

За последние пару лет, впрочем, лидеры пять раз общались по телефону или при помощи видеозвонков. Но заметным образом сползание отношений двух ведущих держав мира к холодной войне, начавшееся еще при Дональде Трампе, это общение не приостановило. Напротив, к моменту нынешней встречи глав Китая и США американо-китайские отношения обострились до предела. В первую очередь, из-за Тайваня . Августовский визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров, который КНР считает своей неотъемлемой территорией, дал старт новому витку эскалации.

Пекин обвинил США в нарушении принципа «одного Китая» , резко увеличил военное присутствие военных в Тайваньском проливе и свернул линии коммуникации по ряду направлений. Кроме того, помимо обвинений Штатов в заигрывании с силами, выступающими за независимость Тайваня, КНР критиковала Штаты за создание откровенно антикитайских квази-альянсов , вроде QUAD и AUKUS. А еще за попытки сдержать развитие Китая с помощью ограничений на экспорт чипов, не говоря уже про многочисленные торговые препоны, введенные в эпоху Трампа.

Штаты, в свою очередь, неустанно подозревали китайцев в скором нападении на Тайвань , а заодно продолжали высказывать свое неудовольствие быстро растущим ядерным арсеналом Пекина и его отказом осудить российские действия на Украине. Хотя 14 ноября Джо Байден по итогам переговоров на Бали все же заявил, что в настоящее время он не видит намерения Пекина вторгаться на Тайвань.

Сам факт личного общения лидеров даже в таких условиях, невзирая на крайне низкие ожидания с обеих сторон, многие загодя расценили как шанс не дать самым важным в мире отношениям сползти на грань случайного конфликта. Президент Байден «хочет убедиться, что конкуренция с Китаем ограничена , что у нас есть четкие правила дорожного движения и что мы делаем все это для того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт», — отметил американкой прессе неназванный чиновник Белого дома. «Просто нет замены такого рода общению между лидерами в построении и управлении такими важными отношениями», — убеждал, в свою очередь, журналистов и Джейк Салливан.

В Пекине дали понять, что также будут «стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло» , но тут же обозначили и то, что должно этому способствовать. В частности, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь призвал американскую администрацию «прекратить политизировать» вопросы торговли и принять суверенитет Китая над Тайванем . Он отметил, что именно эти вопросы станут для Пекина центральными на переговорах.

Утолили печали Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время встречи с президентом Тайваня Цай Ин-Вэнь (справа) в президентском дворце в Тайбэе Фото: Global Look Press/Taiwan Presidential Palace Via Z

Как сказал «Известиям» эксперт по международным отношениям Народного университета в Пекине Ши Иньхун, встреча лидеров не остановит дальнейшего сдерживания Штатами Китая в высокотехнологичной сфере и их попыток перестроить важнейшие цепочки поставок , не говоря уже про продолжение идеологического соперничества.

— Нет никаких признаков того, что США отменят высокие тарифы на китайский импорт. Останется сотрудничество в области изменения климата, но в основном на риторическом уровне , поскольку на практике все упрется в несоответствие национальных политик и конкуренции стран за влияние, — отметил он.